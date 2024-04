TEST: Sage The Bakery Boss

Robot kuchenny Sage the Bakery Boss to elegancki, inteligentny mikser planetarny, który ma zapewniać profesjonalne rezultaty swojej pracy. Czy jednak zasługuje na tak buńczuczną nazwę?

Jeśli jesteś koneserem pieczenia lub po prostu lubisz eksperymentować z ciastami, będziesz potrzebować dobrego miksera planetarnego. Sage the Bakery Boss nie tylko może pochwalić się imponującą mocą 1 200 W, ale jest także wyposażony w kilka sprytnych funkcji i akcesoriów, które pomogą znacząco skrócić czas przygotowań.

Korpus robota wykonany jest ze szczotkowanego aluminium. W zestawie znajdziemy miskę ze stali nierdzewnej o pojemności 3,8 l i jeszcze większą ze szkła borokrzemowego o pojemności 4,7 l, obie z wygodną rączką. Akcesoria obejmują także mieszadło do ubijania, mieszadło płaskie, hak do wyrabiania ciasta, końcówkę ubijającą, osłonę przeciwrozpryskową, osłonę do nalewania i łopatkę. Wszystkie charakteryzują się solidnością i trwałością.

Pod względem konstrukcyjnym robot jest lekki do przenoszenia i ma ergonomiczny uchwyt z przodu. Jeśli nie masz dużo miejsca, nie musisz się martwić, jako że ma on idealny rozmiar dla każdego blatu, a co najważniejsze, wygląda elegancko i jest stylowym dodatkiem do każdej nowoczesnej kuchni.

Godną uwagi cechą robota jest łatwość jego obsługi. Zamontowanie miski w miejscu ubijania czy mieszania jest intuicyjne. Podobnie rzecz wygląda przy instalacji czy wymianie końcówki – wystarczy nacisnąć przycisk zwalniania u góry, aby ją zmienić. Dzięki dwóm miskom możemy równolegle przygotowywać ciasto i krem, co dodatkowo przyspiesza i ułatwia cały proces pieczenia. Przydatną rzeczą jest miarka znajdująca się na szklanej misce.

Oczywiście najsłabszym ogniwem w przygotowywaniu najlepszego wypieku może być sam człowiek. To już kwestia prób i błędów, ale Sage the Bakery Boss jest wyposażony w regulowany wskaźnik prędkości miksowania i timer LCD. Po prostu ustaw minutnik, obróć pokrętło i wybierz jedną z dwunastu opcji, od ugniatania po ubijanie. Dostępna jest także przydatna funkcja pauzy, gdy trzeba dodać składniki bez przerywania odliczania.

Być może główną cechą urządzenia jest to, że wykorzystuje on mechanizm znany z innych mikserów planetarnych: poruszająca się w lewo głowica i wirujące wraz z nią szerokie mieszadła zgarniają zawartość miski, docierając do każdego jej zakamarka. Takiego rozwiązania używa się w komercyjnych piekarniach i cukierniach, dzięki czemu mieszanki mają idealną, puszystą konsystencję.

Spodobały mi się też stylowe detale, takie jak niebieskie podświetlenie wskaźnika miksera i dioda LED pod głowicą, informująca o postępach. Co bardzo ważne, the Bakery Boss jest niesamowicie cichy i można z nim pracować także podczas snu domowników.

Mikser jest nie tylko prosty w użyciu (nie wymaga instrukcji), ale byłem również pod wrażeniem jego pracy i potężnej wydajności, z jaką nie miałem do czynienia przy okazji korzystania z innych, komercyjnych mikserów. Płaska końcówka do ubijania jest szczególnie ciężka i trwała, co jest zaletą przy bardziej równomiernym mieszaniu składników. Po około czterech minutach korzystania, mogłem podziwiać płynną konsystencję i ani jednej grudki w zasięgu wzroku. Efekt końcowy był jeszcze lepszy, a mój biszkopt miał lekką i puszystą konsystencję w środku, z przepyszną, zrumienioną wierzchnią warstwą.

W przypadku pieczenia chleba, wstępne ustawienia ugniatania były naprawdę praktyczne. Mikser jest mocny i wytrzymały, radząc sobie z ciężkimi mieszankami mąki chlebowej. Należy tylko pamiętać o użyciu osłony przeciwrozpryskowej, aby uniknąć dodatkowego sprzątania. Powstały bochenek miał miękką konsystencję w środku z chrupiącą skórką. Idealnie na brunch.

Chociaż wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce, trzepaczki i szklanej miski nie. Sam mikser jest łatwy do czyszczenia i konserwacji, a jego przetarcie zajmuje dosłownie kilka sekund.

Jak można się spodziewać po wysokiej klasy sprzęcie Sage, the Bakery Boss jest dostępny w wyższej cenie. Ale w porównaniu do innych w podobnej kwocie oferuje o wiele więcej. Na przykład wiele uwagi poświęcono projektowi, a inteligentne ustawienia miksowania i timer LCD są dodatkowym atutem. Jest również w pełni wyposażony we wszystkie przydatne akcesoria, których potrzebujesz, aby uniknąć konieczności zakupu dodatkowych końcówek. Nie wspominając już o tym, że ma potężną moc 1 200 W, która pozwala szybko wymieszać wszystkie składniki ciasta w rekordowym czasie. Jest też znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika, niż będący w podobnej cenie konkurencyjny KitchenAid Artisan.

Jeśli szukasz miksera o dużej wytrzymałości, który wymaga bardzo niewielkiego wysiłku, Sage the Bakery Boss ułatwi ci przygotowanie ciasta tak na słodkie, jak i wytrawne wypieki oraz wszelkich dodatków do nich.

Specyfikacja

CENA 2 399 PLN

2 399 PLN MOC 1 200 W

1 200 W WYMIARY 29 x 36,5 x 37 cm