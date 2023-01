ASUS Republic of Gamers prezentuje całą gamę najnowszych modeli

ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowało swoją najnowszą linię laptopów na rok 2023, w której znalazły się najnowsze procesory i układy graficzne od AMD, Intel i NVIDIA, a także udoskonalone technologie Intelligent Cooling. Do rodziny Strix na rok 2023 dołączają nowe modele z poprawionym systemem chłodzenia i większymi 16- i 18-calowymi ekranami. Model Zephyrus M16 wyposażony jest teraz w wyświetlacz AniMe Matrix, zaś przeprojektowane modele Flow X13 i XG Mobile zostały wyposażone w najnowszy hardware.

Najnowsze procesory i układy graficzne

ROG Strix SCAR 16 / 18

W roku 2023 cała linia ROG wyposażona została w najświeższe rozwiązania sprzętowe od swoich partnerów. Najnowsze procesory 13. generacji Intel stanowią mieszankę rdzeni o wysokiej wydajności i efektywności, z kolei nowe procesory AMD Ryzen Zen 4 podnoszą ilość rdzeni na nowy poziom. Procesory graficzne dla laptopów z serii GeForce RTX 40 od firmy NVIDIA oferują niesamowitą wydajność rasteryzacji oraz szereg dodatkowych funkcji, takich jak DLSS 3 i kodowanie AV1. Wszystko to w połączeniu z najlepszymi ekranami do gier i niesamowitym systemem chłodzenia sprawia, że ROG ustala poprzeczkę związaną z wydajnością laptopów gamingowych na nowym poziomie.

Ulepszone wyświetlacze Nebula i system inteligentnego chłodzenia

Inżynierowie ROG wiedzą, że doskonała grafika jest niczym bez odpowiednich wyświetlaczy. Aby nie zmuszać graczy do przedzierania się przez skomplikowane specyfikacje techniczne, ROG wprowadził w 2022 roku oznaczenie Nebula, które określa panele spełniające ścisłe kryteria dotyczące płynności ruchu, jasnego podświetlenia i żywych kolorów.

ROG Strix G16 / G18

W tym roku ROG wprowadza wyświetlacze Nebula do kolejnych modeli i to w jeszcze większej gamie rozmiarów. Od kompaktowego 13-calowego laptopa po niezwykle imponujący 18-calowy wyświetlacz.

Dodatkowo, ROG dopracował swoją technologię Intelligent Cooling, czyli kompletne rozwiązanie, które dokładnie równoważy wydajność chłodzenia z aspektami akustycznymi. Skuteczne chłodzenie jest jednym z nieopisanych bohaterów gamingowych laptopów, gdyż mocny sprzęt z niewystarczającym chłodzeniem sprawia, że jego podzespoły nie będą pracować tak wydajnie i tak długo, jak powinny. ROG wprowadza dwie kluczowe innowacje do nowych modeli laptopów w 2023 roku: powiększony radiator o pełnej szerokości oraz technologię Tri-Fan – obie zaprezentowane w zeszłym roku w modelu Flow X16.

Seria ROG Zephyrus

Zmodernizowana konstrukcja radiatora pokrywa teraz praktycznie cały tylny obszar obudowy wybranych urządzeń, radykalnie zwiększając powierzchnię chłodzenia w przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji. Wspomniany radiator został wprowadzony do tegorocznego, przeprojektowanego modelu Zephyrus M16. Natomiast modele 16-calowe i 18-calowe z serii Strix otrzymują jego grubszy wariant, co daje tym gamingowym gigantom jeszcze więcej pola do popisu. Jak sama nazwa wskazuje, technologia Tri-Fan wprowadza trzeci wentylator do układu chłodzenia, zapewniając dodatkowy przepływ powietrza do wewnętrznych komponentów i pomagając procesorowi graficznemu w bardziej efektywnym odprowadzaniu ciepła. W połączeniu z nowym radiatorem trzeci z wentylatorów zwiększa możliwości zarówno ultramobilnych, jak i esportowych maszyn do gier.

ROG Strix z nową nazwą

Modele Strix SCAR 16 i 18 zmieniają nazwę za sprawą przeprojektowanej konstrukcji obudowy, która mieści teraz większe 16 i 18-calowe ekrany o proporcjach 16:10. Te 16- i 18-calowe panele pozwalają graczom dostrzec przeciwników lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. 16-calowy model może być wyposażony w najnowszy wyświetlacz ROG o rozdzielczości QHD, 240 Hz Nebula HDR z technologią Mini LED.

