Odkryj Pierwsze rozdanie od zespołu BIOS

W tym sezonie letnim scena muzyczna zyskała wyjątkowy dodatek – album Pierwsze rozdanie od zespołu BIOS, który już zdążył oczarować słuchaczy swoją oryginalnością. BIOS, to kolektyw pięciu utalentowanych muzyków, których wspólna pasja i bogate doświadczenie zawodowe zaowocowały stworzeniem projektu, który trafia w serca fanów ambitnego popu z elementami bluesa i soulu.

Historia grupy BIOS zaczęła się od inspirującego wyjazdu w Bieszczady, gdzie zrodziły się pierwsze autorskie utwory. To właśnie tam, w otoczeniu malowniczych krajobrazów, muzyka zyskała swoje unikalne brzmienie, mieszając emocjonalną głębię z nowoczesnymi aranżacjami.

Ich debiutancki album to więcej niż tylko muzyka – to opowieść o przyjaźni, emocjach, trudach i sukcesach, która odzwierciedla życiowe doświadczenia członków zespołu. Wyjątkowość albumu podkreśla jego innowacyjne podejście do muzyki i oryginalna oprawa graficzna, a także unikalny bonus w postaci talii kart z podobiznami muzyków, co pozwala fanom na jeszcze głębsze zanurzenie się w artystycznym świecie BIOS.

Poznajmy muzyków:

Kamil Bijoś – wokalista i muzyk sesyjny, znany z chóru Sound’n’Grace oraz współpracy z czołówką polskich artystów.

Kacper Stolarczyk – gitarzysta, którego umiejętności były doceniane w projektach z DARIA ZAWIAŁOW i innymi postaciami sceny muzycznej.

Daniel Kapustka – dynamiczny perkusista, który od młodych lat współtworzy polski rynek muzyczny.

Wojtek Famielec – basista i producent muzyczny, którego doświadczenie przełożyło się na unikalne brzmienie BIOS.

Artur Michalski – pianista, aranżer i kompozytor, którego talent dodaje każdej kompozycji głębi i emocjonalności.

BIOS to zespół, który nie boi się eksperymentować i przekraczać granic rynku muzycznego, tworząc utwory, które są prawdziwą pasją ich twórców. Album Pierwsze rozdanie stanowi obietnicę niezapomnianych wrażeń dla każdego, kto pozwoli się porwać ich muzycznej narracji.

Wywiad zrealizowany w ramach programu Music Insider, którego patronem medialnym jest „Magazyn T3”.