Bowers & Wilkins Pi6 i Pi8 – nowa jakość w świecie mobilnych słuchawek

Bowers & Wilkins niebawem powiększy swoją ofertę słuchawek. Dołączą do niej dwa zupełnie nowe modele, czyli Pi6 oraz Pi8. To słuchawki True Wireless klasy premium, które wybitne brzmienie łączą z najwyższym komfortem noszenia, stylowym designem i skuteczną aktywną redukcją szumów.

Oba modele są dziełem tych samych zespołów projektowych i inżynieryjnych, które odpowiadały za wdrożenie topowych w swojej kategorii słuchawek nausznych, czyli Px7 S2e oraz PX8. Bowers & Wilkins Pi6 obsługują kodek aptX Adaptive i przetwarzanie w jakości do 24 bitów / 96 kHz, a Pi8 wspierają innowacyjny aptX Lossless.

Ale wprowadzonych zmian i udoskonaleń jest więcej. Model Pi6 wyposażono w nowe 12-milimetrowe przetworniki z biocelulozowymi membranami. To rozwiązanie oparte na technologii stosowanej w cenionych Px7 S2e. Z kolei we flagowych Pi8 udoskonalono komponenty wykorzystane w układzie przetwarzania sygnału. Model ten zyskał również nowe przetworniki Carbon Cone, które po raz pierwszy opracowano dla wielokrotnie nagradzanych słuchawek Px8. Praktycznym udogodnieniem jest również innowacyjna funkcja retransmisji dźwięku, w którą wyposażono etui ładujące Pi8. Rozwiązanie to pozwala strumieniować wysokiej jakości dźwięk z dowolnego źródła po uprzednim podłączeniu do niego etui za pomocą złącza USB lub analogowego złącza jack 3,5 mm.

Całkowicie przeprojektowane elementy mechaniczne, elektroniczne i akustyczne oraz nowe, atrakcyjne wzornictwo sprawiają, że Pi6 oraz Pi8 są najbardziej komfortowymi i zaawansowanymi, a także najlepiej brzmiącymi konstrukcjami dokanałowymi, jakie dotychczas stworzył Bowers & Wilkins.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom marki Qualcomm i nowoczesnej aktywnej redukcji szumów słuchawki Pi6 i Pi8 oferują wszystkie kluczowe funkcje, jakich oczekuje dzisiaj wymagający meloman. Wprowadzając na rynek te modele, Bowers & Wilkins jasno definiuje swój cel: osiągnąć w kategorii słuchawek dokanałowych taki sam sukces, jaki stał się udziałem tej marki w segmencie słuchawek nausznych klasy premium.

Pi6 – doskonały komfort i wierne, szczegółowe brzmienie

Bowers & Wilkins Pi6 oparto na tej samej platformie, co bardziej zaawansowany Pi8. Słuchawki zaprojektowano w taki sposób, aby oferowały idealny komfort użytkowania oraz wysoką funkcjonalność i wydajność w bardziej przystępnej cenie. Brzmienie, które oferuje ten model, jest porównywalne z zapewnianym przez Pi7 S2, czyli topowymi słuchawkami TWS ze starszej linii brytyjskiego producenta.

Wyposażone w zaawansowany chipset Qualcomm, Pi6 odznaczają się optymalną stabilnością połączenia bezprzewodowego oraz niezawodną łącznością. Obsługują przy tym standard Bluetooth 5.4, który umożliwia sparowanie ich z dwoma urządzeniami (np. smartfonem i komputerem). A kompatybilność z kodekiem aptX Adaptive gwarantuje przesyłanie sygnału w jakości 24 bity / 96 kHz.

Z kolei zupełnie nowe biocelulozowe przetworniki o średnicy 12 mm zapewniają dokładną i wierną reprodukcję każdego zakresu pasma.

Pi8 – referencyjny dźwięk zdefiniowany na nowo

Flagowy model Bowers & Wilkins Pi8 osiąga jeszcze wyższy poziom wydajności. To zasługa między innymi zupełnie nowych 12-milimetrowych przetworników Carbon Cone, wykonanych w technologii stosowanej w wielokrotnie nagradzanych słuchawkach nausznych Px8. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości tej konstrukcji, Pi8 wyposażono dodatkowo w obsługę kodeka aptX Lossless, czyli najbardziej zaawansowanej obecnie technologii transmisji stosowanej w słuchawkach bezprzewodowych. Co ważne, rozwiązanie to ma pełne wsparcie ze strony procesora DSP, przetwornika cyfrowo-analogowego oraz układu wzmocnienia ADI, co zapewnia maksymalną precyzję i rozdzielczość przetwarzania dźwięku.

Design i komfort klasy premium

Pi6 i Pi8 wyróżniają się eleganckim designem, wysokiej jakości materiałami i doskonałą trwałością. Oba modele spełniają normę ochrony IP54. Są więc odporne na zachlapanie wodą i przenikanie pyłu.

