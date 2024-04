Wybór monitora dla gracza nie jest prosty, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii. Jakich? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule.

Co wziąć pod uwagę wybierając monitor gamingowy?

Jak wspomniano we wstępie wybierając monitor gamingowy należy wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii, co pozwoli kupić model odpowiadający indywidualnym potrzebom. Chodzi w tym przypadku między innymi o:

weryfikację możliwości karty graficznej, co pozwoli taki monitor, by możliwe było optymalne wykorzystanie jego parametrów;

gry, w której grasz najczęściej, ponieważ warto dopasować monitor do ich rodzaju, np. strzelanek bądź wyścigówek;

rodzaj monitora, czyli to, czy ma to być model klasyczny, czy może zakrzywiony;

parametry, czyli między innymi rozdzielczość ekranu, częstotliwość odświeżania, czy rodzaj matrycy;

wielkość monitora, która powinna być dopasowana zarówno do indywidualnych potrzeb, jak i ilości miejsca na biurku.

Częstotliwość odświeżania w monitorze gamingowym – ilu herców potrzebujesz?

Jednym z najważniejszych parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze monitora gamingowego jest niewątpliwie częstotliwość odświeżania. Określa ona bowiem to, ile niepowtarzalnych obrazów jest w stanie wyświetlić monitor w ciągu jednej sekundy. Czy wystarczy zatem monitor 144 Hz, czy lepszy będzie model 240 Hz?

Oczywiście wiele w tym przypadku zależy od tego, w jakie gry zamierzasz grać. Ogólna zasada jest jednak taka, że im wyższa częstotliwość odświeżania tym lepiej, ponieważ przekłada się to na zdecydowanie lepszą jakość obrazu. Na dzień dzisiejszy monitor 144 Hz wydaje się być wystarczający dla większości użytkowników, jednak dysponując większym budżetem warto pokusić się o zakup modelu oferującego odświeżanie na poziomie 240 Hz. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że z reguły jest to inwestycja na dłużej, a co za tym idzie dysponując lepszymi parametrami można będzie bez problemów grać w najnowsze tytuły. Oprócz częstotliwości odświeżania istotny jest jednak także czas reakcji, który powinien być możliwie jak najmniejszy, co przełoży się na płynność wyświetlania obrazu.

Jak dobrać wielkość monitora gamingowego?

Przymierzając się do zakupu monitora gamingowego pod uwagę należy wziąć nie tylko parametry sprzętu, ale również jego wymiary. Teoretycznie wielkość monitora powinna bezpośrednio wpływać na komfort rozgrywki jednak warto mieć świadomość, że rozmiar należy dopasować do miejsca, w którym stanie monitor. Jeżeli będzie to bowiem biurko to zupełnie wystarczający powinien być monitor 27 cali, który może mieć zarówno standardowy, jak i zakrzywiony ekran. W przypadku, gdy monitor gamingowy zostanie powieszony na ścianie bądź zostanie ustawiony na znajdującej się w większej odległości od gracza komodzie warto wybrać znacznie większy model, co zagwarantuje odpowiedni komfort grania oraz sprawi, że wyświetlane obrazy będą czytelne i ostre.