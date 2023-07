Call of Duty: Black Ops Cold War za darmo w PlayStation Plus Essential

Firma Sony przedstawiła lipcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered oraz Endling – Extinction is Forever. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 4 do 31 lipca 2023 roku.

Kolejna część kultowej serii Call of Duty, zatytułowana Black Ops Cold War przeniesie fanów w głąb Zimnej Wojny na początku lat 80-tych. Gracze staną twarzą w twarz z historycznymi postaciami, walcząc na frontach na całym świecie, w tak kluczowych miejscach jak Berlin Wschodni, Wietnam, czy Turcja.

W Alan Wake Remastered gracze powrócą do tajemniczego miasteczka Bright Falls w desperackim poszukiwaniu zaginionej żony pisarza, Alana Wake’a. Remaster gry studia Remedy Entertainment oferuje m.in. odświeżoną oprawę graficzną oraz nowe funkcje rozgrywki.

W Endling – Extinction is Forever gracze poznają świat spustoszony przez ludzkość oczami ostatniego lisa na Ziemi. To świat, w którym rasa ludzka z dnia na dzień korumpuje, zanieczyszcza i eksploatuje najcenniejsze zasoby środowiska naturalnego.