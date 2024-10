TEST: ASUS Zenbook S16

ASUS Zenbook S16 to jeden z kilku nowych laptopów z procesorem AMD, które chcą zakwestionować status quo Intela w komputerach z Windowsem. Ma procesor Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB pamięci RAM i zintegrowaną grafikę Radeon 880M. Laptop ma również 16-calowy wyświetlacz OLED, dwa porty USB 4.0, Wi-Fi 7 i terabajt pamięci masowej SSD. Chociaż nie jest tani, na papierze wygląda na przyzwoity stosunek jakości do ceny.

Zanim przejdziemy do szczegółów, porozmawiajmy o cieple. ASUS Zenbook S16 osiąga nieuzasadnione jego poziomy. To poważny problem, który drastycznie obniża ogólną opinię na temat laptopa. Zmierzyłem maksymalną temperaturę zewnętrzną, wynoszącą 55 stopni Celsjusza. Było to w pobliżu środka laptopa z tyłu, obok otworów wentylacyjnych (nie na nich). Ta szczytowa temperatura pojawiła się tylko podczas testów porównawczych procesora, ale laptop czasami był niekomfortowy w mniej wymagających sytuacjach. Na przykład synchronizowanie wielu dużych plików w OneDrive może wymagać większego obciążenia procesora, niż można by się spodziewać, i znacznie nagrzewać laptopa. Ta temperatura jest nie do przyjęcia przy żadnym obciążeniu laptopa sprzedawanego konsumentom.

Najważniejszą cechą Zenbooka jest niewątpliwie AMD Ryzen AI 9 HX 370. Został wyposażony w 10-rdzeniowy procesor, składający się z czterech standardowych rdzeni Zen 5 i sześciu mniej energochłonnych rdzeni Zen 5c, zintegrowany procesor graficzny Radeon 880M z 12 jednostkami obliczeniowymi i zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego AI zdolną do wykonywania do 50 bilionów operacji na sekundę.

ASUS Zenbook S16 to jeden z kilku ostatnich laptopów marki, w których zastosowano wykończenie, które łączy ceramikę z powierzchnią aluminiową, tworząc unikalną matową fakturę. Niestety powłoka znajduje się na pokrywie, ale nie wewnątrz, więc powierzchnia, której najczęściej dotykasz, wygląda i wydaje się zwyczajna. Zauważyłem również, że część ceraluminium wytarła się samoistnie na krawędzi laptopa.

Pomimo mocnego układu i zintegrowanej grafiki, urządzenie ma zaledwie 12,9 mm grubości, a dzięki cienkim ramkom ze wszystkich stron mierzy 35,4 cm szerokości. Jest również lekki, ważąc 1,5 kg.

Zenbook S16 ma przestronną, centralnie wyrównaną klawiaturę. Podświetlenie jest standardowe i spełnia swoją funkcję, chociaż oferuje tylko kilka opcji jasności. Poszczególne klawisze mają dobry skok, ale działanie klawiatury jest miękkie i ciche, choć wolałbym nieco większe sprzężenie zwrotne. Laptop jest wyposażony w ogromny, responsywny touchpad, który mierzy prawie 15 cm szerokości i 10 cm głębokości.

Każdy ASUS Zenbook S16 jest dostarczany z ekranem OLED o rozdzielczości 2880×1880 px i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ma bardzo dobry kontrast, szeroką i żywą gamę kolorów oraz lepszą wydajność HDR niż poprzednie OLED-y, osiągając do 500 nitów jasności w HDR. To jednak błyszczący wyświetlacz, więc odblaski są problemem, a pogarsza je stosunkowo niska jasność SDR, wynosząca do 344 nitów.

System głośników skierowanych w górę jest umieszczony nad klawiaturą. Jakość dźwięku jest czysta i wyraźna przy niższych poziomach głośności, ale pogarsza się wraz ze wzrostem głośności. Przy wyższych poziomach uderzenia basu stają się nagłe i mocne, a wysokie tony chropawe. Nadają się do podcastów, ale słuchanie muzyki, filmów i innych rozrywek staje się irytujące.

