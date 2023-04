TEST: Audi A6 Limousine TFSI e

Audi A6 jest alternatywą dla BMW serii 5 i Mercedesa Klasy E; te trzy popularne modele od dziesięcioleci rywalizują o podobną grupę klientów klasy wyższej i biznesowej. BMW jest często kojarzone jako model sportowy, a Mercedes jako luksusowy, ale rola Audi nie jest tak jednoznaczna.

W tej klasie są też inni rywale, w tym Lexus ES i Volvo S90, ale tak naprawdę wszystkich wypiera niemieckie trio. Najnowsza wersja A6 jest jak dotąd najlepsza dzięki inteligentnemu wnętrzu, najnowocześniejszemu wyposażeniu i dobrej, pomimo odchudzenia, gamie silników.

Konstrukcja A6 pomaga nieco wyróżnić się z tłumu. Jego ostro wyglądające nadwozie, charakterystyczne reflektory i duża osłona chłodnicy oznaczają, że jest dyskretny, ale nadal bardzo stylowy dla tych, którzy poświęcają czas na drugie spojrzenie.

Wnętrze robi jeszcze większe wrażenie niż strona zewnętrzna. Materiały są wysokiej jakości, więc A6-ka jest tak ekskluzywna, jak można się spodziewać po drogiej limuzynie. Wnętrze nieco urosło: tu 2 cm długości, tu 1 cm wysokości. Gorzej jest w bagażniku, gdyż przez akumulator jego pojemność to tylko 360 litrów. Wystarczająco do codziennego użytku, ale może sprawić, że rodzinne wakacje będą trudne – jest tu mniej miejsca niż nawet w hatchbacku Audi A3. Projekt jest prosty, ale elegancki, a co najważniejsze, w środku znajduje się ogromna ilość technologii, z których część jest wspólna z droższym Audi A8.

Każda wersja Audi A6 ma trzy ekrany. Cyfrowe tarcze wirtualnego kokpitu Audi są standardowe i imponujące w wykonaniu, podczas gdy główny ekran infotainment znajduje się nad drugim ekranem dotykowym, którego będziesz używać do sterowania klimatyzacją. Dźwignia zmiany biegów ma podpórkę na rękę na górze, aby ułatwić obsługę dolnego ekranu. Podczas gdy górny jest doskonale zintegrowany z deską rozdzielczą, umieszczenie go wyżej ułatwiłoby widoczność – chociaż wyświetlacz wirtualnego kokpitu jest tak dobry, że można po prostu używać jego.

Dolny ekran można stosować do wpisywania adresów nawigacji satelitarnej za pomocą przycisków haptycznych. Istnieje wiele innych technologii, których nie widać od razu, w tym ta półautonomicznej jazdy. Jedną ze sprytnych funkcji jest zdalne parkowanie, które umożliwia wysłanie samochodu na miejsce parkingowe za pomocą pilota, przez aplikację na smartfona. Do tego dochodzi m.in. adaptacyjny asystent jazdy, asystent omijania przeszkód czy asystent skrzyżowań.

Zarazem A6 wykracza poza zimną, kalkulującą technologię – podróżowanie nim jest naprawdę przyjemne. Nie jest to samochód najbardziej pobudzający do jazdy, ale to jedno z tych aut, do których możesz po prostu wejść i wyruszyć w każdą podróż, mając pewność, że po przyjeździe będziesz wypoczęty i zrelaksowany. I nie ma znaczenia, jakie drogi napotkasz: A6 jest równie bezstresowe podczas jazdy po wiejskiej drodze, jak po mocno zatłoczonej autostradzie. Jest to szczególnie imponujące przy niskich i średnich prędkościach, gdzie zawieszenie dobrze izoluje karoserię od nierówności.

Układ kierowniczy jest lekki i szybki, z dobrą przyczepnością opon i pewnością przy szybkim atakowaniu zakrętów. Ta umiejętność jest jednak bardziej nastawiona na ułatwienie jazdy i konkretne pokonywanie odległości, niż na dostarczanie rozrywki.

Hybrydowe A6 50 TFSI e typu plug-in wykorzystuje akumulator o pojemności 14,1 kWh i jest napędzane 2,0-litrowym silnikiem benzynowym z turbodoładowaniem i silnikiem elektrycznym, co daje maksymalną moc 299 KM. Osiąga przy tym „setkę” w 6,2 sekundy, daje elektryczny zasięg około 40 km, napęd na cztery koła i szybkie zmiany z siedmiobiegowej automatycznej skrzyni. Cena wersji Sport 50 TFSI e quattro S tronic zaczyna się od 285 900 PLN i, szczerze mówiąc, niewiele dodawałbym do tej konfiguracji. Sport oferuje prawie wszystko, czego możesz potrzebować, w tym reflektory LED, nawigację satelitarną, kamerę cofania, skórzane fotele (podgrzewane z przodu), 2-strefową klimatyzację i radio DAB. Testowa jednostka kosztowała niebagatelne 400 500 PLN, dorzucając takie elementy jak 21-calowe koła, sportową stylistykę i siedzenia, a także reflektory Matrix LED, szklany panoramiczny dach czy zestaw stereo Bang & Olufsen, jednak dla mnie całościowo nie było warte swojej ceny. Z drugiej strony jest to oczywiście koszt luksusu, który często jest nie do wycenienia, gdy A6 jest po prostu tym naszym wymarzonym modelem.

Testowana A6-ka to z pewnością wytrawny, wszechstronny zawodnik. BMW wciąż ma ostrzejszy napęd, a Mercedes jest najbogatszy. A6 ma jednak swojego asa w rękawie i zwie się on: wyrafinowanie klasy wyższej.

