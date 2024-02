TEST: Corsair K55 Core RGB

Dzięki pojawieniu się w ostatnich latach wysokiej klasy, bogatych w funkcje klawiatur, staliśmy się trochę rozpieszczeni. Nawet jeśli może się wydawać, że klawiatury do gier z niskiego segmentu są przestarzałe, model Corsair K55 Core RGB jest tutaj i ratuje sytuację. Aby ją zdobyć, nie będziesz musiał opróżniać swojego konta oszczędnościowego, gdyż kosztuje zaledwie 219 PLN.

To model RGB do gier z konstrukcją membranową, podpinaną do portu USB-A. Pełnowymiarowa klawiatura jest wyposażona w konstrukcję odporną na zalanie, 10-strefowe podświetlenie, poręczne sterowanie multimediami, ciche przełączniki i pełną personalizację w Corsair iCUE. Jako pełnowymiarowa klawiatura wymaga przyzwoitej ilości miejsca na biurku. Niestety podpórka pod nadgarstki nie jest dołączona do zestawu. K55 Core RGB dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i głębokim odcieniu szarości.

W prawym górnym rogu znajduje się rząd przycisków specyficznych dla multimediów. Klawisze te to przede wszystkim przycisk odtwarzania/pauzy, wyciszanie, zwiększanie/zmniejszanie głośności i jej regulacja. Przytrzymanie klawisza FN i naciśnięcie klawiszy 1–5 na klawiaturze, spowoduje przełączanie pomiędzy pięcioma ustawieniami RGB. Możliwość szybkiej zmiany oświetlenia jest doskonała i choć nie można konfigurować poszczególnych klawiszy, to ogólnie podświetlenie jest bardzo dobrej jakości. Dodatkowo możesz zmienić jasność RGB za pomocą przycisku znajdującego się w pobliżu elementów sterujących multimediami. Wreszcie rząd diod LED wzdłuż dolnej krawędzi, rzucający delikatne światło na pulpit, był nieoczekiwanym, ale mile widzianym dodatkiem.

Kiedy odwrócisz klawiaturę do góry nogami, zobaczysz cztery duże, gumowe nóżki, które przytrzymają ją na biurku. Dodatkowo wysuwane nóżki pozwalają na wygodniejszą pozycję podczas pisania, dzięki czemu klawiatura spełnia akceptowalne standardy ergonomii. Patrząc z boku, klawiatura domyślnie wydaje się spoczywać pod niewielkim kątem.

Corsair twierdzi, że K55 Core RGB jest w stanie wytrzymać rozlanie aż do 300 ml płynu. W podstawie klawiatury znajdują się cztery małe otwory. Gdyby coś rozlało się na klawiaturę, płyn mógłby dzięki nim łatwo odpłynąć.

Zaletą wykonania całej klawiatury z tworzywa sztucznego jest to, że jest ona bardzo lekka w porównaniu do mechanicznych odpowiedników. Na szczęście jest też dość sztywna, więc nie ugina się zbytnio i nie sprawia wrażenia gąbczastej w środku. Biorąc pod uwagę budżet, nie jest zaskakujące, że obudowa jest plastikowa. Jednak jakość wykonania jest zadowalająca – sprawia wrażenie solidnego. Kabel USB jest długi i wykonany ze zwykłej gumy.

Jeśli jesteś casualowym graczem, może to być świetny wybór, biorąc pod uwagę cenę

Nawet jeśli podczas pisania klawisze są miękkie, ABS-y z wygrawerowanymi laserowo oznaczeniami są naprawdę wytrzymałe. Po zdjęciu nakładek na klawisze, naszym oczom ukazują się przełączniki membranowe, stosowane najczęściej w klawiaturach wodoodpornych. Ponieważ jest to klawiatura z membraną, musi ona dokonać pewnych poświęceń w porównaniu z klawiaturami Corsair z wyższej półki, aby osiągnąć agresywną cenę. Responsywność i wrażliwość dotykowa klawiatury mechanicznej są niezrównane. Jednak nieuzasadnione jest oczekiwanie, że klawisze taniej klawiatury do gier, takiej jak Corsair K55 Core RGB, będą miały wysokiej jakości przełącznik liniowy. Przed punktem aktywacji, który należy pokonać, pojawia się wyczuwalny nacisk. Przełączniki są zarazem bardzo ciche, więc nie musisz się martwić, że będziesz przeszkadzać komukolwiek w pobliżu. Poziom hałasu jest porównywalny do klawiatur kopułkowych.

Pisanie na Corsair K55 Core RGB jest przeciętne. Co więcej, możesz się zmęczyć pisaniem przez dłuższy czas, ponieważ do działania potrzeba dużej siły. Klawisze są solidne i jest między nimi wystarczająco dużo miejsca, więc nie powinieneś mieć większych problemów z unikaniem literówek.

Porównując ją z klawiaturą mechaniczną, nie zauważyłem stałego spadku wyników w żadnym z testów pisania. Jedną zauważalną zmianą jest względny brak stukania w moim pokoju. Zapomniałem, o ile lepiej jest pisać w niemal całkowitej ciszy.

Pewnie jednak bardziej martwisz się tym, jak to działa, jeśli chodzi o gry. K55 Core RGB z łatwością radzi sobie ze wszystkimi ich gatunkami. Jedną z przydatnych funkcji jest blokada Win Lock, która zapobiega przypadkowemu naciśnięciu klawisza Windows podczas grania. Oprócz niemechanicznej konstrukcji tego modelu, ma ona 12-klawiszowy Key Rollover, co stanowi kolejne funkcjonalne wyróżnienie. Jeśli potrzebujesz z jakiegoś powodu nieograniczonego N-Key, powinieneś przejść wyżej w hierarchii produktów.

Mimo że K55 Core RGB jest w pełni funkcjonalna od razu po wyjęciu z pudełka, musisz pobrać program iCue, aby dokonać jakichkolwiek ustawień. Klawiatura umożliwia pełne przeprogramowanie wszystkich klawiszy, w tym multimedialnych. Co więcej, dostępny jest kompletny edytor makr, w którym możesz uruchamiać programy i otwierać zestaw różnych rzeczy, naciskając inny klawisz.

W porównaniu do droższych, mechanicznych klawiatur do gier, Corsair K55 Core RGB wypada po prostu poprawnie. Jeśli jednak jesteś casualowym graczem, może to być świetny wybór, biorąc pod uwagę cenę, za którą otrzymujesz eleganckie, lekkie urządzenie o niskim poziomie hałasu w porównaniu z mechanicznymi alternatywami.

Specyfikacja

CENA 219 PLN

219 PLN CZĘSTOTLIWOŚĆ PRÓBKOWANIA 1 000 Hz

1 000 Hz ŁĄCZNOŚĆ USB-A

USB-A WYMIARY 451,3 x 35 x 141,5 mm

451,3 x 35 x 141,5 mm WAGA 1,04 kg