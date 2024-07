TEST: Asustor Flashstor 6

Ceny dysków SSD, choć wciąż nie są bardzo niskie, doprowadziły do zmiany przeznaczenia tych nośników. M.2 NVMe, które kiedyś były wykorzystywane niemal wyłącznie w komputerach do instalacji systemów operacyjnych, obecnie skutecznie używane są nawet inkluzywnie do przechowywania danych.

Dowodem na to, że osiągnęliśmy punkt zwrotny w wykorzystaniu tych modułów, są dwa produkty firmy Asustor: Flashstor 12 Pro FS6712X i Flashstor 6 FS6706T. Zasadniczo są to te same urządzenia, z tym wyjątkiem, że FS6712X może pomieścić 12 dysków M.2 NVMe, a FS6706T sześć. Większy Flashstor ma pojedynczy port LAN 10 GbE, podczas gdy FS6706T ma dwa porty 2,5 GbE.

Pod wszystkimi innymi względami, takimi jak procesor, pamięć i możliwości rozbudowy, są to bracia z tej samej matki. Oczywistym pytaniem jest, co można osiągnąć instalując dyski NVMe w NAS-ie i czy jest to coś, czego można pożądać?

Biorąc pod uwagę, jak małe fizycznie są dyski NVMe, Asustor pozwolił swoim inżynierom trochę zaszaleć z serią FS67 i wymyślili to ciekawe, pochylone pudełko wykonane w całości z przyciągającego kurz czarnego plastiku, jednoznacznie kojarzącego się z konsolą PlayStation 4.

To, co początkowo nieco mnie zdziwiło, to fakt, że przycisk zasilania jest ukryty pod bokiem z nawisem. Po włączeniu zasilania podświetla on tę stronę NAS-a. Przednia fasada służy głównie do stylizacji, z wyjątkiem pojedynczego portu USB 3.2 Gen 2. Wszystkie pozostałe porty, w tym więcej USB, LAN, wyjście optyczne S/PDIF i HDMI, znajdują się z tyłu.

Dostęp do zatok odbywa się poprzez panel dostępu na spodzie po prawej stronie, a cztery śruby zwalniają go, odsłaniając gniazda M.2 NVMe. Są one wykonane specjalnie dla modułów formatu 2280, a otwory zostały wycięte w płycie, aby umożliwić maksymalny przepływ powietrza wokół nich. W dolnej ścianie umieszczony jest otwór z wentylatorem, ale nawet podczas jego pracy urządzenie jest niemal bezgłośne.

Pod względem oprogramowania FS6706T nie różni się niczym od innych NAS-ów Asustor. Po włączeniu, aplikacja centrum sterowania Asustor może być użyta do zainstalowania systemu operacyjnego ADM i przygotowania NAS-a do pracy. Możliwe jest skonfigurowanie dysków w dowolnym standardzie RAID.

Dzięki dwóm portom 2,5 GbE, sprzęt ten może być używany jako zapora sieciowa lub linie te można połączyć ze sobą w celu uzyskania większej przepustowości sieci za pomocą odpowiedniego przełącznika. Porty te automatycznie obniżą przepustowość do 1 GbE lub nawet 100 Mbit, jeśli infrastruktura sieciowa nie obsługuje pełnej prędkości.

Jedną z potencjalnych konfiguracji sieciowych jest podłączenie komputera bezpośrednio do jednego z portów, a drugiego do sieci. Daje to pełną, nieprzerwaną przepustowość do przesyłania plików na NAS, ale także dla innych osób, aby uzyskać dostęp do zawartości z sieci. Dla użytkowników domowych 2,5 GbE zapewnia znaczący wzrost w stosunku do gigabitowego Ethernetu. Istnieją pewne możliwości dalszego zwiększenia przepustowości sieci poprzez zmianę przeznaczenia portów USB 3.2 Gen 2 z adapterami 2,5 GbE lub nawet 5 GbE, ale ekonomia tego sugerowałaby, że zakup FS6712X byłby lepszą opcją.

