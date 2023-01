Firma Sony powiększyła ofertę odtwarzaczy muzycznych Walkman o nowy model NW-A306. Jest on przeznaczony dla osób, które pragną słuchać muzyki zgodnie z zamysłem wykonawcy. Łączy wysoką jakość dźwięku z eleganckim wyglądem.

Odtwarzacz NW-A306 powstał z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości dźwięku i nienagannej stylistyki. To eleganckie, kompaktowe urządzenie pozwala pobrać i przesyłać w transmisji strumieniowej jeszcze więcej nagrań. Waży tylko 113 g i z łatwością mieści się w kieszeni. Mimo to, dzięki pełnej zgodności z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz oraz wygodzie użycia i funkcjonalności fizycznych przycisków do sterowania odtwarzaniem i ekranu dotykowego o przekątnej 3,6″ (9,14 cm), jest w stanie zapewnić słuchaczowi wyjątkowe wrażenia.

Elementem odtwarzacza NW-A306 jest wysokiej jakości ramka z frezowanego aluminium. Jej sztywność i niska impedancja zapewniają czysty i stabilny dźwięk oraz dużą moc basu.

Wierne odtwarzanie dźwięku

Opracowany specjalnie do odtwarzaczy Walkman wzmacniacz cyfrowy S-Master HX jest dostosowany do wymagań, jakie stawiają nagrania w natywnym formacie DSD. Zmniejsza zniekształcenia i szumy w szerokim zakresie częstotliwości, zapewniając pełny, bogaty dźwięk, którego jakość poprawia dodatkowo nowy lut bezołowiowy.

W odtwarzaczu NW-A306 wykorzystano lut rozpływowy z domieszką złota — taki sam jak w najnowszym modelu Walkman Signature Series. Znacząco poprawia on ogólne właściwości muzyczne, w tym rozmieszczenie dźwięków i rozległość przestrzeni dźwiękowej.

Dalszą poprawę jakości dźwięku zapewniają takie elementy, jak dwa układy taktujące, kondensator foliowy i precyzyjny rezystor klasy audio.

Odtwarzacz NW-A306 jest wyposażony w system DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine), który precyzyjnie poprawia jakość skompresowanej muzyki z plików cyfrowych przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji Edge AI. Udoskonalony algorytm jeszcze lepiej przetwarza także bezstratny dźwięk o jakości CD (16 bitów, 44,1/48 kHz). Przywracając subtelne niuanse akustyki i zakres dynamiczny, zapewnia bogatsze, pełniejsze wrażenia.

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji system DSEE Ultimate interpoluje zarówno muzykę przesyłaną strumieniowo przez Wi-Fi, jak i odtwarzaną z pobranych plików. Co więcej, mogą z niego korzystać także użytkownicy słuchawek bezprzewodowych.

Kolejną cechą wyróżniającą odtwarzacz NW-A306 na tle poprzednich modeli jest dłuższy czas pracy na akumulatorze. W przypadku nagrań w formacie FLAC 44,1 kHz wynosi on do 36 godzin, nagrań w formacie o wysokiej rozdzielczości FLAC 96 kHz — do 32 godzin, a muzyki z aplikacji serwisu muzycznego — do 26 godzin.

Odtwarzacz NW-A306 będzie dostępny w Polsce w kolorach czarnym i granatowym od lutego 2023 r.