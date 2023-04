TEST: SwitchBot Lock + Keypad Touch

Wśród wielu urządzeń smart home, jakie możemy zainstalować w swoim domu, chyba żadne nie budzi tyle sprzecznych uczuć co inteligentny zamek do drzwi. Z jednej strony jest to świetne udogodnienie, które zwalnia nas z konieczności noszenia ze sobą kluczy do domu, pamiętania o zamykaniu drzwi, czy zapewnienia możliwości wpuszczenia sąsiadów w awaryjnej sytuacji, kiedy właśnie jedziesz do szpitala, a ktoś musi nakarmić twojego psa. Z drugiej obawy budzą rodzaje zagrożeń wynikających z takiego rozwiązania, potrzeba przeróbek istniejących zamków i drzwi oraz kwestia integracji z innymi systemami smart home. Czy SwitchBot Lock jest zatem w stanie zadowolić nawet najbardziej wybrednych fanów automatyzacji?

Nie od dzisiaj wiadomo, że marka stawia na funkcjonalne rozwiązania, które zamiast zastępować zwyczajne urządzenia, dodaje im element „inteligentny” i pozwala na ich bezproblemową asymilację w domowym systemie smart home. Nie inaczej jest z Lockiem. Urządzenie nie wymaga jakichkolwiek przeróbek czy ingerencji w istniejące zamki, klamki czy rygle w drzwiach. Po szybkiej przymiarce, regulacji odległości mechanizmu od zamka i przyklejeniu Locka do drzwi, można od razu przejść do procesu kalibracji w dedykowanej aplikacji SwitchBot. Nawet dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z tego typu rozwiązaniami, cały proces nie powinien zająć więcej niż 15 minut. Zamek Lock można zamontować na istniejący rygiel z gałką lub na klucz włożony w zamek (w zestawie jest kilka różnych adapterów). W tym drugim przypadku trzeba tylko upewnić się, że wkładka w zamku ma bezpieczne sprzęgło (tzn. istnieje możliwość otwarcia zamka z zewnątrz, gdy klucz tkwi od środka). W przeciwnym wypadku naraża się na sytuację, kiedy to nie reagujący na starania Lock (w którym np. wyładowały się baterie), nie przekręci klucza w zamku, a wtedy właściciela nieruchomości poratuje tylko telefon do ślusarza.

Jak zatem wygląda sprawa bezpieczeństwa i życia z takim inteligentnym zamkiem na co dzień? Jeśli obawiasz się, że Lock nie będzie zamykał rygli, kiedy wychodzisz z domu, to możesz w każdej chwili sprawdzić ich stan w aplikacji SwitchBot. Z jej pomocą możesz także zdalnie otwierać i zamykać rygiel oraz otrzymywać powiadomienia o tych zdarzeniach. Pomaga w tym mały magnes (załączony w zestawie), który montuje się na futrynie w odległości 3-4 cm od zamka. Dzięki temu będziesz wiedział, czy twoje drzwi były otwierane, uchylane i czy na pewno są zamknięte. Z kolei nad cyfrowym bezpieczeństwem twojego dobytku czuwa sprawdzone szyfrowanie AES-128-CTR, które nikomu poza tobą nie da dostępu do Locka.

Do tej pory nie miałem żadnej awarii, błędu czy zerwanego połączenia z moją jednostką

Interakcja z tą zmechanizowaną „nakładką” jest dość łatwa. Dla wybrednych producent zaimplementował całe mnóstwo sposobów na obsługę zamka. Możesz chociażby korzystać z tagów NFC (załączone w zestawie), aplikacji w twoim smartfonie, zdalnego sterowania (tu konieczna jest jednak bramka Hub Mini), Apple Watcha czy głosu (Alexa, Google i Siri). Nic jednak nie daje takiej frajdy jak instalacja dodatkowej klawiatury numerycznej z czytnikiem linii papilarnych. Wystarczy ją przykleić (lub przykręcić) przed drzwiami i już można się poczuć jak Agent Jego Królewskiej Mości przed wejściem do pracowni Q. Keypad Touch, poza możliwością wpisania kodu z klawiatury, pozwala na zaprogramowanie swoich odcisków palców do skanowania lub korzystania z przykładanej do urządzenia karty magnetycznej (załączona w zestawie) na wzór rozwiązań hotelowych.

Fanów instalacji smart home ucieszy również fakt, iż SwitchBot Lock działa ze wszystkimi popularnymi systemami do budowy inteligentnego domu – w tym również z popularnym Home Assistant.

Moje kilkutygodniowe doświadczenie z zamkiem od SwitchBota jest jak najbardziej pozytywne i muszę przyznać, że do tej pory nie miałem żadnej awarii, błędu czy zerwanego połączenia z moją jednostką. Jedną rzeczą, do jakiej można się trochę przyczepić, jest design rzeczonej „nakładki” – nie będzie on pasował do każdego wnętrza. Tutaj trzeba przyznać, że rozwiązania marki Yale czy Gerda w tym zakresie wypadają znacznie lepiej. Niemniej jednak swoje braki w wyglądzie Lock nadrabia funkcjonalnością, która nie ma sobie równych na rynku.

Specyfikacja