Insta360 przedstawia swoją ofertę na Amazon Prime Day

W związku z Amazon Prime Day przez najbliższych kilka dni klienci będą mogli zakupić w oficjalnym sklepie Insta360 oraz na stronie Amazona produkty marki w specjalnych cenach i z gratisami.

Model Insta360 X3 kosztuje teraz najtaniej w historii i jest dostępny za 400 EUR (do tej pory 540 EUR). Dodatkowo otrzymuje się w prezencie butelkę termiczną.

Wśród innych promocji warto wymienić model Insta360 Ace Pro za 370 EUR, Insta360 ONE X2 za 300 EUR czy Insta360 ONE RS za 380 EUR. Również wybrane akcesoria kosztuje nawet o połowę mniej niż do tej pory. Więcej szczegółów uzyskać można na podstronie promocji.