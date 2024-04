Inteligentne Excellence Line i więcej telewizorów OLED

W 2024 r. Samsung wprowadzi do sprzedaży 21 nowych modeli telewizorów z ekranami o przekątnych od 43 do 98 cali. Tegoroczna, szeroka i różnorodna oferta wyróżnia się niezrównanymi możliwościami w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, dopracowanymi technologiami poprawy obrazu i dźwięku, wysublimowanym wzornictwem oraz rozwiniętymi funkcjami smart, jeszcze bardziej uprzyjemniającymi użytkowanie urządzeń. W tak szerokiej gamie telewizorów każdy znajdzie coś dla siebie.

Flagowa rodzina telewizorów Samsung to Excellence Line, do której w 2024 r. dołączyły dwa modele: QN900D i QN800D oferuje ekrany o przekątnych 65, 75 i 85 cali. To ekskluzywne i zaawansowane technologicznie telewizory, wykorzystujące w niezwykle efektywny sposób najbardziej zaawansowane obecnie funkcje sztucznej inteligencji. Każdy z nich może wyświetlać obraz w jakości 8K, dodatkowo dysponują funkcją Skalowania AI 8K, pozwalającą przekształcić treści wideo niższej jakości do rozdzielczości zbliżonej do 8K. W telewizorze QN900D zastosowano najbardziej zaawansowany procesor NQ8 AI Gen3, który optymalizuje obraz i dźwięk, aby zapewnić wrażenia najwyższej jakości niezależnie od tego, czy oglądamy treści VOD, sport na żywo czy gramy w ulubione gry. Jest on dwukrotnie szybszy od poprzedniej wersji i wykorzystuje aż 512 sieci neuronowych czyli ośmiokrotnie więcej niż w procesorach stosowanych w modelach Excellence Line z 2023 roku.

Każdy centymetr telewizora Samsung Neo QLED 8K QN900D o wyjątkowo szczupłym profilu został starannie zaprojektowany tak, by odsunąć wszystko, co może rozpraszać widza. Został zaprojektowany zgodnie z filozofią Infinity Air Design. Ma zaledwie 12,9 mm głębokości co czyni go najsmuklejszym na rynku telewizorem 8K i wydaje się lewitować w powietrzu. Ten efekt osiągnięto nie tylko minimalizując ramki ekranu tak, że stały się niewidoczne, ale także wykorzystując efekt lustra w podstawie. Mamy wrażenie, że jej nie ma, a ekran wisi w powietrzu.

Dodatkowo dyskretny moduł One Connect podkreśla luksusowy charakter tego telewizora. Doskonale komponuje się z podstawą telewizora, a jeśli telewizor jest zamontowany na ścianie, możemy ukryć One Connect np. w komodzie i połączyć go z telewizorem za pośrednictwem jednego przewodu.

5 modeli Samsung OLED

Na sklepowe półki w tym roku trafią nowe modele telewizorów Samsung OLED – to technologia ceniona przez klientów do tego stopnia, że w 2023 r. OLED-y marki Samsung zostały według wewnętrznych danych liderem w swojej kategorii pod względem wartości sprzedaży i osiągnęły 31-procentowy udziału w rynku.

W tym roku Polacy będą mogli wybierać wśród 5 modeli telewizorów Samsung OLED (S95D, S94D, S92D, S90D, S85D) z ekranami o przekątnej od 48 do 83 cali. Rodzinę Samsung OLED otwiera następca wielokrotnie nagradzanego modelu S95C, który zdobył też w plebiscytach czytelników największych polskich serwisów i portali technologicznych dwukrotnie tytuł Telewizora Roku. Jest nim jeszcze bardziej zaawansowany technologicznie i smuklejszy Samsung OLED S95D. Telewizor ten zwraca uwagę nietuzinkowym, niewiarygodnie smukłym profilem, ale zachwyca przede wszystkim doskonałą jakością obrazu – telewizor ten wyposażony jest w najnowocześniejszy procesor AI NQ8 Gen2, wspierany przez sztuczną inteligencję. Funkcja Skalowania AI 4K obsługiwana przez 20 sieci neuronowych, dzięki AI, ulepsza treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Dodatkowo, procesor ten optymalizuje zarówno obraz, jak i dźwięk, aby zapewnić widzom wrażenia najwyższej jakości niezależnie od tego, czy oglądają treści VOD, sport na żywo czy grają w ulubione gry.

