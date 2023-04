Szykowne zegarki

Już wiesz, że robią o wiele więcej, niż tylko wskazują czas.

Hublot Classic Fusion Original

W tym roku Hublot przywrócił do oferty zegarek, który wstrząsnął konwencjami w 1980 roku. Cenna złota koperta umieszczona na prostym, gumowym pasku, była nie do pomyślenia w tamtych czasach i wywołała ogromne poruszenie w świecie zegarmistrzostwa. Nowy zegarek Classic Fusion Original celebruje tę ponadczasową prostotę: koperty dostępne są w wersjach z żółtego złota, tytanu i czarnej ceramiki, mając rozmiary 33, 38 i 42 mm. Uwagę zwraca charakterystycznych sześć śrub na froncie. Za okienkiem z szafirowego szkła znajdują się zaś części mechaniczne. Kultowe detale Hublot dopełniają oryginalny projekt, czyniąc go nowym, ponadczasowym klasykiem.

Od 31 900 PLN, www.hublot.com

Zenith Defy Extreme Glacier

Po DEFY Extreme Desert z 2021 roku, Zenith w drugiej edycji wybiera się do przeciwnego rodzaju krajobrazu: poznaj DEFY Extreme Glacier, inspirowany zamarzniętymi, jałowymi krajobrazami. Element chroniący przyciski oraz dwunastokątna ramka są wykonane z chalcedonu – krystalicznego, półprzezroczystego kamienia o bladoniebieskim odcieniu, który przywodzi na myśl lodowce. Skrupulatnie cięty i ręcznie polerowany, każdy kamień jest inny i wykazuje nieco alternatywne kolory i włóknistą strukturę. Nawiązując do lodowatego motywu, wskazówki chronografu są wykonane z przezroczystego szafirowego kryształu z matowym wykończeniem.

Około 132 520 PLN, www.zenit-watches.com

Tag Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Limited Edition

Jedna z ciekawszych premier w tym roku to oszałamiająca, limitowana edycja Carrera Chronograph, stworzona, aby uczcić 60. rocznicę modelu. TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary to nowa, składająca się z 600 części, wierna reinterpretacja modelu Heuer Carrera 2447 SN, kojarzonego z całkowicie niezawodną inżynierią. Srebrna tarcza typu „panda” została przeniesiona bezpośrednio ze starej do nowej wersji ze szlifem w kształcie promieni słonecznych, wraz ze starym logo Heuer z nazwą Carrera powyżej.

32 500 PLN, www.tagheuer.com

Bulgari Serpenti Tubogas Infinity

Dobrze, co powiesz dla odmiany na prawdziwe świecidełko? Po raz pierwszy sylwetka Bulgari Serpentine rozciąga się od koperty zegarka aż po bransoletę, dzięki wyrafinowanemu umieszczeniu klejnotów w modułowej konstrukcji. Pierścienie są formowane – każdy w unikalnych wymiarach – przed polerowaniem, osadzeniem klejnotów i złożeniem na tytanowym ostrzu. Rezultatem jest Serpenti Tubogas Infinity – olśniewający nowy wąż Bulgari. Blask diamentów rozszerza głowę węża, oświetloną śniegiem na tarczy, z wysadzaną klejnotami lunetą i ośmioma diamentami na krzywej koperty.

www.bulgari.com

Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon Saxem

Odtworzenie przezroczystej obudowy w jasnym, fluorescencyjnym odcieniu neonowej żółci może wydawać się proste, ale w rzeczywistości było niewiarygodnie skomplikowane. Aby sprostać temu wysoce technicznemu wyzwaniu, Hublot musiał szukać rozwiązania w technologii satelitarnej – SAXEM to wyjątkowy materiał, który został użyty w 2019 roku w Big Bang MP-11. To skrót rozwijany jako „Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral”. Jest to stop tlenku glinu, podstawowego składnika szafiru, z pierwiastkami ziem rzadkich, takimi jak tul i holm, a także chromem. Powstały materiał jest ultraodporny i obdarzony blaskiem większym niż szafir.

969 000 PLN, www.hublot.com

Tag Heuer Monza Flyback Chronometer

Opisując go jako jeden z bardziej znaczących zegarków w swojej 160-letniej historii, TAG Heuer ożywił Monzę. Nowy Monza Flyback Chronometer to edycja specjalna z 42-milimetrową kopertą wykonaną z ultralekkiego włókna węglowego. Jego czarna tarcza ma w układzie dwa niebieskie dyski z szafirowego szkła na godzinie 3 i 6. Oferuje do tego trzy funkcje dostosowane do potrzeb kierowcy wyścigowego: chronograf, skalę tachymetru, która wskazuje średnią prędkość na dystansie 1 kilometra lub 1 mili, a także pulsometr, który pomaga określić tętno na minutę.

60 650 PLN, www.tagheuer.com