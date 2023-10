Inteligentny ekosystem Yale

Każde wyjście z domu bądź wyjazd na wakacje powoduje zmartwienie u właścicieli nieruchomości – czy po powrocie zastaniemy nasz dobytek w nienaruszonym stanie? Oczywiście możemy liczyć na sąsiedzką pomoc lub… łut szczęścia, ale w dzisiejszych czasach warto postawić na bardziej sprawdzone rozwiązania. Kompleksowa oferta Yale z kamerami i alarmami powoduje, że możemy wybrać zestaw idealnie pasujący do naszych potrzeb i dzięki niemu mieć nasz dobytek zawsze na oku.

Najbardziej powszechnym rozwiązaniem stosowanym w zakresie bezpieczeństwa nieruchomości są kamery. Te zewnętrzne, jaki i wewnętrzne w najprostszy i najszybszy sposób informują właściciela domu o nieproszonych gościach lub niebezpiecznych sytuacjach. Przy wyborze takiego urządzenia należy zwrócić uwagę na sposób montażu i zasilania, jakość obrazu oraz możliwości konfiguracji. Godnym uwagi produktem jest inteligentna kamera zewnętrzna Yale, która gwarantuje wyraźny obraz HD 1080p, kąt widzenia 154°, a także funkcję nagrywania aktywowaną ruchem, ulepszone widzenie nocne w kolorze oraz reflektor, który włącza się po wykryciu intruza. Zaletą tego rozwiązania jest akumulatorowe zasilanie, dzięki któremu mamy pewność, że kamera jest podłączona. Istnieje również możliwość dodania ładowarki słonecznej, zapewniającej stałą gotowość do pracy. Uzupełnieniem tego duetu jest inteligentna kamera wewnętrzna Yale, zapewniająca wyraźny obraz HD 1080p, kąt widzenia 110° oraz podgląd na żywo i funkcję nagrywania aktywowaną ruchem. Atutem urządzenia jest widzenie w nocy oraz szczegółowe powiadomienia wysyłane do właściciela nieruchomości. Warto podkreślić, że kamerę można również zaprogramować tak, aby przechodziła w tryb prywatności, gdy domownicy wracają do domu lub monitorowała tylko poszczególne pomieszczenia, np. salon, w którym bawią się dzieci. Rozwiązanie to zapewnia wygodę rodzicom, którzy dzięki inteligentnemu oku kamery widzą, że ich pociechy są bezpieczne.

Bardzo przyjaznym rozwiązaniem jest możliwość połączenia kamer z aplikacją Yale Home, z poziomu której możemy nie tylko obserwować na żywo, co dzieje się w domu i jego okolicy, ale także ustalać harmonogram nagrywania czy obszary, które chcemy monitorować lub nie. Udogodnieniem jest prosta obsługa i możliwość intuicyjnego udostępniania nagrań.

Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem w dziedzinie bezpieczeństwa nieruchomości jest alarm. Inteligentny alarm Yale to bardzo elastyczny mechanizm, który pozwala użytkownikom kontrolować do czterech odrębnych obszarów domu lub jego najbliższego otoczenia, dzięki czemu można go dowolnie skonfigurować według indywidualnych potrzeb. Jeśli przebywamy poza domem, możemy uzbroić drzwi wejściowe, bramę garażową, szopę w ogrodzie czy bramkę prowadzącą na teren naszej posesji. Innym razem, kiedy pracujemy w ogrodzie, możemy zabezpieczyć dom; z drugiej strony, jeśli jesteśmy zajęci pracą na strychu, a dzieci bawią się w ogrodzie, wygodne będzie zabezpieczenie garażu oraz wejścia. Scenariusze można mnożyć, ale ta indywidualna możliwość zabezpieczenia naszego domu pokazuje jak przydatnym rozwiązaniem jest alarm. Jego zalety docenimy także korzystając z aplikacji Yale Home. Za każdym razem, kiedy przy wejściu pojawi się kurier czy sąsiad, możemy rozbroić alarm i wpuścić go na posesję, a po chwili znów go uzbroić. Jeśli nastąpi nieuprawnione rozbrojenie alarmu, natychmiast otrzymamy powiadomienie o istniejącym zagrożeniu, a także informacje o strefie, której alert dotyczy.

Wygodnym uzupełnieniem systemu bezpieczeństwa nieruchomości są wideodomofony, wyposażone w kamerę. Inteligentny wideodomofon Yale daje możliwość widzenia, słyszenia i rozmowy z gośćmi w dowolnym miejscu i czasie. Oferuje on wyraźny obraz HD 1080p, kąt widzenia 154° i dwukierunkową rozmowę audio. Wygodnym rozwiązaniem jest możliwość podglądu na żywo, a także nocny monitoring. Dzięki możliwości sparowania wideodomofonu z aplikacją Yale Home, obraz z niego jest dostępny na smartfonie 24 godziny na dobę. Projektanci Yale postawili na łatwość montażu i obsługi, a także nieskomplikowaną konfigurację. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi możemy go zamontować bez większych prac remontowych. Warto podkreślić, że wideodomofon można połączyć z innymi akcesoriami Yale, np. dzwonkiem czy zamkiem, aby jeszcze łatwiej monitorować sytuację przy drzwiach wejściowych czy bramce prowadzącej do domu.

Zaletą wszystkich rozwiązań marki Yale jest nie tylko przemyślana konstrukcja, prosta obsługa czy długoletnie, bezproblemowe użytkowanie. Przede wszystkim należy podkreślić wartość ekosystemu Yale Smart Security. Pozwala on na swobodne łączenie urządzeń producenta w mechanizm zabezpieczający nasz dobytek, ale także inteligentny system do sterowania poszczególnymi elementami. Warto tutaj tylko wspomnieć, w jak łatwy sposób od naciśnięcia przez naszych gości przycisku dzwonka możemy ich zidentyfikować w obrazie z wideodomofonu lub kamery, następnie rozbroić alarm lub odryglować zamek, oświetlić drogę prowadzącą do drzwi aż po serdecznie przywitanie ich w progu naszego domu. A wszystko to za pomocą jednej aplikacji, a nie kilku kluczy, pilotów czy fizycznych przycisków.

Budowa skutecznego systemu zabezpieczającego nieruchomość nie musi wiązać się z ogromnym budżetem i skomplikowanymi pracami remontowymi. Warto przyjrzeć się ofercie produktów Yale, aby wybrać te odpowiednio dopasowane do wielkości domu oraz sytuacji, których chcemy uniknąć. Zastosowanie choćby alarmu czy kilku kamer od razu spowoduje spokojny sen właściciela tak we własnej sypialni, jak i poza domem.