TEST: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Powiedzmy to sobie już na samym początku: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra to jeden z najbardziej imponujących technicznie i wydajnych tabletów, jaki można kupić w 2023 roku. To tablet z Androidem, który jest duży, wyposażony w wiele funkcji i ma każdą możliwą specyfikację wykręconą do granic możliwości.

Cechą charakterystyczną Galaxy Tab S9 Ultra jest 14,6-calowy wyświetlacz AMOLED. Rozdzielczość 2960×1848 px, częstotliwość odświeżania 120 Hz i obsługa HDR10+ podkreślają, że jest to urządzenie z najwyższej półki. Obraz jest ostry jak brzytwa, niesamowicie kolorowy i jasny. Na podobne pochwały zasługują głośniki. W sumie cztery (dwa po lewej i dwa po prawej, w orientacji poziomej) grają fenomenalnie. Nie tylko stają się niesamowicie głośne, ale także dźwięk jest bogaty i pełny. To jedno z najlepszych urządzeń „mobilnych” do słuchania muzyki lub podcastów.

Świetna jest także wydajność Galaxy Tab S9 Ultra. Za moc tabletu odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. To ten sam, który zastosowano w telefonach Galaxy Z Fold 5 i Galaxy S23 Ultra. Podobnie jak w tych urządzeniach, chipset przekłada się na produktywność. Przewijanie jest niezwykle płynne, aplikacje otwierają się błyskawicznie, a nawet 16 GB pamięci RAM pozwala na bezproblemową wielozadaniowość. Bez względu na to, co chciałem robić na Galaxy Tab S9 Ultra, ani razu nie zwątpiłem, że jest w stanie dotrzymać mi kroku.

To samo tyczy się żywotności baterii. Ta w Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ma pojemność 11 200 mAh i podczas testów nie sprawiła mi żadnych problemów. Jeśli po prostu bierzesz tablet do przeglądania internetu lub grasz w małych porcjach w ciągu dnia, nie powinieneś mieć żadnego problemu z przetrwaniem kilku dni, zanim będziesz musiał szukać ładowarki. Jeśli używasz Tab S9 Ultra do pracy przez cały dzień, akumulator będzie wymagał ładowania wieczorem.

Są też wszystkie te małe rzeczy, które Samsung zrobił dobrze w Tab S9 Ultra. Jest to 256 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej przez gniazdo kart microSD, obsługa Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. czy choćby po raz pierwszy zastosowany w Galaxy Tab stopień ochrony IP68 w zakresie odporności na kurz i wodę.

I choć wszystko to wygląda dobrze na papierze, w przypadku korzystania z Tab S9 Ultra sprawy zaczynają się… komplikować. Jednym z największych problemów jest niewygodny chwyt. Ważący 732 gramy Tab S9 Ultra jest znacznie cięższy niż nawet 12,9-calowy iPad Pro. Problem potęgują nie tylko waga, ale także wymiary. Tablet Samsunga ma 326,4 mm długości i 208,6 mm wysokości, co oznacza, że jest o prawie 46 mm dłuższy od największego iPada Apple. Używając tych dwóch urządzeń obok siebie, 12,9-calowy iPad Pro wydaje się kompaktowy w porównaniu z Tab S9 Ultra. To niesamowite.

Tablet jest dostarczany z systemem Android 13 i wyposażony w niestandardowy interfejs Samsung One UI 5.1.1. Jeśli korzystałeś z telefonu lub tabletu Samsunga w ciągu ostatnich kilku lat, Galaxy Tab S9 Ultra powinien być bardzo znajomy.

Korzystanie z interfejsu Androida przebiega tak samo jak w przypadku każdego innego tabletu z Androidem – z tą różnicą, że jest rozciągnięty tak, aby zmieścił się w 14,6-calowym ekranie. I może to wyglądać całkiem źle. Otwórz na przykład X’a (dawniej Twitter) i możesz — co najwyżej — zobaczyć na ekranie dwa tweety jednocześnie. Podobnie jest w aplikacji Amazon, gdzie obrazy są powiększane, aby dopasować je do rozmiaru wyświetlacza, co podkreśla ich niską rozdzielczość. Są to przypadki, w których aplikacje nie są odpowiednio zoptymalizowane pod kątem ekranów tabletów, ale i tak rozciągają się, aby wypełnić cały obszar wyświetlania. Innym razem aplikacje mogą otwierać się w małym oknie, które zajmuje tylko 1/3 dostępnej przestrzeni ekranu. Reszta nadal tam jest całkowicie niewykorzystana.

Na szczęście Samsung ma rozwiązanie tego problemu: Samsung DeX, który zastępuje „normalny” interfejs Androida takim, który naśladuje Windows. Możesz umieszczać skróty do aplikacji w dowolnym miejscu na pulpicie, na dole znajduje się stały pasek zadań ze skrótami/powiadomieniami, a aplikacje otwierają się w widoku okna, zamiast zajmować cały ekran. Chociaż DeX znacznie lepiej wykorzystuje rozmiar Tab S9 Ultra, interfejs pulpitu oznacza, że nie jest on najbardziej przyjazny dla dotyku. Interfejs radzi sobie najlepiej z odpowiednią klawiaturą, którą Samsung oczywiście chętnie ci sprzeda.

Oficjalna Samsung Book Cover Keyboard ma podświetlane klawisze, bardzo obszerny gładzik i niezwykle elastyczny zawias z tyłu. Pisanie na niej jest całkiem przyjemne. Klawisze są wygodne, ładnie rozmieszczone i charakteryzują się przyzwoitym wyczuciem dotyku. Jednak, podobnie jak w przypadku innych tego typu akcesoriów, podczas próby użycia jej na kolanach występują drgania. Gadżet kosztuje też niebagatelne 999 PLN. Niestety jest to akcesorium, które jest prawie wymagane, aby w pełni wykorzystać możliwości Galaxy Tab S9 Ultra — zwłaszcza jeśli planujesz spędzać dużo czasu w DeX. Z dobrych wieści fajnie pracuje się z darmowo dołączanym S Penem. Czuje się świetnie w dłoni, jest wrażliwy na nacisk i dobrze się nim rysuje i przewija treści.

Ceny Galaxy Tab S9 Ultra zaczynają się od 6 699 PLN za model podstawowy z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Możesz rozbudować ją do 16 GB RAM/512 GB na dane za 7 399 PLN. Do tego dochodzi rzeczona klawiatura.

Jeśli Samsung postawił sobie za cel stworzenie największego i najdroższego tabletu z Androidem, jaki tylko mógł, to z pewnością mu się to udało. Z technicznego punktu widzenia wiele rzeczy mi się podoba w Galaxy Tab S9 Ultra. Od pięknego wyświetlacza AMOLED po niesamowicie szybkie działanie – korzystanie z niego może być absolutną przyjemnością. Ale najczęściej tablet ten jest frustrujący. Samsung dopracował specyfikacje i funkcje, ale wrażenia użytkownika – i cena – wymagają podwójnego rozważenia.

Specyfikacja

CENA Od 6 699 PLN

Od 6 699 PLN TAKTOWANIE PROCESORA 3,36 GHz

3,36 GHz WIELKOŚĆ WYŚWIETLACZA 14,6”

14,6” ROZDZIELCZOŚĆ APARATU 13 Mp + 8 Mp

13 Mp + 8 Mp WYMIARY 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

208,6 x 326,4 x 5,5 mm WAGA 732 g