Istnieje mnóstwo branż, które bez odpowiedniej instalacji systemów wykrywania oraz gaszenia iskier byłyby realnie zagrożone wybuchami pyłów i innych mgieł oraz pożarami. Ze względu więc na dbałość o ciągłość produkcji, mienie firmy jak i zdrowie i życie ludzi, stosuje się w tychże zakładach najnowocześniejsze rozwiązania w mig wykrywające iskry i inne zapłony i natychmiastowo je gaszące. Czym jest taka atmosfera wybuchowa i jak dokładnie działają systemy wykrywania oraz gaszenia iskier?

Gdzie zagrożeniem są tzw. pyły palne?

Pyły palne to małe drobinki, które unosić się mogą w powietrzu w zakładach należących to bardzo wielu branż. Obserwuje się je m.in w zakładach drzewnych, zakładach spożywczych, papierniczych, zbożowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów, etc. Jak pokazują dostępne nam raporty, najwięcej niebezpiecznych zdarzeń związanych z wybuchami pyłów dotyczy zwłaszcza zakładów drzewnych oraz spożywczych – to ponad 60% wszelkich zdarzeń wybuchowych, jakie zostały raportowane. Jak więc widać zagrożenie istnieje i je realne oraz bardzo niebezpieczne. Najbardziej wybuchowymi pyłami okazały się pyły pochodzące z drewna, ale także pyły z cukru, z kakao czy z produktów zbożowych.

Tego typu niebezpieczne wybuchy występują najczęściej w instalacjach odpylających, a to pokazuje, jak ważnym jest montaż nowoczesnych systemów wykrywania i gaszenia iskier. Poza instalacjami odpylającymi, wybuchy zdarzają się także w silosach oraz w różnego rodzaju innych magazynach. System wykrywania i gaszenia iskier to wysokiej klasy system chroniący, który ma za zadanie objąć prewencję jakichkolwiek wybuchów czy pożarów w danym zakładzie. Systemy takie instaluje się bezpośrednio we wspomnianych już silosach lub filtrach odpylajcych, itd.

Jak działają systemy wykrywania i gaszenia iskier?

Tego typu systemy dedykowane są wszelkim branżom – od wspomnianych już branż drzewnej czy spożywczej, po branże chemiczną czy metalową. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie dba się o zdrowie oraz życie pracowników jak i chce się uniknąć wszelkich przestojów produkcyjnych czy strat materialnych. Montaż systemów tego typu jest także zresztą wymogiem prawnym, związanym ściśle z zasadami BHP.

Nowoczesne systemy wykrywają wszelkie, najmniejsze iskry czy żarzące się elementy oraz gaszą je, zanim te spowodują wybuch. Iskry takie mogą pojawić się w rurach, zsypach, pneumatycznych systemach transportowych, silosach, pojemnikach, filtrach odpylających, etc. Co ciekawe, dobrej klasy systemy są w stanie wykryć nawet niemal mikroskopijne promienie podczerwone i odpowiednio na nie zareagować. Cały system wykrywania i sterowania iskier ma swoje „serce” w panelu sterowania, a jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

Jeśli system wykryje jakikolwiek zapłon, w milisekundach podejmuje ugaszenie go – co ważne wymagana do tego jest minimalna ilość wody, a jednocześnie ryzyko pożaru czy wybuch staje się wyeliminowane. Iskry gaszone są poprzez mgiełkę wodną, która rozprowadzana jest poprzez dysze zainstalowane w danym miejscu w instalacji.

