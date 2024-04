TEST: Nuki Smart Lock 4.0 Pro + Nuki Fob

Każdy, kto choć raz frustrował się, szukając kluczy w torebce czy plecaku, nie wspominając już o scenariuszu ich zagubienia, powinien uważanie doczytać do końca ten tekst. Remedium na tego typu problemy są inteligentne zamki Nuki. Austriacy od wielu lat projektują rozwiązania zastępujące tradycyjne, fizyczne klucze na rzecz tych elektronicznych. Czwarta generacja zamka Nuki Smart Lock przynosi rewolucję w sposobie łączności. Najnowszy model jest dostępny ze standardem Matter, a to oznacza, że bez problemu dołączymy go do pozostałych rozwiązań naszego systemu smart home i nie będzie konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów, pozwalających na jego intuicyjną obsługę.

Do naszego redakcyjnego laboratorium trafił zamek Nuki Smart Lock 4.0 w wersji Pro. W pudełku poza zamkiem w kolorze białym z aluminiową tarczą (do wyboru jest także czarna wersja) znajdują się niezbędne narzędzia do jego montażu, śruby mocujące, a także kabel ze złączem USB-C ładujący akumulator. Warto podkreślić, że czwarta generacja Nuki Smart Lock otrzymała o około 30% bardziej pojemną baterię w stosunku do poprzedniej wersji, co przekłada się na ponad 6 miesięcy stałej pracy. Instalacja zamka jest dziecinnie prosta, gdyż nie trzeba wymieniać istniejącej wkładki czy całego zamka, aby zamontować inteligentne rozwiązanie Nuki. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to sprawdzenie kompatybilności, którego można dokonać na stronie Nuki. Producent deklaruje, że instalacja inteligentnego zamka będzie możliwa na drzwiach z wkładką profilową Euro z funkcją awaryjną, szwajcarskim profilem okrągłym z funkcją priorytetową, brytyjską wkładką owalną z funkcją awaryjną oraz wkładką z gałką. Jeśli nasza wkładka nie pasuje do Nuki Smart Lock, możemy kupić uniwersalną wkładkę, która bezproblemowo współpracuje z inteligentnym zamkiem. Nuki Universal Cylinder przygotowano we współpracy z firmą M&C i jest to projekt modułowy, dzięki czemu pasuje do niemal wszystkich rozmiarów cylindrów europejskich drzwi wejściowych.

Przed montażem warto zmierzyć przestrzeń wokół istniejącego zamka. Nuki Smart Lock 4.0, mimo że wygląda dość zgrabnie, ma jednak pokaźne rozmiary i bliskie umiejscowienie istniejącego zamka przy krawędzi drzwi lub klamki o dużym zasięgu, mogą uniemożliwić instalację Smart Lock.

Po kilku minutach pracy z kluczem imbusowym Nuki Smart Lock 4.0 Pro jest zamontowany na drzwiach i można przejść do jego konfiguracji. W tym celu należy pobrać aplikację Nuki i przechodzić przez kolejne ustawienia. Najpopularniejsze funkcje to Auto Lock i Auto Unlock, które automatycznie zamykają i otwierają drzwi. I tutaj możemy ustawić zakres odległości, z której drzwi zostaną odryglowane. Może to być zasięg Bluetooth około 15 m lub też Wi-Fi, czyli dopiero w momencie podejścia pod drzwi. Z poziomu aplikacji możemy też przydzielić 200 indywidualnych uprawnień dostępu dla pozostałych domowników czy sąsiadów. O każdym zdarzeniu będziemy informowani, a dodatkowo w dzienniku aktywności możemy sprawdzać kto i o której godzinie wchodził/wychodził z domu. Dzięki zastosowaniu modułu Wi-Fi możliwe jest także zdalne odryglowanie drzwi, co jest bardzo wygodne, kiedy jesteśmy poza nieruchomością, a ktoś ze znajomych czy dostawców musi dostać się do mieszkania. W aplikacji możemy również ustawić przedział czasowy, w którym drzwi są zawsze zaryglowane i do ich otwarcia będzie potrzebna dodatkowa akcja.

Możemy ustawić zakres odległości, z której drzwi zostaną odryglowane

W przypadku elektronicznych kluczy i udzielania dostępu osobom postronnym, zawsze istnieje obawa o poprawne funkcjonowanie systemu, ale w przypadku Nuki Smart Lock 4.0 Pro nigdy nie było problemów z automatycznym otwarciem czy zamknięciem drzwi. Za każdym razem, kiedy podchodziłem do drzwi, słyszałem odryglowanie zamka i tuż po wejściu do mieszkania ten sam dźwięk informujący o zamknięciu. Mechanizm ten doceniłem zwłaszcza, kiedy miałem zajęte ręce lub w pośpiechu opuszczałem lub wbiegałem do mieszkania. Zalety tego rozwiązania docenią także rodzice oraz osoby, które wynajmują lokale choćby w formule krótkiego najmu.

Nowością w czwartej generacji Nuki Smart Lock jest standard komunikacji Matter, który ułatwia podłączanie istniejących urządzeń smart home, bez względu na markę czy model, i integrację tych wszystkich kompatybilnych urządzeń w jeden ekosystem, np. z Apple HomeKit, SmartThings czy Home Assistant lub asystentami głosowymi. Warto podkreślić, że jedynie wersja Pro ma tę funkcjonalność. W przypadku wyboru podstawowej opcji, trzeba uiścić dodatkową opłatę abonamentową 39 EUR za możliwość korzystania z Matter. Jeśli budujemy rozbudowany system smart home w domu, warto jest dopłacić za wersję Pro. Łączność Thread ucieszy użytkowników, dla których problematyczny był Bluetooth. Ta funkcjonalność wpływa na niezawodną pracę zamka i zdecydowanie mniejszą liczbę problemów, wynikającą choćby z niestabilności połączenia Bluetooth.

Dla wielu użytkowników ważną informacją jest mnogość akcesoriów Nuki, które producent oferuje do swoich zamków. Mowa tutaj o dzwonkach, klawiaturach czy pilotach otwierających drzwi. Ten ostatni szczególnie powinien zainteresować rodziców, a także użytkowników, którzy mieszkają ze starszymi osobami. Nuki Fob (sprzedawany osobno za 179 PLN) to niewielki i ważący zaledwie 9 g pilot zdalnego sterowania. Jest on zasilany bateryjnie i otrzymał praktyczną dziurkę, która pozwala przytroczyć go do breloka czy smyczy i łatwo schować w kieszeni, torebce czy plecaku. Urządzenie korzysta z Bluetooth i jednym naciśnięciem przycisku odryglowuje drzwi. Każdy zamek Nuki Smart Lock można sparować aż z 200 pilotami Nuki Fob, a z poziomu aplikacji każdemu z nich nadać inne uprawnia. W przypadku zgubienia można również odłączyć kompatybilność z danym zamkiem. Co ważne, w dzienniku aktywności także będziemy otrzymywać powiadomienia o wykorzystaniu tego mechanizmu.

Życie to nie bajka i zawołanie „sezamie, otwórz się” z pewnością nie podziała na drzwi wejściowe. Ale jeśli wybierzemy rozwiązanie Nuki, nie będziemy musieli pamiętać o kluczach, szukać ich w torebce czy we wszystkich kieszeniach plecaka.

Specyfikacja

CENA 1 399 PLN

1 399 PLN ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 4

Bluetooth 5.0 / Wi-Fi 4 WYMIARY 110 x 60 x 60 mm

110 x 60 x 60 mm WAGA 580 g