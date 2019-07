TEST: Netgear Orbi Voice

Routery należą do grupy urządzeń, które mimo najszczerszych chęci dość trudno jest zamaskować – w końcu jeśli schowamy je w szafce, ucierpi na tym ich zasięg. Na przeciwnym biegunie znajdują się inteligentne głośniki, stworzone po to, aby je eksponować. Netgear postanowił połączyć oba gadżety w jedno urządzenie. Pomysł niezły, a jak z jego wykonaniem?

Orbi Voice to router współpracujący z systemem MESH Netgear Orbi. Jeśli posiadasz w domu jednostkę centralną, wystarczy dokupić do niej sam głośnik, który będzie działał jak węzeł sieci (kosztuje on wtedy 1 440 PLN), ale nowi użytkownicy muszą wyposażyć się w pełen zestaw. Główny router nie należy do najpiękniejszych – ach, ten biały plastik – ale na szczęście sam Orbi Voice prezentuje się znacznie lepiej. Eleganckie pokrycie z szarego materiału, niebieski pasek LED i proste, podświetlane kontrolki dobrze wyglądają na półce.

Do konfiguracji systemu służy aplikacja Netgear Orbi, dostępna na iOS i Androida. Nie miałem specjalnych problemów z jej obsługą: pierwsze uruchomienie jednostki centralnej, synchronizacja głośnika i dodanie wsparcia dla Alexy przebiegło bez problemu. Apka umożliwia również zmianę ustawień rodzicielskich i parametrów odtwarzania muzyki.

Skoro już przy dźwięku jesteśmy – zastosowane w Orbi Voice przetworniki od Harman Kardon brzmią znacznie lepiej niż te z oryginalnych urządzeń Echo, ale daleko im do dźwięku oferowanego przez wiele innych inteligentnych głośników, na przykład Polk Audio Assist czy Apple HomePod. Tony wysokie i basy są wyraźnie obecne w miksie, ale przy głośnym słuchaniu potrafią się zlewać i tracić wyrazistość. Wszystkie próby ograniczenia tego efektu za pomocą ustawień equalizera w aplikacji zakończyły się niepowodzeniem. Szkoda, bo sprzęt potrafi grać naprawdę donośnie.

Drobne zastrzeżenia miałem także do pracy Alexy – gdy dookoła panuje hałas, mikrofony nie wykrywają poleceń tak, jak powinny. Głośnik można sparować z kontem Spotify Connect, Deezerem czy radiem TuneIn, ale niestety nie ma on modułu Bluetooth do podłączania lokalnych źródeł dźwięku.

Pod względem funkcji sieciowych Orbi Voice radzi sobie natomiast bardzo dobrze. Maksymalny zasięg sieci to ponad 180 m2, co wystarczy na pokrycie wielokondygnacyjnego budynku. W jednopiętrowym domu, gdzie testowałem system Orbi, zapewnił on jednolity, silny sygnał nawet w odległych pomieszczeniach. Prędkości transferu były wysokie i stabilne, a status każdego podłączonego do sieci urządzenia mogłem podejrzeć w aplikacji.

Netgear Orbi Voice to przede wszystkim sprzęt dla osób, które posiadają w domu system Orbi lub potrzebują sieci MESH – inteligentny głośnik to miły i stylowy dodatek, ale moim zdaniem nie uzasadnia on zakupu tego dosyć drogiego zestawu.

Specyfikacja