ROG poprawiło także wydajność chłodzenia w nowych konstrukcjach, co pozwoliło na zwiększenie możliwości procesora i układu graficznego w celu uzyskania jak największej ilości klatek na sekundę. Modele Strix SCAR 16 i 18 zostały wyposażone w ulepszony radiator oraz technologię Tri-Fan, co pozwala na bardziej efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu ciekłego metalu Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, który został zastosowany zarówno na procesorze, jak i na GPU, ROG jeszcze bardziej zwiększyło wydajność modeli SCAR 16 i SCAR 18, aby zapewnić maksymalną moc obliczeniową.

Strix SCAR 16 i 18 wyposażono w topowy procesor 13. Generacji Intel Core i9 13980HX z 8 rdzeniami Performance i 16 rdzeniami Efficient. Urządzenia mogą zostać wyposażone w maksymalnie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop o mocy 175 W.

ROG Zephyrus łączy moc z mobilnością

Linia Zephyrus to przede wszystkim wyjątkowa wydajność w smukłej i lekkiej formie, która można w łatwy sposób podróżować w dowolne zakątki świata. W tym roku cała seria została wyniesiona na nowe wyżyny, począwszy od Zephyrusa M16.

ROG Zephyrus M16

Zbudowany z myślą o graczach i twórcach, ultra smukły model M16 został przeprojektowany od podstaw, zachowując przy tym lekką i subtelną konstrukcję, ale jednocześnie mogąc pochwalić się ulepszonym systemem chłodzenia z technologią Tri-Fan i najnowszym radiatorem. Pozwala to modelowi Zephyrus M16 na rok 2023 pracować z mocą wyższą o 25 watów w porównaniu z ubiegłorocznym modelem – zapewniając jeszcze więcej mocy dla procesora Intel Core i9 13900H i układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090. Model Zephyrus M16 na rok 2023 to także pierwsze 16-calowe urządzenie wyposażone w kultowy układ oświetlenia LED AniMe Matrix firmy ROG.

Wyświetlacz w modelu M16 został również ulepszony do 16-calowego, QHD Nebula HDR Display z technologią Mini-LED. Dzięki 1024 strefom przyciemniania – dwa razy więcej niż w przypadku zeszłorocznego panelu – niesamowicie głębokiej czerni oraz 1 100 nitom szczytowej jasności otrzymujemy idealny obraz HDR. Wszystko to w połączeniu z częstotliwością odświeżania nna poziomie 240 Hz i 100% pokryciem palety barw DCI-P3.

Pozostali członkowie rodziny Zephyrus również otrzymali ulepszenia na 2023 rok. Do tego zaszczytnego grona dołącza najnowszy Zephyrus G16, który może pochwalić się procesorem Intel Core i9 13900H oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. G16 jest również wyposażony w ekran Nebula Display, 16-calowy panel o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 240 Hz.

ROG Zephyrus G16

Zephyrus G14 wyposażono również w zupełnie nowe rozwiązania we wnętrzu jednostki, w tym procesor AMD Ryzen Zen 4 oraz procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090. Co więcej, G14 prezentuje pierwszy 14-calowy wyświetlacz ROG Nebula HDR, z 504 strefami przyciemniania, 600 nitami szczytowej jasności i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 dla uzyskania realistycznych i wciągających treści. W przypadku gdy HDR nie jest priorytetem, gracze mogą wybrać opcję z panelem AniMe Matrix, aby ich laptop pozostawał naprawdę jedyny w swoim rodzaju.

ROG Zephyrus G14

I wreszcie, legendarny Zephyrus Duo 16 niezmiennie stojący na szczycie tej linii produktowej. Dzięki konfiguracji z dwoma wyświetlaczami, na które składa się 16-calowy panel Mini LED oraz ekran dotykowy 4K, który wysuwa się automatycznie po otwarciu laptopa, model Duo 16 to wymarzona maszyna dla graczy i twórców treści będących w ciągłej podróży. W tym roku model Duo 16 został wzbogacony o jeszcze więcej mocy, wyposażono go w procesor AMD Ryzen Zen 4 z 16 rdzeniami oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090.

