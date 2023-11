iRobot: sezon jesiennych porządków

Codzienne odkurzanie czy bardziej gruntowne porządki wymagają dużego zaangażowania. Na sprzątanie, nawet niewielkiego mieszkania, trzeba przeznaczyć sporo czasu, a dodatkowo wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i środki pomocne podczas mycia podłóg i usuwania wszelkich zabrudzeń. Nie od dziś wiadomo, że można skorzystać z pomocy autonomicznych robotów sprzątających. A jeśli nie wiecie, który model jest skrojony na miarę waszych potrzeb i zasobności portfela – oto krótki przegląd portfolio iRobot, w którym każdy znajdzie idealnego pomocnika.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w ofercie iRobot jest model iRobot Roomba Combo j9+. Ten odkurzająco-mopujący robot naszpikowany jest czujnikami, które pozwolą mu bez problemu identyfikować rodzaj podłoża i mokrej nakładki używać będzie tylko na twardej powierzchni – podczas odkurzania dywanu czy wykładziny jest ona automatycznie unoszona na wierzch robota, aby nie pobrudzić podłogi miękkiej. Co więcej, ominie wszelkie przedmioty pozostawione na podłodze, wjedzie pod meble, wyczyści wszystkie zakamarki także w narożnikach pomieszczeń i przy krawędziach. Ma bardzo dużą moc ssącą, więc nie straszne są mu nawet głęboko zgromadzone zabrudzenia. Podczas mopowania wykorzystuje funkcję SmartScrub, aby poruszać się naprzemiennie w przód i w tył oraz dociskać nakładkę mopującą. Dopełnieniem jego inteligencji jest funkcja Dirt Detective, dzięki której robot ma informacje na temat tego, które pomieszczenia brudzą się szybciej i wymagają aktualnie większej uwagi. Wyposażony jest w stację dokującą Clean Base AutoFill, która jest jego centrum – to tam ładuje swoją baterię, ale opróżnia również pojemnik z nieczystości oraz uzupełnia wodę i płyn do mycia podłóg. Jeśli zatem poszukujesz kompleksowego pomocnika podczas codziennych porządków – oto kandydat idealny.

Jeśli w mieszkaniu jest więcej dywanów i miękkich powierzchni, bardziej pomocny będzie robot odkurzający iRobot Roomba j9. Jego sercem jest wydajny system sprzątający z trzema poziomami mocy ssącej i technologią Power Boost, która automatycznie zwiększa moc na dywanach. Efektywność robota zapewnia system dwóch szczotek, które osadzone są w ruchomej głowicy czyszczącej, dostosowującej się do wszystkich rodzajów powierzchni. Ich gumowa powłoka sprawia również, że nie wkręcają się w nie włosy ani sierść zwierząt. Dopełnieniem systemu jest szczotka boczna, dzięki której zanieczyszczenia zostaną zebrane także z narożników i krawędzi. Robot potrafi automatycznie rozpoznać miejsca, które są częściej zabrudzone i to właśnie tam będzie rozpoczynał i intensyfikował swoją pracę. iRobot Roomba j9 wyposażony jest w kompaktową stację ładująca Home Base, do której podjeżdża uzupełnić zapas energii. Nie musimy mieć zatem dużo przestrzeni do jego przechowywania. Oczywiście użytkownicy mogą również wybrać model ze stacją, która automatycznie opróżni pojemnik na brud robota.

Świetnym uzupełnieniem j9 jest iRobot Braava jet m6. Wykorzystuje on spryskiwacz z regulacją ilości dozowanego płynu oraz tryb sprzątania miejscowego do skutecznego oczyszczania powierzchni na mokro. Oczywiście robot ten nie wjeżdża na dywany i miękkie powierzchnie, a dzięki czujnikom chroni również meble i ściany przed ich zamoczeniem. Braava jet m6 dzięki swojej konstrukcji (prostokątna nakładka czyszcząca) oczyszcza powierzchnie także przy krawędziach i w narożnikach. Zalety posiadania dwóch robotów docenią właściciele domów czy mieszkań wielokondygnacyjnych. Taki zestaw pozwoli na bardzo efektywną pracę, zwłaszcza jeśli na jednej kondygnacji znajdują się pomieszczenia, które należy oczyszczać na sucho i mokro, a druga kondygnacja to przewaga podłóg z dywanami czy wykładzinami.

