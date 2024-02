TEST: Škoda Enyaq 80 Maxx

Enyaq to dość duży, rodzinny, elektryczny SUV, który jednak może kosztować cię naprawdę dużo pieniędzy. Wszystko zależy od wersji, gdyż nawet pomijając coupé, jest ich sporo i w samej podstawie może je różnić, bagatela, 100 000 PLN.

Samochód podstawowy (oznaczony numerem 60) jest wyposażony w akumulator o pojemności 58 kWh, który zapewnia oficjalny zasięg około 400 km. Nieźle, ale jeśli wybierzesz nieco droższy, testowy model 80, otrzymasz większy akumulator 77 kWh, który w cyklu mieszanym ma dać nawet 521 km jazdy. Wersję 80 można ładować z większą szybkością (około 135 kW), a ładowanie 10-80% trwa wtedy około 35 minut.

Enyaq 80 ma napęd na tylne koła i generuje 201 KM mocy. Różnica między 60 a 80 w przyspieszeniu nie jest dramatyczna, częściowo dlatego, że 80-tka musi dźwigać cięższy akumulator. To przy okazji wpływa na jakość jazdy w środowisku miejskim, która jest nieco niepewna, choć nadal jest to jeden z najwygodniejszych samochodów elektrycznych, a jazda staje się jeszcze płynniejsza na szybszych drogach, gdzie Enyaq przewyższa konkurencję z Tesli, choć Ioniqiem 5 od Hyundaia jeździło mi się przyjemniej.

Prowadzenie Enyaqa nie daje zbyt wiele frajdy, więc w niedzielny poranek nie obudzisz się wcześnie, żeby wybrać się na przejażdżkę tylko dla zabawy. Prowadzi się go jednak schludnie, łatwo i relaksująco, co jest priorytetem w przypadku takiego samochodu. Efektu „wow” na pewno tutaj nie znajdziesz.

Jeśli nie jesteś nadgorliwy, samochód trzyma się w miarę prosto w zakrętach, a lekki, ale precyzyjny układ kierowniczy pozwala na pewne ustawienie samochodu. Modele z napędem na tylne koła mają stosunkowo mały promień skrętu, co jest dobrodziejstwem podczas parkowania i manewrowania.

Enyaq jest spokojnym towarzyszem. Nie wprowadza do kabiny zbyt wiele hałasu z drogi, z wyjątkiem naprawdę nierównych nawierzchni i jedynie słabego świstu wiatru wokół lusterek bocznych przy stałej prędkości 110 km/h. Ogólnie jednak jest w nim ciszej niż w Ioniqu 5.

Pomimo regeneracyjnego układu hamulcowego, hamulce zachowują się wystarczająco przewidywalnie, dzięki czemu łatwo jest zwolnić, nie robiąc wrażenia uczącego się kierowcy. Jeśli wybierasz SUV-a, bo chcesz siedzieć wysoko, pokochasz pozycję za kierownicą Enyaqa. To prawda, że w korkach nadal będziesz zadzierać głowę do kierowców Range Rovera, ale będziesz umieszczony znacznie wyżej nad drogą niż w Hyundaiu Ioniq 5 czy Kia EV6.

Jakość wnętrza jest bardzo dobra. Na desce rozdzielczej i wewnętrznej stronie drzwi znajduje się mnóstwo gąbczastego plastiku, a także elementy w kolorze fortepianowej czerni i metalowe akcenty, które dodają uroku. Jeśli wybierzesz wykończenie Ecosuite, jak w testowym egzemplarzu, duże części deski rozdzielczej będą pokryte sztuczną skórą (9 400 PLN). Wszystkie poziomy wyposażenia oferują ogromny, 13-calowy ekran dotykowy umieszczony wysoko na desce rozdzielczej i lekko przechylony w stronę kierowcy. Jest naprawdę łatwo widoczny i dostępny, ale oprogramowanie nie zawsze reaguje zwinnie.

Z pewnością nie będziesz narzekał na przestrzeń z przodu Škody Enyaq, nawet jeśli masz ponad metr osiemdziesiąt wzrostu. Jest mnóstwo miejsca nad głową, a siedzenia są przesuwane daleko do tyłu na prowadnicach. Standardowe siedzenia są wygodne podczas długich podróży i mają ręcznie regulowane podparcie lędźwiowe. Otaczające podpórki na ramiona utrzymują cię na miejscu podczas ostrego pokonywania zakrętów. Pakiet Maxx w aucie testowym dodał elektryczny fotel kierowcy, ale nie jest to tania przyjemność.

Przestrzeń do przechowywania jest także spora dzięki dużym, wyłożonym wykładziną kieszeniom w drzwiach i pokaźnemu schowkowi pod środkowym podłokietnikiem. Więcej schowków znajdziesz u podstawy deski rozdzielczej i pomiędzy siedzeniami, w tym dwa spore uchwyty na kubki. Enyaq jest ogromny z tyłu i oferuje więcej niż wystarczającą ilość miejsca na nogi. Ogólnie rzecz biorąc, Enyaq jest genialny do przewożenia pasażerów na tylnej kanapie.

Główna komora bagażnika jest absolutnie ogromna – większa nawet niż w VW ID 4 – i pod pokrywą mieści aż dziewięć podręcznych walizek. Załadunek jest również łatwy dzięki szerokiemu otwarciu tylnej klapy i stosunkowo niskiej krawędzi załadunkowej.

Enyaq jest standardowo wyposażony w radio DAB, Android Auto, Apple CarPlay i dwa gniazda USB-C z przodu. Standardowy ośmiogłośnikowy system stereo brzmi bardzo dobrze. Dostępna jest aplikacja na telefon, która pozwala sprawdzić poziom naładowania akumulatora, zaplanować ładowanie i nagrzać wnętrze, aby było przyjemnie po wejściu do środka. Bezprzewodowe ładowanie telefonu jest opcjonalne w większości wersji.

Jeśli chodzi o widoczność, ta jest nieco problematyczna. Długie i płytko ustawione słupki przednie Enyaqa stanowią niewielką uciążliwość, zasłaniając część widoku po przekątnej i zakrywając obszar krawężnika wokół samochodu. Tylne słupki również są dość duże, choć nadal widać rozsądną ich ilość w porównaniu z Fordem Mustangiem Mach-E, który ma jeszcze szersze słupki z tyłu. We wszystkich wersjach standardem są przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania. Kamera 360 stopni z widokiem z lotu ptaka oraz system wspomagania parkowania pozwalający na zapisanie manewrów parkowania w regularnie odwiedzanych miejscach, aby samochód mógł tam zaparkować autonomicznie, również weszły w skład opcjonalnego pakietu Maxx.

W testach Euro NCAP Enyaq uzyskał pięć na pięć możliwych gwiazdek w kategorii bezpieczeństwo. W standardzie otrzymujesz wiele technologii i systemów ochrony, w tym sporo poduszek powietrznych, pomoc w nagłych wypadkach e-Call, automatyczne hamowanie awaryjne (AEB) i asystenta utrzymania pasa ruchu. Inne pomoce, w tym monitorowanie martwego pola, oferowane są w ramach zamkniętych pakietów.

Enyaq jest praktyczny, dobrze się prowadzi i jest inteligentny w środku. Jeśli unikniesz droższych wersji wyposażenia będzie to również dobry stosunek jakości do ceny, ale by znaleźć ten złoty środek, będziesz musiał się trochę natrudzić.

Specyfikacja

CENA 316 700 PLN

316 700 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 160 km/h

160 km/h 0-100 KM/H 8,6 sekundy

8,6 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 201 KM

201 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 310 Nm