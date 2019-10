TEST: TP-Link RE300

Na pewno wśród nas są osoby, które nigdy nie miały problemu z domowym Wi-fi – gratulacje, szczęściarze. Reszta musi zmagać się z martwymi punktami, nagłymi spadkami prędkości transferu i wiecznym buforowaniem w niektórych punktach domu. Rozwiązaniem tego problemu jest kompaktowy wzmacniacz sygnału RE300 z obsługą sieci OneMesh, który potrafi poradzić sobie z naprawdę trudnymi sytuacjami.

Jak większość produktów TP-Link, RE300 jest niezwykle prosty w konfiguracji i obsłudze. Podświetlany wskaźnik pomoże w wybraniu odpowiedniego miejsca na jego instalację, tak, aby zapewnić jak najlepsze przestrzenne pokrycie siecią. Po włożeniu wzmacniacza do gniazdka, należy przeprowadzić prosty proces ustawiania sieci – można skorzystać z przycisku WPS lub podłączonego do sieci komputera.

W polskojęzycznej instrukcji wszystkie kroki opisane są łatwo i przejrzyście, dzięki czemu gadżet można podarować także osobom mniej obeznanym z technologią, bez obaw, że sprawi im on trudności. Jedynym minusem są dość duże wymiary wzmacniacza, przez co najlepiej podłączyć go do samodzielnego gniazdka – szeroka, plastikowa obudowa może łatwo zasłonić dostęp dla innych wtyczek.

RE300 może pracować w dwóch trybach. Pierwszy to klasyczne rozszerzanie zasięgu sieci poprzez jej klonowanie. Testowe mieszkanie było długie i wąskie, a router umieszczony w pomieszczeniu na jednym jego krańcu, przez co sygnał nie docierał do najdalszych pokoi; wzmacniacz wzorowo pokrył „martwe pola” i umożliwił wygodne oglądanie Netfliksa oraz słuchanie muzyki ze Spotify Premium w miejscu, w którym do tej pory nie można było złapać sygnału. W tym trybie prędkości transmisji sięgały 500 Mb/s w paśmie 5 GHz przy kilku podłączonych urządzeniach – to bardzo dobry wynik, w szczególności zważywszy na to, że to właśnie ta częstotliwość sieci potrafi sprawiać największe problemy. Podczas testów nie napotkaliśmy żadnych problemów z działaniem wzmacniacza; pełnił on swoją funkcję stabilnie i niezawodnie.

Jeśli dysponujemy kompatybilnym routerem od TP-Link, RE300 może natomiast pracować w trybie OneMesh. Przyjmuje on wtedy rolę jednego z węzłów spójnej sieci typu MESH, która rozszerza zasięg domowego internetu bez konieczności klonowania. To użyteczne rozwiązanie, pozwalające na korzystanie z sieci o tej samej nazwie w każdym punkcie domu bez przerywania połączenia przy przechodzeniu pomiędzy źródłami sygnału. OneMesh oczywiście zachowuje wysokie prędkości transferu z klasycznego trybu pracy, zapewniając równomierne i mocne pokrycie przestrzeni sygnałem.

RE300 to godny polecenia wzmacniacz sygnału, w szczególności jako element sieci OneMesh. Ta ostatnia już niedługo trafi do większości routerów TP-Link, co dodatkowo zwiększy funkcjonalność tego użytecznego gadżetu.

Specyfikacja