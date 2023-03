Budujemy dom przyszłości

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z inteligentnym domem, ale nie wiesz, od czego zacząć? Oto trzy potencjalne drogi i dwanaście produktów, które pomogą ci stać się panem i władcą twoich automatyzacji.

Dobre podstawy

Budowa prawdziwie inteligentnego domu może na początku wydawać się dość skomplikowana. Jaki protokół komunikacji wybrać? Jaka firma tworzy najlepsze produkty? Ile to będzie kosztować? Szczególnie w 2023 roku temat oszczędzania pieniędzy i dokonywania przemyślanych wyborów jest bardziej na czasie niż kiedykolwiek wcześniej.

Z wielu istniejących na rynku systemów i rozwiązań dwa protokoły wyróżniają się na tle konkurencji jako nie tylko finansowo rozsądne, ale i elastyczne w swojej sieci połączeń. Mowa tu o ZigBee i Wi-Fi. O ile ten drugi nie wymaga szerszego wyjaśnienia, o tyle pierwszy został stworzony wyłącznie z myślą o urządzeniach smart home. W dużym uproszczeniu jest to sieć bezprzewodowa mesh, która staje się silniejsza z każdym prądowo zasilanym urządzeniem pracującym w tym standardzie. To, co jednak odróżnia ją od Wi-Fi, to fakt, że urządzenia komunikujące się przez ZigBee pobierają znacznie mniej energii. Właśnie dzięki temu raz włożona do czujnika ruchu czy głowicy termostatycznej bateria może zasilać ten produkt nawet latami.

Tutaj właśnie, cała na biało, wchodzi marka Maxcom. Portfolio kojarzącej się większości z nas z telefonami komórkowymi firmy poszerzyło się ostatnio o nowy segment urządzeń – smart home. Pierwsza fala urządzeń skupia się głównie na przełącznikach gniazdkowych i włącznikach światła. W ofercie znajdziemy jednak również pilota IR oraz głowice termostatyczne.

Wszystko to pewnie nie robi dużego wrażenia na weteranach inteligentnych domów, ale kiedy przyjrzymy się nieco bliżej ekosystemowi Maxcom, to szybko okaże się, że sprzęty te mogą być początkiem naszej wielkiej przygody z marką… Tuya. Ta chińska firma leży bowiem u podstaw sprzętu od Maxcoma – natywna aplikacja Maxcom Home jest nakładką na aplikację Tuya Smart. Oznacza to, że przełączniki i głowice Maxcom można z powodzeniem parować z aplikacją Tuya, której wachlarz kompatybilnych urządzeń jest niepomiernie większy. Platforma ta pozwoli nam ponadto na podłączenie się do ekosystemu Google Home i Amazon Alexa.

Produkty takie jak Maxcom Home SmartPlug, SmartBreaker czy SmartSwitch łączą się z naszą siecią Wi-Fi i obsługiwane są przez dedykowaną aplikację. Z całej linii produktów tylko głowice termostatyczne komunikują się przez ZigBee (z uwagi na wspomniane wcześniej niskie zużycie energii). Nie jest to jednak szczególnym problemem, gdyż producent sprzedaje do nich również stosowną bramkę. W tym miejscu warto wspomnieć, że bramka ta z uwagi na swój uniwersalny charakter (oparta jest na platformie Tuya) może posłużyć do podłączenia innych urządzeń korzystających z protokołu ZigBee i przeznaczonych dla ekosystemu Tuya. Hipotetycznie możemy zatem dokupić czujnik ruchu innej marki, sparować go z bramką Maxcom i za pomocą automatyzacji ustawić przełącznik w gniazdku, który będzie się uruchamiał, kiedy czujnik wykryje ruch.

Linia inteligentnych urządzeń do domu od Maxcom to jedne z najtańszych i najbardziej wszechstronnych produktów w tej kategorii. Korzystając z dobrodziejstwa ekosystemu Tuya można z ich pomocą zbudować imponujący dom pełen wielu ciekawych rozwiązań. Jest to też dobre miejsce dla początkujących adeptów sztuki automatyzacji domowej. Aplikacja Maxcom Home (podobnie jak Tuya Smart) jest przejrzysta, przyzwoicie spolszczona i przede wszystkim intuicyjna. Instalacja większości produktów nie powinna nastręczyć nikomu problemów, a postawienie na produkty pracujące w tych dwóch protokołach będzie dobrą podstawą do dalszych wypraw w świat smart home.

Zacznij od…

Maxcom Home SmartPlug

Inteligentne gniazdko to zwykle drugi po żarówkach zakup każdego entuzjasty inteligentnych domów. Ten konkretny model łączy się za pomocą naszej sieci Wi-Fi z aplikacją Maxcom Home (lub Tuya Smart) i może obsłużyć urządzenia o prądzie znamionowym do 16 A. Ponadto SmartPlug prowadzi również pomiar zużytej energii (chwilowej i całkowitej), co może nam nie tylko pomóc w oszczędzaniu, ale również pozwoli tworzyć unikalne automatyzacje.

59,90 PLN, www.maxcom.pl

Maxcom Home SmartIR

Z pewnością większość z nas posiada jeszcze w domu urządzenia sterowane za pomocą pilotów na podczerwień. Ten zgrabny krążek, po podłączeniu do aplikacji, będzie w stanie zastąpić każdego pilota do telewizora, wentylatora czy klimatyzacji, który obsługuje IR. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli zautomatyzować działanie każdego z tych sprzętów, a nawet obsługiwać je za pomocą komend głosowych (Google Home/Amazon Alexa).

59,90 PLN, www.maxcom.pl

Maxcom Home Zigbee Gate

Jeśli zdecydujesz się na zakup głowicy SmartTherm, bramka ZigBee będzie koniecznym dodatkiem – bez niej nie będziesz w stanie połączyć się z aplikacją Maxcom Home/Tuya Smart. Na tym jednak koniec złych wiadomości, gdyż z jej pomocą otworzysz przed sobą świat urządzeń ZigBee Tuya, takich jak chociażby czujniki ruchu czy piloty zdalnego sterowania. To małe pudełko stanie się sercem twojego inteligentnego domu.

139 PLN, www.maxcom.pl

Maxcom Home SmartTherm

Trudno w obecnych czasach przecenić zalety inteligentnej głowicy termostatycznej na naszym kaloryferze. Przy tak wysokich cenach za ogrzewanie notoryczne zapominanie o wyłączaniu kaloryfera może się poważnie odbić na naszym portfelu. SmartTherm nie tylko utrzyma pożądaną temperaturę w naszym domu, ale również z pomocą aplikacji Maxcom Home wyłączy ogrzewanie o wybranych porach dnia i nocy.

249 PLN (1 szt.) / 799 PLN (3 szt. i bramka ZigBee), www.maxcom.pl