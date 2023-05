Bowers & Wilkins celebruje 30. urodziny głośnika Nautilus

Bowers & Wilkins obchodzi w tym roku 30-lecie wprowadzenia na rynek wysokiej klasy kolumny głośnikowej Nautilus. Model ten jest wytwarzany ręcznie na zamówienie w fabryce producenta zlokalizowanej w Worthing w Wielkiej Brytanii. W celu upamiętnienia tej szczególnej, perłowej rocznicy, Brytyjczycy stworzyli wyjątkową parę głośników Nautilus, które zostały pokryte efektownym lakierem Abalone Pearl.

Przełomowy projekt

Nawet około 30 lat po wprowadzeniu kolumny na rynek, Nautilus nadal pozostaje najbardziej efektownym wizualnie głośnikiem, co jest potwierdzeniem przełomowej wizji Johna Bowersa – założyciela firmy, który zainicjował projekt Nautilus na krótko przed swoją śmiercią – oraz Laurence’a Dickiego, głównego inżyniera brytyjskiej marki, który ostatecznie odpowiadał za realizację tego projektu.

Celem było „stworzenie głośnika, który nie będzie brzmiał tak jak głośnik” i choć idea projektu kolumny Nautilus była prosta, to stanowiła ogromne wyzwanie. Pięcioletni projekt stanowił przykład, jak wiele negatywnych cech obudowy głośnika można wyeliminować dzięki innowacyjnemu podejściu i szerokiemu zakresowi wymagań, ale bez ograniczeń czasowych i kosztowych.

Rewolucyjne osiągnięcie

W efekcie inżynierowie i projektanci Bowers & Wilkins stworzyli rewolucyjne osiągnięcie – koncepcję wykładniczo zwężającej się tuby, która przyniosła im Nagrodę Królowej (Queen’s Award) za innowacyjność. Tuba Nautilusa okazała się tylko jednym z wielu przełomowych rozwiązań opracowanych w ramach projektu Nautilus, które wpłynęły na przyszłe projekty produktów firmy Bowers & Wilkins. Razem z modelem 801, Nautilus był kluczowym elementem, który pomógł Bowers & Wilkins zbudować swoją pozycję jako wiodącej marki audio na świecie, szczególnie w oczach profesjonalistów z branży muzycznej.

Ręczna produkcja

Mimo upływu 30 lat od debiutu Nautilusa, wciąż jest on produkowany w taki sam sposób, co oznacza, że budowa tego modelu to żmudny, ręczny proces. Ponad tydzień zajmuje skonstruowanie jednej obudowy głośnika – jeszcze przed szlifowaniem, malowaniem czy polerowaniem. Nic dziwnego zatem, że popyt na kolumny Nautilus przewyższał podaż w ciągu 30 lat istnienia tego modelu. Obecnie oczekiwanie na nowy zestaw głośnikowy Nautilus wynosi około 14 miesięcy.

Nowe perłowe wykończenie

Nautilus jest niezrównanym przykładem nietuzinkowego myślenia i innowacyjnego projektowania w branży audio. Jego wyjątkowy wygląd i dźwięk pozostają niepowtarzalne do dziś. Jubileuszowe wykończenie Abalone Pearl stanowi doskonałą celebrację jednego z najbardziej legendarnych głośników, jakie kiedykolwiek powstały.

– Chociaż jesteśmy nieustannie zaangażowani w rozwój przyszłości wysokiej jakości dźwięku we wszystkich naszych produktach, to jednak Nautilus pozostaje dla nas wszystkich najważniejszy. Bez wahania prezentuje wszystko to, co jest wyjątkowe w Bowers & Wilkins i naszym bezkompromisowym podejściu do tworzenia najlepiej brzmiących i najpiękniej zaprojektowanych produktów audio na świecie – wyjaśnił Dave Sheen, Brand President Bowers & Wilkins.

Nautilus jest dostępny standardowo w trzech kolorach: Midnight Blue Metallic, Silver i Black. Bowers & Wilkins umożliwia również dostosowanie koloru produktu do indywidualnych wymagań klienta za dodatkową opłatą.