Dla użytkowników potrzebujących robota odkurzająco-mopującego, ale z nieco mniejszym budżetem przeznaczonym na ten zakup, świetną propozycją jest iRobot Roomba Combo j5. Ten model ma bowiem wymienny pojemnik na brud z miękką nakładką mopującą. Tuż po jego włożeniu robot wie, że podczas jednego przejazdu może oczyszczać podłogę i jednocześnie zmywać ją na mokro. Oczywiście bez obawy o kondycję dywanów i wykładzin. Korzystając z aplikacji iRobot Home, możemy wykluczyć pomieszczenia lub obszary, w których robot nie będzie mopował podłóg lub przy pomocy asystenta głosowego skierować urządzenie do ustanowionych wcześniej pomieszczeń. Robot ten wykorzystuje system nawigacji PrecisionVision, który pozwala na rozpoznawanie i omijanie w czasie rzeczywistym przeszkód znajdujących się na podłodze, w tym nieczystości zostawionych przez zwierzęta. W zestawie z robotem jest stacja dokująca, do której urządzenie uda się w przypadku rozładowania akumulatora, a po jego naładowaniu precyzyjnie wróci do miejsca pracy, aby ukończyć swoje zadanie.

Osoby, które rozpoczynają przygodę z autonomicznymi robotami sprzątającymi, powinny zainteresować się modelami iRobot Roomba Combo serii i5. Perfekcyjnie poradzą sobie ze sprzątaniem każdego rodzaju powierzchni – twardych podłóg wyłożonych płytkami czy deskami, a także miękkim dywanem czy wykładziną. W przypadku odkurzania nad efektywnością pracy czuwa 3-stopniowy system sprzątania z dwoma gumowymi szczotkami głównymi oraz boczną do usuwania kurzu w narożnikach i przy krawędziach. Wysoka moc ssąca tego rozwiązania powoduje, że nie straszne są mu sierść zwierząt, drobinki piasku czy rozsypany w kuchni cukier lub kawa. Jeżeli chcemy posprzątać twarde podłogi również na mokro, to wystarczy zamontować odpowiedni pojemnik na brud. Rozróżnieniem produktów z Roomba Combo serii i5 jest to, że ten z plusem dostarczany jest z bazą ładująco-czyszczącą Clean Base z funkcją automatycznego usuwania nieczystości. Oznacza to, że podjazd robota do stacji, poza uzupełnieniem energii, umożliwia bezobsługowe usunięcie kurzu z jego zasobnika.

Warto podkreślić, że wszystkie wyżej opisane modele iRobot Roomba można sparować z aplikacją iRobot Home, która pozwala na nieskomplikowane, acz bardzo wydajne wyznaczenie harmonogramu sprzątania, oznaczenie priorytetowych pomieszczeń czy tych, do których robot nie będzie miał wstępu. Nie jest to trudne zadanie, gdyż iRobot Roomba podczas premierowych przejazdów skanuje mieszkanie i z wykorzystaniem technologii Imprint Smart Mapping wykonuje jego mapę, a następnie doradza, jak należy zaplanować sprzątanie, pokazuje najbardziej zabrudzone obszary, czy podpowiada, kiedy jest zwiększony okres linienia zwierząt lub pylenia roślin. Uczy się także nawyków mieszkańców, pór dnia, kiedy bezproblemowo może sprzątać na sucho i mokro – jednym słowem jest zawsze w gotowości, by sprzątać każde podłoże. Także na zawołanie dzięki kompatybilności z Asystentem Google, Amazon Alexa oraz Siri. Firma iRobot pomyślała również o osobach narażonych na szkodliwe działanie kurzu i wszelkich pyłków unoszących się w powietrzu podczas sprzątania. Aby wyeliminować ten problem, roboty iRobot Roomba wyposażone są w filtry Aeroforce, wyłapujące najdrobniejsze alergeny. Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym do przechowywania nieczystości w stacjach są szczelne worki, zatrzymujące do 99% alergenów, pyłków oraz pleśni.

Choć mnogość dostępnych na rynku rozwiązań w zakresie inteligentnego oczyszczania powierzchni może przyprawić o ból głowy, wystarczy jednak chłodne spojrzenie na nasze potrzeby, a także kalkulacja budżetu, który chcemy przeznaczyć na to urządzenie. Od podstawowych modeli, aż po bardziej zaawansowane roboty portfolio iRobot przyjazne jest każdemu użytkownikowi i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać rozwiązanie perfekcyjnie dopasowane do naszych potrzeb, stylu życia czy specjalnych wymagań stawianych produktom z segmentu smart home.