TEST: Audio Pro ADDON C10 MkII

Systemy multiroom wymagają wierności. Jeśli zaczniemy budować swój dźwiękowy ekosystem w oparciu o jeden protokół, nie włączymy do niego głośników wspierających zupełnie inny standard. Na szczęście w sklepach coraz częściej pojawiają się modele, które potrafią współpracować z różnymi systemami. Jednym z nich jest druga generacja Addon C10 od Audio Pro, wyposażona we wsparcie dla AirPlay 2, Google Cast i wielu innych źródeł dźwięku. Czy okaże się ona dobrym uzupełnieniem naszego systemu audio?

Wystarczy jeden rzut oka, by stwierdzić, skąd pochodzi ten głośnik. Typowe dla skandynawskiego designu czyste linie zostały złagodzone lekkim, materiałowym wykończeniem maskownicy. Audio Pro zrezygnowało ze skórzanego uchwytu, który zdobił głośnik poprzedniej generacji, ale to niewielka strata: Addon C10 MKII okazał się niezbyt ciężki, a ze względu na brak wbudowanego akumulatora raczej nie będziemy zbyt często go transportować.

Na górnej ściance głośnika znajduje się panel sterowania. Jego najciekawszym elementem jest sześć przycisków skrótów, do których możemy przypisać wybraną aplikację streamingową lub inne źródło dźwięku. Urządzenie możemy skonfigurować na kilka sposobów: poprzez Apple AirPlay 2, Chromecasta oraz za pośrednictwem apki Audio Pro Control. Sami najczęściej korzystaliśmy z tej ostatniej; aplikacja może nie jest najpiękniejsza, ale jej interfejs okazał się przejrzysty, a działanie – szybkie i bezbłędne.

Poza serwisami streamingowymi, Addon C10 MKII obsługuje także źródła Bluetooth, jak również te przewodowe, które podłączymy doń za pomocą wejść liniowych. Do dyspozycji mamy wyjście subwoofera, przydatne, jeśli zechcemy sparować głośnik z telewizorem. Z tyłu znajdziemy też port USB-A, acz niestety nie da się do niego podłączyć nośnika z plikami muzycznymi – szkoda, ponieważ jeszcze bardziej rozszerzyłoby to jego dźwiękowe możliwości.

Wzornictwo użytkowe

Pod magnetyczną maskownicą, ozdobioną logiem producenta, kryją się trzy przetworniki: dwa tweetery 0,75 cala z tekstylnymi kopułkami oraz pojedynczy woofer 5,25 cala. Towarzyszy im cyfrowy układ wzmocnienia klasy D, dostarczający łącznie 80 W mocy, zaś z tyłu obudowy umieszczony został dodatkowy port bass-reflex. Konfiguracja ta w pełni wystarczyła, aby wypełnić dźwiękiem duży salon.

Propozycja Audio Pro najlepiej odnajdywała się w rytmicznych i basowych gatunkach, od rapu po elektronikę.

Addon C10 MKII charakteryzował się zbalansowanym, wesołym brzmieniem, wspaniałą rytmiką i bardzo dobrym odwzorowaniem szczegółów. Mimo niewielkiej odległości pomiędzy tweeterami, nie mieliśmy problemów z rozróżnieniem lewego i prawego kanału. Z przyjemnością zauważyliśmy, że urządzenie zachowywało swoje właściwości dźwiękowe, nawet po ustawieniu najwyższego poziomu głośności; w ten sposób nie zawiedzie nas ono podczas imprez.

Podczas odtwarzania zawartości ze Spotify i TIDAL-a, szczególną uwagę przykuwały basy: mocne i pełne wyrazu, o zdecydowanie zarysowanej teksturze. Dzięki temu propozycja Audio Pro najlepiej odnajdywała się w rytmicznych i basowych gatunkach, od rapu po elektronikę. Spodobał nam się również sposób, w jaki Addon C10 MKII interpretował wokale: głosy brzmiały wdzięcznie i ekspresywnie. Akustyczne nagrania z gatunku „wokalista + gitara” urzekły nas niewymuszonym charakterem i lekkością. Wysokie tony były klarowne, w niektórych utworach wręcz ostre, ale bez niemiłego dla ucha efektu przeładowania.

Odtwarzanie muzyki ze źródeł lokalnych jest możliwe za pośrednictwem Bluetootha 4.2 z obsługą kodeka SBC. Jakość dźwięku bardzo zależy od formatu plików: Addon C10 MKII grzecznie współpracował z utworami FLAC, ale włączenie „empetrójek” powodowało obnażenie wszystkich artefaktów kompresji.

W trakcie testu włączyliśmy również głośnik do systemu multiroom opartego o AirPlay 2. Tutaj nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń: sprzęt idealnie dopasował się do naszej domowej instalacji, natychmiast odtwarzał wskazane utwory i wzorowo zgrywał się z kompatybilnymi głośnikami innych marek, które były zainstalowane w mieszkaniu testowym.

Audio Pro Addon C10 MKII to wspaniały dodatek do każdego systemu audio. Od czasu pierwszej odsłony wydoroślał on i nabrał wysmakowanego charakteru, co usłyszymy już od początkowych dźwięków, ale w jego brzmieniu da się usłyszeć czystą radość i dobrą zabawę.

