The Last of Us Part I dostępne w przedsprzedaży

Remake pierwszej części kultowej serii studia Naughty Dog, The Last of Us, trafił dzisiaj do przedsprzedaży. Grę będzie można nabyć w wersji cyfrowej za pośrednictwem PlayStation Store, a jej fizyczne wydania będą dostępne u wybranych partnerów handlowych. Nowa edycja zadebiutuje 2 września 2022 roku i będzie dostępna wyłącznie na konsole PlayStation 5.

Wielokrotnie nagradzana historia, od której wszystko się zaczęło, została stworzona na nowo, specjalnie na konsolę PlayStation 5. W spustoszonym świecie opanowanym przez zarażonych i niebezpiecznych ocalałych, doświadczony przez życie Joel podejmuje się wyprowadzenia 14-letniej Ellie z objętej kwarantanną strefy wojskowej. Pozornie proste zadanie wkrótce zamienia się w niebezpieczną podróż po zniszczonym kraju. Poruszająca opowieść i niezapomniane postacie powrócą raz jeszcze w nowej, zapierającej dech w piersiach szacie graficznej.

Gra The Last of Us Part I została stworzona specjalnie na konsolę PS5, przy użyciu zaawansowanego technologicznie silnika Naughty Dog. Dzięki temu gracze będą mogli cieszyć się jeszcze większą dbałością o szczegóły, bardziej realistycznym oświetleniem i atmosferą oraz starannie dopracowanym otoczeniem. Wszystkie lokacje znane z oryginalnej edycji zostały zbudowane na nowo.

Dzięki dyskowi SSD zainstalowanemu w konsoli PS5, gra wczytuje się niemal błyskawicznie i niezwykle płynnie, co ułatwia szybki powrót do przerwanej rozgrywki czy wczytanie punktu kontrolnego. Kontroler bezprzewodowy DualSense pozwolił na wprowadzenie funkcji dotykowych, służących do obsługi każdego rodzaju broni. Dodatkowo dodane zostały adaptacyjne efekty triggerów, które pozwolą graczom czuć opór w trakcie używania rewolweru Joela czy łuku Ellie. Wibracje przypisane do delikatnie padającego deszczu, czy trzeszczącego pod stopami śniegu, jeszcze bardziej ożywiają otoczenie i zapewnią immersyjne doznania w trakcie rozgrywki. Udoskonalony silnik dźwięku Naughty Dog, wykorzystujący technologię Tempest 3D AudioTech konsoli PS5, wzbogaca najbardziej intensywne momenty rozgrywki dzięki kompatybilnym słuchawkom stereo (analogowym lub USB) lub głośnikom telewizyjnym.

The Last of Us Part I z darmowym DLC Left Behind zadebiutuje na początku września.