Kolejnym, istotnym wyróżnikiem telewizora S95D jest matryca Glare Free. Dzięki niej znacznie redukowane są refleksy na ekranie pochodzące z zewnętrznych źródeł światła. Dzięki temu można podziwiać doskonałą czerń i żywe kolory OLED bez rozpraszaczy.

Samsung Neo QLED – wyznaczają nowe standardy domowej rozrywki

Telewizory Samsung Neo QLED zadowolą wielbicieli emocji kinowych, sportowych, jak i wirtualnych rozgrywek. Zastosowana w nich technologia Quantum Mini LED zapewnia realistyczny obraz oraz wierne odwzorowanie kolorów, za sprawą precyzyjnej kontroli podświetlenia ekranu, dzięki temu żadna scena nie straci na szczegółowości.

Innowacyjny procesor AI NQ4 Gen2 za pomocą sztucznej inteligencji gwarantuje obraz najwyższej jakości. Wszystkie nowości Neo QLED na 2024 r. (czyli 4 nowe modele QN95D, QN92D, QN90D, QN85D o przekątnych od 43 do 98 cali) oferują doskonały stosunek ceny do jakości, a na szczególne wyróżnienie zasługują telewizory QN95D i QN90D. Pierwszy z wymienionych powinien przypaść do gustu zwłaszcza fanom gier i sportu, z racji zastosowanego w nim Szybkiego Odświeżania 144 Hz. Wspaniały Infinity One Design telewizora z niewiarygodnie smukłym profilem przeniesie doświadczenia widzów na wyższy poziom. Drugi model, QN90D będzie dostępny w natomiast w wersji z ogromnym, 98-calowym ekranem.

Samsung QLED

Solidną propozycją dla zwolenników rozbudowanych funkcji smart są nowe telewizory Samsung QLED. W skład tej rodziny wchodzi aż 7 modeli o przekątnej ekranu od 43 do 98 cali (Q80D,Q77D, Q74D, Q70D, Q68D, Q67D, Q60DO). O jakość wyświetlanego obrazu dba między innymi Technologia Bezpośredniego Podświetlenia Strefowego, polegająca na precyzyjnej kontroli ilości światła w każdej części ekranu, aby osiągnąć wysoki kontrast i głęboką czerń nawet w nasłonecznionym pomieszczeniu.

Do najbardziej zaawansowanych reprezentantów serii należy model Q80D, wyposażony we wspierany przez sztuczną inteligencję procesor AI NQ4 Gen2 i funkcję Skalowanie AI 4K – technologia zasilana przez sieci neuronowe i wspierana przez sztuczną inteligencję przekształca treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. System operacyjny Tizen spotęguje doświadczenia z rozrywki dzięki najnowszym aplikacjom i usługom oraz aplikacji SmartThings, które daje możliwość sterowania inteligentnymi urządzeniami i telewizorem.

Samsung – wybór telewizorów dla każdego

W tym roku nowości Samsung pojawią się też w ramach rodziny Crystal UHD (4 nowe modele o przekątnych od 43 aż 98 cali). Te 100-hercowe urządzenia charakteryzują się smukłą i elegancką obudową, która sprawia, że telewizor harmonijnie wtapia się w otoczenie. Warto zwrócić uwagę na dołączane do nich, podobnie ja do pozostałych telewizorów piloty zdalnego sterowania SolarCell, wyposażone w akumulator i panel solarny, dzięki któremu można podtrzymywać poziom energii w pilocie.

Ofertę firmy Samsung na 2024 r. uzupełniają urządzenia z serii Lifestyle na czele z nowym modelem telewizora The Frame. Tegoroczną nowością tego telewizora jest usługa Art Store Streaming. Wystarczy zeskanować dostarczony na smartfon kod QR, rozpocząć subskrypcję w Art Store i z łatwością wyszukiwać dzieła sztuki na swoim urządzeniu mobilnym. Nie sposób także nie wspomnieć o rozszerzonej w tym roku aż do 5 modeli ofercie MicroLED – to dostarczane na zamówienie urządzenia klasy superpremium o przekątnych nawet 114 cali. Oferują one niezwykle spektakularne wrażenia wizualne – imponującą głębię, żywe barwy oraz niezwykłą wyrazistość i kontrast (można je zamawiać za pośrednictwem sklepu Audio Color).