Asustor swoim produktem stara się „wciągnąć” w temat rozwiązań sieciowych nowych klientów

Przełącznik FS6706T zawiera obsługę SMB Multichannel, dzięki czemu pojedynczy klient może uzyskać całą przepustowość, jeśli jest podłączony do dwóch portów 2,5 GbE, osiągając wyższe prędkości niż przez lokalnie podłączony dysk SSD SATA.

Porty USB 2.0 w tym serwerze są przede wszystkim przeznaczone dla każdego, kto chce używać go jako komputera. Możliwe jest podłączenie ekranu przez HDMI, myszy, klawiatury, a następnie zainstalowanie aplikacji lub korzystanie z internetowych narzędzi biurowych. Mogą być również używane do podłączania drukarek i innych urządzeń peryferyjnych o niskiej przepustowości, do których można uzyskać dostęp przez sieć.

Podczas gdy niektórzy producenci NAS-ów dołączają HDMI, ale nie robią z niego większego użytku, Asustor ma graficzny interfejs, który pozwala na proste rozwiązanie menu dla Plexa, usług strumieniowych lub łączy do interfejsu internetowego. Ta funkcjonalność, choć podstawowa, czyni ten NAS idealnym do prezentacji multimedialnych, a włączenie wyjścia optycznego S/PDIF jest przydatną funkcją dla tych, którzy chcą używać FS6706T jako serwera multimediów z dźwiękiem przekierowanym do systemu dźwiękowego Dolby.

Warto na chwilę zatrzymać się przy kwestii nośników – sprzęt ten nie jest hybrydą między światem konwencjonalnych dysków HDD a NVMe, a stawia na szybsze, ale mniej pojemne dyski SSD. Warto nadmienić, że z tego rozwiązania skorzystają twórcy, osoby, które chcą w czasie rzeczywistym pracować na plikach archiwizowanych na serwerze, ale także gracze i fani wszelkiego rodzaju multimediów. Przed uzupełnieniem serwera w dyski należy zerknąć na listę kompatybilności nośników lub sprawdzić ofertę SSD, które będą w stanie pracować w serwerze, w systemie 24/7 i znosić obciążenia związane z trybem pracy ciągłej. W moim przypadku były to serwerowe WD Red SN700 NVMe, które są specjalnie opracowane i dedykowane do pracy w NAS-ach. Cechuje je krótki czas reakcji, szybkie buforowanie, wielozadaniowość podczas jednoczesnych operacji i wysoka wydajność bez względu na to czy strumieniujemy, edytujemy dokumenty, czy wykonujemy kopie zapasowe. Potwierdzeniem niezawodności pracy w środowisku NAS jest wytrzymałość na poziomie 5 100 TBW oraz 5-letnia gwarancja. Oczywiście za nośniki SSD przyjdzie zapłacić ok. 430 PLN za każdy terabajt, ale jest to cena komfortowej pracy oraz bezpieczeństwa danych gromadzonych na renomowanych nośnikach Western Digital.

Nie zmienia to faktu, że Asustor swoim produktem stara się „wciągnąć” w temat rozwiązań sieciowych nowych klientów. Interesujący design urządzenia, prosty interfejs, podkreślanie możliwości związanych nie tylko z backupami, ale i bycia centrum domowej rozrywki jest kuszącą wizją. Flashstor 6 może być bowiem nie tylko hubem multimediów dla wszystkich domowników i ich urządzeń, od smartfonów, przez tablety i komputery, na telewizorach skończywszy, ale także miejscem, z którego mogą być uruchamianie gry i programy, katalogowane zdjęcia, czy prowadzona administracja inteligentnym domem. I choć w pewnym sensie podobne możliwości mają inne serwery, to drobne niuanse sprawiają, że jest to skuteczne zaproszenie przez Asustora serwerowych nowicjuszy do amatorskich i profesjonalnych zastosowań.

Specyfikacja

CENA 2 379 PLN

2 379 PLN PROCESOR Intel Celeron N5105 (x64)

Intel Celeron N5105 (x64) RAM 4 GB

4 GB POBÓR PRĄDU 18,2 W (działanie), 0,83 W (uśpienie)

18,2 W (działanie), 0,83 W (uśpienie) POZIOM HAŁASU 18,7 dB

18,7 dB WYMIARY 48,3 x 308,3 x 193 mm

48,3 x 308,3 x 193 mm WAGA 1,35 kg