Kształt obudów nowych modeli jest inspirowany projektem badawczym Bowers & Wilkins, który dotyczy różnic w budowie ludzkiego ucha w zależności od płci oraz pochodzenia etnicznego. Wyniki tego badania posłużyły zespołowi projektantów do stworzenia zupełnie nowej formy, która zapewnia wyjątkowy komfort i optymalne dopasowanie możliwie najszerszemu gronu użytkowników.

W słuchawkach Pi6 i Pi8 dopracowano również metody konfiguracji i obsługi. Łączność Bluetooth korzysta z ulepszonych anten, co ułatwia parowanie z urządzeniami źródłowymi. Możliwe jest między innymi sparowanie słuchawek z nowym nadajnikiem bez wyjmowania ich z uszu. Z kolei rozwiązanie MFI (Made for iPhone) zapewnia pełną integrację z urządzeniami pracującymi na systemie iOS. Co więcej – jak informuje producent – wkrótce po premierze obu modeli zostanie dodane wsparcie dla Google Fast Pair.

Ponadto oba modele współpracują z aplikacją Bowers & Wilkins Music i pozwalają korzystać z equalizera. Pi8 dają dostęp do zaawansowanego, pięciopasmowego korektora. Natomiast Pi6 umożliwiają regulację tonów niskich i wysokich.

Wspomniane udoskonalenia idą w parze ze zmianami w interfejsie użytkownika. Górną część każdej słuchawki stanowi bowiem duży, pojemnościowy panel z zaawansowanymi sensorami, które gwarantują responsywność i niezawodność obsługi.

W nowym projekcie uwzględniono także zmianę położenia anten i mikrofonów w obrębie każdej słuchawki. Pozwolił oto uniknąć przypadkowego zakłócania się sygnałów. Słuchawki mają ponadto nowy „czujnik obecności”, który poprawia niezawodność wykrywania momentu wkładania i wyjmowania słuchawki z ucha.

Oba modele wyposażono również w nowe, przeprojektowane etui ładujące. Teraz to smuklejsze i bardziej praktyczne konstrukcje, które wciąż doskonale się prezentują.

Etui ładujące modelu Pi8 obsługuje tak ładowanie bezprzewodowe, jak i innowacyjną technikę retransmisji dźwięku. Pozwala ona na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do słuchawek ze źródła podłączonego do etui z wykorzystaniem złącza USB-C lub jack 3,5 mm. Teraz transmisja ta odbywa się z wykorzystaniem kodeka aptX Adaptive, co stanowi znaczny postęp względem starszego modelu Pi7 S2.

Wysoka jakość połączeń i skuteczna redukcja hałasu

Każdą słuchawkę – tak w modelu Pi6, jak i Pi8 – wyposażono w trzy odpowiednio rozmieszczone mikrofony. Pomogło to poprawić skuteczność eliminacji dźwięków otoczenia, które mogłyby zakłócać prowadzone rozmowy.

Słuchawki Pi6 korzystają z tej samej platformy redukcji hałasu, którą zastosowano w modelu Pi7 S2. Natomiast w Pi8 zaimplementowano rozwiązanie sprawdzone w słuchawkach Px8. Wsparciem dla niego stanowią opatentowany algorytm ANC oraz nowa technika redukcji hałasu. Dzięki temu flagowe TWS-y brytyjskiego producenta oferują w aspekcie redukcji szumów najlepsze możliwe rezultaty. Tak pod kątem skuteczności, jak i braku wpływu na brzmienie.

Długi czas pracy

Nowe słuchawki TWS Bowers & Wilkins mogą pochwalić się dłuższym czasem pracy niż poprzedzające je modele. Pi6 zapewniają nawet do 8 godzin słuchania, a dołączone do nich etui przedłuża ten czas o dodatkowe 16 godzin, co daje łącznie 24 godziny.

Pi8, które wykorzystują ulepszone komponenty DSP/DAC, oferują 6,5 godziny odtwarzania. Etui z kolei zapewnia dodatkowe 13,5 godziny. Łączny wynik to ok. 20 godzin użytkowania.

Wszystkie podane powyżej wartości czasu pracy uwzględniają działanie ANC.

Warto jeszcze dodać, że oba modele wspierają szybkie ładowanie. Zaledwie 15 minut w etui wystarcza na kolejne dwie godziny odsłuchów.

Cztery wersje kolorystyczne

Słuchawki Pi6 i Pi8 będą dostępne w czterech wersjach kolorystycznych.

Model Pi6 w kolorach: Storm Grey, Cloud Grey, Forest Green i Glacier Blue. Natomiast Pi8 w wariantach: Anthracite Black, Dove White, Jade Green i Midnight Blue.