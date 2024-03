Corsair powiększa rodzinę zasilaczy z bocznym panelem o nowy, biały RMx SHIFT

Firma Corsair wprowadziła do oferty biały wariant przełomowej serii zasilaczy ATX 3.0 RMx SHIFT. RMx SHIFT to pierwsze na świecie zasilacze z panelem złączy prądu stałego umieszczonym z boku. Po ubiegłorocznej premierze szybko stały się sensacją wśród entuzjastów składania komputerów, ponieważ umożliwiają łatwiejsze i bardziej estetyczne prowadzenie przewodów niż tradycyjne zasilacze.

Dostępne w wersjach o mocy 750, 850, 1000 i 1200 watów zasilacze RMx SHIFT dowodzą wsłuchiwania się przez Corsair w zmieniające się potrzeby klientów. Dzięki przesuniętemu panelowi złączy konstruktorzy mają swobodny dostęp do wszystkich połączeń Micro-Fit typu 5 generacji 1, co eliminuje problemy podczas instalacji i konserwacji. Redukuje to też konieczność zginania i skręcania kabli, odciążając zarówno przewody, jak i złącza.

Białe modele zasilaczy RMx SHIFT to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie ze strony konstruktorów zestawów komputerowych na więcej opcji dostosowywania sprzętu do bardziej zróżnicowanych zestawów. Nowe, białe zasilacze zachowują wszystkie funkcje, dzięki którym rodzina RMx SHIFT wyróżniła się na rynku, w tym w pełni modułowe okablowanie, efektywność energetyczną klasy 80 PLUS Gold, japońskie kondensatory wysokiej klasy działające w temperaturze do 105° C i wentylator 140 mm z dynamicznym łożyskiem olejowym, a jednocześnie pasują kolorystycznie do białych zestawów komputerowych.

Zasilacze z serii RMx SHIFT mają certyfikat ATX 3.0 i są zgodne z PCIe 5.0 oraz przygotowane na wymagania najnowszych zestawów komputerowych, a w komplecie znajduje się przewód PCIe 5.0 12VHPWR, dzięki czemu są także gotowe do użytku z nowoczesnymi kartami graficznymi.

Zasilacze RMx SHIFT i przewody pasują do każdej obudowy komputerowej zgodnej z formatem ATX i mającej szerokość co najmniej 210 mm. Zasilacz zamontowany w obudowie musi też być dostępny z boku.