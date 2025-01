Nowości Lenovo dla segmentu biznesowego, graczy i kreatywnych użytkowników

Firma Lenovo zaprezentowała na targach CES linię rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, prezentując innowacje w segmencie komercyjnym, gamingowym i konsumenckim.

Sercem innowacji Lenovo jest wizja Smarter AI for All, która integruje najnowocześniejsze możliwości sztucznej inteligencji z komputerami i rozwiązaniami Copilot+. Odzwierciedleniem tych wysiłków jest Lenovo AI Now, spersonalizowany asystent AI wbudowany w urządzenie, oparty na modelu Meta Llama 3, który oferuje przetwarzanie języka naturalnego do zadań takich jak podsumowywanie dokumentów, przeszukiwanie bazy wiedzy i pomoc w przepływie pracy. Dodatkowo, Legion Space, ujednolicona platforma gamingowa Lenovo, wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić takie funkcje, jak spersonalizowana analiza rozgrywki, narzędzia do tworzenia treści i płynna synchronizacja urządzeń, zapewniając graczom zoptymalizowane i immersyjne wrażenia w całym ekosystemie Lenovo Legion.

Nowa definicja produktywności biznesowej dzięki rozwiązaniom ThinkPad i ThinkBook

Firma Lenovo zaprezentowała swoje najnowsze komputery Copilot+, zaprojektowane z myślą o segmencie biznesowym i dostosowane do potrzeb nowoczesnych miejsc pracy i profesjonalistów:

ThinkPad X9 Aura Edition : Laptopy ThinkPad X9 14″ i 15″ Aura Edition zapewniają profesjonalną wydajność i efektywność dzięki procesorom Intel Core Ultra i zaawansowanym narzędziom AI, takim jak Lenovo AI Now do automatyzacji zadań i optymalizacji przepływu pracy. Łącząc zupełnie nowy, elegancki, progresywny design z zabezpieczeniami na poziomie korporacyjnym i wysokiej jakości wyświetlaczami OLED, te modele Copilot+ umożliwiają profesjonalistom hybrydowym płynne przechodzenie między zadaniami.

Lenovo zaprezentowało również nowe rozwiązania dla komputerów stacjonarnych ThinkCentre:

ThinkCentre M90a Pro (6. generacji) : Wszechstronny komputer stacjonarny wspomagany sztuczną inteligencją, zapewniający produktywność i immersyjne doświadczenia dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi QHD, zintegrowanemu tłumieniu szumów opartemu na sztucznej inteligencji i ukierunkowanemu dźwiękowi dla lepszej jakości wirtualnych spotkań.

Lenovo rozszerzyło swój ekosystem o zaawansowane monitory, akcesoria i oprogramowanie zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i łączności:

Monitory serii ThinkVision z serii P: Profesjonalne monitory nowej generacji charakteryzujące się wysoką dokładnością odwzorowania kolorów, energooszczędnością dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i nowoczesnym designem, wykonanym w 95% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego.

, stylowe pokrowce ochronne, które pełnią funkcję podstawek pod stacje robocze, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Kamery internetowe QHD i 4K Pro: Wysokowydajne kamery internetowe z certyfikatem Microsoft Teams i funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, takimi jak śledzenie uczestników, dostosowywanie oświetlenia i optymalizacja obrazu w czasie rzeczywistym, zapewniają wyjątkową jakość połączeń wideo.

Rozszerzenie portfolio urządzeń gamingowych Lenovo Legion

Lenovo Legion zaprezentowało kompleksową linię urządzeń, akcesoriów i oprogramowania do gamingu nowej generacji, zaprojektowanych z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności, innowacyjności i możliwości adaptacji dla wszystkich graczy:

Legion Go S (8″, 1) i Legion Go S (8″, 1) z systemem SteamOS : Przełomowe przenośne urządzenie do gier wyposażone w procesor AMD, dostępne w wersjach z systemem Windows lub SteamOS, oferujące niezrównaną mobilność, rozgrywkę na poziomie zbliżonym do doświadczeń podczas grania na konsoli i płynne przechodzenie z komputera PC na urządzenie typu „handheld”.

Lenovo zaprezentowało również zaawansowane komputery stacjonarne dla graczy, monitory, systemy LOQ i najnowsze tablety Legion Tab:

Seria Legion Tower : Legion Tower 7i, Tower 5i i Tower 5 z możliwością wymiany komponentów, wyposażone w procesory Intel Core Ultra lub AMD Ryzen oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX, zapewniające niezrównaną moc dla e-sportowców i entuzjastów gier.

Lenovo Yoga, IdeaPad i IdeaCentre wspomagane sztuczną inteligencj

Lenovo zaprezentowało najnowszą linię urządzeń Yoga, IdeaPad i IdeaCentre opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych z myślą o kreatywności, produktywności i wysokiej jakości rozrywce:

Yoga Slim 9i (14”, 10) : Pierwszy na świecie laptop z technologią kamery wbudowanej pod wyświetlaczem (CUD), zapewniający niepowtarzalny stosunek ekranu do obudowy na poziomie 98%, z wyświetlaczem OLED 4K PureSight Pro, zapewniający płynne, pozbawione granic doświadczenia twórcze. Ten komputer Copilot+ z procesorami Intel Core Ultra łączy w sobie przenośność z energooszczędnością, zapewniając do 17 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu baterii.

Lenovo zaprezentowało również inne nowe modele laptopów Yoga i IdeaPad:

Yoga Slim 7i Aura Edition : Elegancki, wspomagany sztuczną inteligencją komputer z wyświetlaczem OLED 2.8K i funkcjami Lenovo Aura Edition, w tym inteligentnymi trybami zapewniającymi spersonalizowaną produktywność.

Komputery stacjonarne IdeaCentre zapewniają kompaktową wydajność i funkcje oparte na sztucznej inteligencji do zastosowań kreatywnych i domowych:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : Pierwszy na świecie konsumencki komputer stacjonarny wyposażony w procesory Snapdragon z serii X.

Oprócz tabletu Yoga Tab Plus, Lenovo rozszerzyło swoją ofertę tabletów, aby zapewnić studentom, twórcom i rodzinom większe możliwości: