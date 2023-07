TEST: Lovense Lush 3

Minęło już ponad 100 lat od czasów, kiedy firma Sears dołączyła wibracyjną końcówkę do silnika, który mógł również służyć jako mikser i maszyna do szycia. Oficjalnie był to masażer pleców, choć już kilka lat później gadżety tego typu promowało hasło „twój słodki towarzysz”.

Teraz zabawki erotyczne znajdują się w czołówce technologii, a takie jak masażer Lush 3 firmy Lovense przenoszą kobiecy orgazm w przyszłość. Gadżet wykorzystuje Bluetooth i połączenie internetowe, dzięki czemu można nim sterować z całego świata.

Lush 3 to wibrator punktowy w kształcie jajka z dołączonym ogonkiem. Umieszcza się go w pochwie za pomocą lubrykantu na bazie wody, aby stymulować punkt G, a ogonek pozostaje na zewnątrz. Lush jest sterowany za pomocą jednego przycisku lub połączenia Bluetooth z aplikacją. Ogonek zawiera antenę Bluetooth, która łączy wibrator z aplikacją.

Oldschoolowe sterowanie przełącza między prędkościami wibracji i trybami wstępnymi, ale prawdziwa moc zabawki tkwi w apce Lovense Remote na systemy iOS, Android, Mac i Windows. Najbardziej intuicyjne sterowanie po ekranie dotykowym smartfona pozwala na kontrolowanie wzorców domyślnych i tworzenie własnych oraz zapisywanie ich do późniejszego wykorzystania. Możliwe jest nawet zsynchronizowanie gadżetu z muzyką.

Prawdziwa moc urządzenia ujawnia się jednak przy dużych odległościach. Firma Lovense została założona przez Dana Liu, mężczyznę zmagającego się z intymnością własnego związku. Zaprojektował zatem urządzenie, które zapewnia bliskość, nawet gdy ludzi dzielą oceany. Lush działa za pośrednictwem internetu. Pozwala to na oddanie kontroli nad urządzeniem dowolnie wybranej osobie, nawet nie posiadającej aplikacji. Możliwe jest także połączenie dwóch urządzeń, by działały synchronicznie.

Pierwszy Lush w samej przedsprzedaży trafił do 300 tysięcy użytkowniczek. A co zyskują posiadaczki Lush 2 z przejścia na Lush 3? Całkiem sporo. Są to ulepszone połączenie Bluetooth, cichsze wibracje, żywotność baterii podniesiona ze 190 do 290 minut, lżejsza i bardziej ergonomiczna konstrukcja. Zabawka jest dostarczana z magnetycznym kablem ładującym USB i woreczkiem do przechowywania.

Lush 3 jest wysokiej jakości i wykonany z miękkiego silikonu klasy medycznej. Obsługa jest intuicyjna, a aplikacja łatwa w nawigacji. Tryb Control Link zapewnia bezpieczeństwo, mogąc określić limity czasowe działania.

Jeśli szukasz tylko podstawowego wibratora punktu G, możesz znaleźć gadżety o podobnej mocy w niższej cenie. To, co naprawdę wyróżnia Lush 3, to niestandardowe elementy sterujące i tryby dalekiego zasięgu. Aplikacja ma opcje na każdą sytuację, a dostosowania sprawiają, że możliwości dla użytkowniczek są nieograniczone.

Specyfikacja