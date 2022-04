TEST: Plex

Czy zdarzyła ci się kiedyś sytuacja, gdy odpaliłeś Netflixa czy inny serwis streamingowy tylko po to, by stwierdzić, że nie ma nic ciekawego do oglądania? Alternatywą jest pobieranie filmów i seriali, jednak to mało wygodne rozwiązanie:= jeśli chcemy obejrzeć odcinek czy dwa na urządzeniu mobilnym, trzeba je przedtem na nie przenieść. Plex to rozwiązanie tego problemu – domowy serwer multimedialny, który może działać jak serwis streamingowy.

Najprościej rzecz ujmując, Plex to program umożliwiający strumieniowanie lokalnej biblioteki multimediów na każde kompatybilne urządzenie. Po jego skonfigurowaniu, pliki zapisane na domowym serwerze NAS czy komputerze, mogą być odtwarzane w przeglądarce lub apce: mobilnej, zainstalowanej na telewizorze czy konsoli. Dużym plusem jest wsparcie dla wszystkich najpopularniejszych formatów: m. in. filmów AVI, MKV, MP4 czy HEVC, muzyki zapisanej w MP3, FLAC i WMA oraz obrazów JPG, RAW czy PNG. W przypadku zawartości zapisanej w nieobsługiwanej formie, oprogramowanie może dokonać konwersji pliku.

Pozycje przypiszemy do konkretnych, zdefiniowanych przez nas gatunków (komedie, horrory, animacje itp.), dzięki czemu korzystanie z usługi, przypomina= scrollowanie dostępnych propozycji na VOD. Poza tym serwis rozpoznaje pliki, samemu je oznaczając, odnajdując opisy, występujących aktorów, czy dodając plakat w wybranym języku. Może się także pochwalić całkiem bogatym wyborem darmowych filmów i seriali. Co prawda są to raczej niszowe produkcje, ale da się wśród nich znaleźć perełki kina niezależnego.

Konfiguracja serwera Plex okazała się banalnie prosta. Po założeniu konta, wystarczy ściągnąć aplikację Plex Media Server na urządzenie, które zostanie centrum naszego serwisu streamingowego; na stronie dostępne są zarówno wersje na komputery osobiste, jak i na najpopularniejsze marki domowych serwerów. Następnym krokiem jest dodanie wszystkich interesujących nas katalogów do aplikacji… i gotowe. Tak długo, jak nasz serwer jest online, będziemy mieli nieograniczony dostęp do zapisanej na nim zawartości za pośrednictwem aplikacji Plex. Zainstalujemy ją na wielu urządzeniach: smartfonach, telewizorach czy konsolach go gier.

Korzystanie z usługi jest darmowe, ale miłośnicy kina i muzyki mogą pójść o krok dalej i wybrać subskrypcję Plex Pass. Abonament daje nam dostęp do kilku dodatkowych funkcji, na przykład ściągania multimediów na konkretne urządzenie, oglądania telewizji na żywo i jej nagrywania z poziomu dowolnego urządzenia, a także strumieniowania poza domem w wybranej jakości, czy wyświetlania tekstów piosenek w trakcie ich odtwarzania. Co prawda z Plex da się korzystać także bez wykupienia subskrypcji, ale sami gorąco ją polecamy – nie jest ona droga, a zdecydowanie rozszerza funkcjonalność domowego serwera.

Plex jako odtwarzacz to jedna z tych aplikacji, które warto mieć na swoim urządzeniu – dzięki niej mamy pewność, że zawsze znajdziemy coś ciekawego do obejrzenia, a wszystkie niszowe albumy muzyczne, które uwielbiamy, będą na wyciągnięcie ręki.

Specyfikacja