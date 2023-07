TEST: Creative Sound Blaster Katana SE

Soundbary to świetny sposób na ulepszenie ścieżek dźwiękowych filmów oglądanych na telewizorach, ale od jakiegoś czasu też są coraz częściej wybierane przez graczy komputerowych. Jednym z przykładów soundbara dedykowanego do gamingu jest Razer Leviathan V2. Nowym pretendentem w tym segmencie jest Sound Blaster Katana SE od marki Creative.

Wbrew powyższej kategoryzacji, dzięki wszechstronnym opcjom łączności Sound Blaster Katana SE ma być dobrym soundbarem nie tylko dla graczy, ale także miłośników filmów i entuzjastów muzyki, który nie zajmuje dużo miejsca. Katana SE działa jako koncentrator audio z kilkoma opcjami łączności, takimi jak USB, HDMI ARC, portem optycznym, gniazdem słuchawkowym i Bluetooth. Bez problemu współpracuje z konsolami do gier (PS5, PS4, Xboxami i Nintendo Switch), a także komputerami PC, Mac i smartfonami.

Katana SE jest wyposażona w system czterech przetworników podwójnie wzmacnianych i zastrzeżony, wielordzeniowy procesor DSP firmy Creative, który został zaprojektowany w celu zapewnienia wypełniającego pomieszczenie dźwięku o wysokiej czystości i głośności, bez potrzeby stosowania zewnętrznego subwoofera.

Soundbar obejmuje 0,75-calowe tekstylne kopułki wysokotonowe i podwójne, skierowane do góry 3-calowe przetworniki średnio-niskotonowe. Sound Blaster Katana SE ma również dekoder Dolby Audio.

Jak to brzmi w praktyce? W kategorii kompaktowych soundbarów w tym segmencie cenowym konkurencja jest mocna. Z jednej strony Katana SE nie ma takiej bogatości brzmienia w muzyce i filmach jak propozycje Sonosa czy Yamahy, ale wystarczy włączyć gry, do których jest głównie dedykowany, by poczuć moc, której na pewno zazdrości jej TCL czy Panasonic.

SB Katana SE zawiera również technologię Super X-Fi. Pozwala to użytkownikom cieszyć się wciągającym dźwiękiem przez słuchawki, co doskonale nadaje się do grania późną nocą, bez przeszkadzania innym. Gracze mogą również aktywować tryb bitewny Super X-Fi i tryb zwiadowczy, aby zyskać przewagę nad konkurencją w grach FPS, określając lokalizację wroga za pomocą ulepszonych wskazówek dźwiękowych i wykrywania dźwięku podczas bitwy. Szczerze mówiąc ten element uważam za zwykłą ciekawostkę. Konia z rzędem temu, kto zauważy różnicę w trakcie dynamicznej rozgrywki sieciowej.

Po sparowaniu listwy dźwiękowej z aplikacją Creative (iOS/Android), użytkownicy mogą również spersonalizować swoje wrażenia dźwiękowe za pomocą pakietu Acoustic Engine i wybrać tryby podświetlenia RGB.

Creative Sound Blaster Katana SE to wielofunkcyjny soundbar, ale nie da się ukryć, że największe wrażenie zrobi na osobach, które szukają kompaktowego nagłośnienia do gier. Celowanie w ten segment finansowy rynku jest dla singapurskiej firmy ryzykownym posunięciem, ale potencjalny kupujący, sfokusowany na grach, nie będzie tym wyborem rozczarowany.

