TEST: Movino GARDA Allround

Deski SUP (Stand Up Paddle) zyskały w ostatnich latach ogromną popularność zarówno wśród amatorów sportów wodnych, jak i osób szukających nowych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Przeznaczone do pływania na stojąco i siedząco, SUP-y oferują unikalne połączenie relaksu i intensywnego treningu.

Przyjrzyjmy się jednemu z modeli desek SUP topowej marki Movino. GARDA Allround to wszechstronna deska, zaprojektowana z myślą o szerokim spektrum użytkowników – od początkujących do zaawansowanych. Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanym materiałom jest idealna do pływania po różnorodnych akwenach, takich jak jeziora, rzeki, a nawet spokojne morza.

Deska Movino GARDA Allround charakteryzuje się solidną i przemyślaną konstrukcją. Wykonana z dwuwarstwowego PVC w technologii drop-stitch, z dodatkowymi wzmocnieniami na rantach jest wyjątkowo wytrzymała, ale także lekka. Atrakcyjny design jest zasługą estetycznych grafik i aż czterech wersji kolorystycznych do wyboru. Antypoślizgowy footpad w centralnej części pokładu gwarantuje stabilność i zapobiega poślizgnięciu się, nawet gdy deska jest mokra, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Nie da się ukryć, że jakość widoczna jest od pierwszych chwil – Garda bardzo kontrastuje z tańszymi modelami o znacząco mniejszej gęstości włókien i gorszej sztywności kadłuba, nie wspominając o niestarannym klejeniu.

GARDA Allround oferuje doskonałą stabilność dzięki odpowiednio dobranym parametrom jak szerokość i długość oraz dobrze wyważonemu kształtowi. To sprawia, że jest idealna dla początkujących, którzy potrzebują stabilnej deski do nauki, jak i dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy szukają wszechstronnego sprzętu.

Jednym z największych atutów deski Movino GARDA Allround jest jej wygoda użytkowania. Lekka konstrukcja i dołączony plecak transportowy ułatwiają przewożenie. Dostępna w zestawie pompka pozwala szybko wypełnić deskę powietrzem.

Z deską Movino GARDA Allround otrzymujemy także wysokiej jakości, dwuczęściowe wiosło do pływania na stojąco i siedząco, smycz bezpieczeństwa (leash) zapinaną wokół kostki i zestaw naprawczy. W bogatym wyposażeniu standardowym nie zabrakło siedziska kajakowego oraz centralnego fina z zintegrowanym mocowaniem typu smart lock – użytkownicy zamontują go szybko i bez użycia narzędzi.

W trakcie pływania SUP gwarantuje wymaganą dla początkujących stabilność. GARDA Allround jest też zaskakująco zwrotna, pozwalając na manewrowanie w mniejszych, mniej uczęszczanych akwenach – wystarczy wykonać tylko cztery ruchy, aby obrócić deskę o pełne 360 stopni.

SUP sprawdza się bardzo dobrze, nawet gdy jest obciążony blisko swojej maksymalnej nośności wynoszącej 150 kg. Ciężar w nieznaczny sposób wpływa na wygięcie deski, która nadal pozostaje stabilna, gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo i komfort podczas pływania.

Wyciąganie SUP-a z wody ułatwia rączka umieszczona na dziobie, a wygodny transport zapewnia uchwyt zlokalizowany w centralnej części deski.

Deska SUP Movino GARDA Allround to znakomity wybór dla osób szukających solidnego, wszechstronnego i estetycznie wykonanego sprzętu do pływania. Dzięki swojej konstrukcji i dołączonym akcesoriom oferuje ona wszystko, co potrzebne do komfortowego i bezpiecznego korzystania z SUP, bez konieczności dodatkowych zakupów. Jest to inwestycja, która z pewnością się opłaci – przyniesie wiele radości z pływania, niezależnie od poziomu zaawansowania użytkownika.

Specyfikacja

CENA 1 390 PLN

1 390 PLN RODZAJ DESKI Allround 10’10”, pompowana

Allround 10’10”, pompowana MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 150 kg

150 kg WYMIARY 330 x 81 x 15 cm

330 x 81 x 15 cm WAGA 8 kg