Kamera internetowa 1080p została wciśnięta w górną ramkę. Zapewnia dobrą jakość wideo z atrakcyjnym odwzorowaniem kolorów i rozsądną ostrością, chociaż, jak większość kamer internetowych, będzie wyglądać ziarniście bez odpowiedniego oświetlenia.

Logowanie biometryczne jest dostępne za pośrednictwem rozpoznawania twarzy Windows Hello. Laptop obsługuje również wykrywanie obecności.

Para portów USB-C 4.0 obsługuje tryb DisplayPort i zasilanie. Do tego dochodzi port USB-A, HDMI 2.1, czytnik kart SD i gniazdo audio 3,5 mm, które zapewniają szeroki zakres opcji łączności. Ta bezprzewodowa jest również dobra, uwzględniając nowe Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 jest najmniej wydajnym z układów Ryzen AI 9, ale na papierze nadal wygląda dobrze. Zenbook z tym układem AMD w teście PCMark 10 pozostaje w tyle z wynikiem, który jest zauważalnie niższy niż u większości jego rówieśników i za Intel Core Ultra 7. Wynik nie jest dużo lepszy w Cinebench R23, gdzie wynik wielordzeniowy Zenbooka plasuje się daleko za konkurentami. Handbrake przynosi więcej złych wieści, ponieważ Zenbook po raz kolejny osiąga skromne wyniki w porównaniu do innych 16-calowych laptopów. To może wydawać się dziwne, ponieważ AMD Ryzen AI 9 HX 370 to nowy układ. Jednak jego wydajność wydaje się być krokiem w bok od AMD Ryzen 7 8840U. To sprawia, że decyzja AMD o nazwaniu go układem „Ryzen AI 9” wydaje się trochę myląca.

Wydajność zintegrowanej grafiki jest dobra, ale daleka od ustanawiania rekordów i nie jest zauważalnie lepsza od poprzedniej generacji.

ASUS umieścił w Zenbooku S16 skromną baterię o mocy 78 Wh. To niewiele jak na 16-calowego laptopa, ale procesor Ryzen AI wydaje się maksymalnie wykorzystywać dostępną moc. W standardowym teście baterii, który zapętla plik 4K, odnotowałem około 13 godzin pracy. To solidny wynik jak na 16-calowego laptopa, choć nowa fala komputerów z układami Qualcomm ma zauważalną przewagę pod względem czasu pracy na baterii, zbliżając się do 20 godzin.

ASUS Zenbook S16 to przeciętny debiut AMD Ryzen AI 9 HX 370 w laptopie średniej klasy. Wydajność nie robi wrażenia — i uważam za więcej niż dziwne, że AMD nadaje temu procesorowi etykietę Ryzen AI 9. Jeszcze mniej przyjemne są ekstremalnie wysokie temperatury zewnętrzne laptopa pod obciążeniem, które sprawiają, że korzystanie z niego jest wyjątkowo niewygodne. To wstydliwe, ponieważ Zenbook S16 mógł być poza tym dobrym laptopem średniej klasy. Podoba mi się wykończenie, ogromny touchpad i wspaniały wyświetlacz OLED. To elegancka, cienka maszyna — najwyraźniej zbyt cienka, aby poradzić sobie z Ryzen AI 9 HX 370.

Specyfikacja

CENA 8 499 PLN

8 499 PLN CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370

AMD Ryzen AI 9 HX 370 GPU AMD Radeon 890M

AMD Radeon 890M RAM 32 GB

32 GB SSD 1 TB

1 TB EKRAN OLED 16” 2880×1800 px, 120 Hz

OLED 16” 2880×1800 px, 120 Hz WYMIARY 12,9 x 354 x 243 mm

12,9 x 354 x 243 mm WAGA 1,5 kg