ROG Zephyrus Duo 16

Badź na fali z ROG FLOW

Model Flow X13 na rok 2023 wyposażono w procesor AMD Ryzen Zen 4 i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop – to ogromny upgrade w stosunku do swojego poprzednika. Specjalny przełącznik MUX i NVIDIA Advanced Optimus pozwalają maszynie inteligentnie kierować sygnałem do wyświetlacza, aby uzyskać jak najwyższą wydajność w grach i najdłuższy czas pracy na baterii podczas wszystkich innych wykonywanych na nim czynności. Zastosowanie ciekłego metalu na procesorze pozwala obniżyć temperaturę nawet o 13° C więcej niż w porównaniu do zastosowania tradycyjnej pasty termoprzewodzącej, dając przy tym użytkownikom więcej możliwości zarówno w grach, jak i podczas tworzenia treści. Flow X13 jest także wyposażony w 32 GB ultraszybkiej pamięci RAM LPDDR5, która oprócz tego, że może pochwalić się o 50% większą prędkością transmisji danych niż zeszłoroczny model.

Obudowa modelu Flow X13 na rok 2023 również została całkowicie przeprojektowana, co pozwoliło zmniejszyć jej rozmiar o 10 mm przy zachowaniu 15-calowego układu klawiatury i zwiększeniu pojemności baterii z 62 do 75 Wh. Przeprojektowano również zawias, który zapewnia teraz jeszcze lepszą wentylację, a także dodano unikatową teksturę aluminiowej pokrywy inspirowaną falami grawitacyjnymi, która poprawia przyczepność i ułatwia przenoszenie urządzenia. Kamera FHD IR z obsługą Windows Hello i większy touchpad sprawiają, że odblokowywanie i nawigacja urządzenia nie wymaga najmniejszego wysiłku. W połączeniu z nowym ekranem dotykowym o rozdzielczości QHD, 165 Hz Nebula Display i zawiasem 360°, to urządzenie konwertowalne jest gotowe do prowadzenia rozgrywki w dowolnym miejscu i czasie.

Równie imponująco prezentuje się tegoroczny model Flow Z13. Został on bowiem wyposażony w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, którego TGP wynosi aż 65 W – to wzrost o 62% w porównaniu z poprzednią generacją modelu. Z13 posiada również dedykowany przełącznik MUX z obsługą NVIDIA Advanced Optimus. W urządzeniu zastosowano także technologię ciekłego metalu i komory parowej oraz 13-calowy wyświetlacz Nebula Display o rozdzielczości QHD i częstotliwości odświeżania 165 Hz.

Na koniec ROG Flow X16, który otrzymał nowe podzespoły wewnętrzne, w tym procesor Intel Core i9 13900H oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 . Ulepszono w nim również jego wyświetlacz dotykowy Nebula HDR Mini LED o szczytowej jasności 1 100 nitów i częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz, który oferuje teraz najlepsze możliwe wrażenia z HDR dostępne w ultraprzenośnej maszynie. Wszystkie maszyny z serii Flow na rok 2023 zostały także wyposażone w Corning Gorilla Glass DXC, specjalną powłokę, zwiększającą twardość o 40%, a jednocześnie znacznie redukującą odbicia na powierzchni, sprawiając, że rodzina Flow jest jeszcze lepsza niż kiedykolwiek podczas pracy na zewnątrz i w jaśniejszym otoczeniu, zachowując przy tym wiodącą w branży odporność na zarysowania.

W rodzinie Flow na rok 2023 nie mogło również zabraknąć najnowszego modelu XG Mobile, tym razem wyposażonego w wydajny procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop o maksymalnej mocy 150 W. W przeciwieństwie do innych zewnętrznych rozwiązań z kartą graficzną, które są wyjątkowo duże i nieporęczne, ten kompaktowy model XG Mobile oferuje mnóstwo dodatkowych złączy wejścia/wyjścia oraz znaczny zastrzyk mocy obliczeniowej, będąc przy tym łatwym w transporcie. Dzięki niemu w czasie długich podróży możemy szybko przekształcić maszynę z rodziny Flow w komputer klasy desktop – i to w dowolnym miejscu i czasie.