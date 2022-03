Devialet Dione oficjalnie￼

Francuzi z Devialet to specjaliści od dwóch rzeczy: unikatowego designu i konstrukcji, które mają znacznie więcej mocy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Obydwie te cechy znajdziemy w najnowszym produkcie marki, przepięknym soundbarze Devialet Dione.

Urządzenie zostało wyposażone w aż 17 przetworników, rozmieszczonych tak, by stworzyć jak najbardziej realistyczną przestrzeń dźwiękową. Do dyspozycji otrzymujemy 9 głośników szerokopasmowych i aż 8 subwooferów o długim skoku membrany; łącznie oferują one aż 950 W mocy. Sprzęt jest natywnie kompatybilny z systemem Dolby Atmos 5.1.2 z obsługą kanałów wysokości. Funkcja korekcji akustyki wnętrza, pozwoli nam w pełni wykorzystać możliwości, jakie drzemią w soundbarze – dopasuje ona sposób odtwarzania dźwięku, do warunków akustycznych każdego pomieszczenia.

Devialet Dione został wyposażony w szereg technologii, dodatkowo poprawiających wrażenia dźwiękowe. Przykładowo, SPACE to specjalny algorytm, który pozwala przetworzyć sygnały mono lub stereo na dźwięk 5.1.2-kanałowy. Towarzyszy mu centralny, sferyczny element ORB, zawsze ukierunkowujący się frontem do miejsca odsłuchu. Za trójwymiarowy charakter dźwięku, odpowiada natomiast technologia ADE, wykorzystująca cyfrowe filtry.

Soundbar od Devialet otrzymał złącza HDMI eARC, optyczne wejście audio i port Ethernet. Ponadto, urządzenie posiada moduły Bluetooth 5.0 oraz Wi-fi. Sprzęt jest kompatybilny z aplikacją Devialet, w której znajdziemy dostęp do wszystkich serwisów streamingowych. Ponadto, na Dione możemy odtwarzać muzykę przez Apple AirPlay 2 i Spotify Connect.

Devialet Dione trafi do sprzedaży już w pierwszym tygodniu kwietnia. Jak wszystkie propozycje francuskiej firmy, to sprzęt z najwyższej półki, również cenowej – zapłacimy za niego 10 000 PLN.