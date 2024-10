Militarne parametry w stylowej oprawie

Smartwatch, który sprawdzi się w każdych warunkach, wytrzyma wstrząsy i nie zniszczy go woda? Maxcom FW110 Titan Chronos doceni każdy mężczyzna, który stawia na aktywny wypoczynek i nie stroni od adrenaliny.

Propozycja Maxcom przypadnie do gustu osobom, które uprawiają sporty ekstremalne, ale nie chcą rezygnować z funkcji smart i eleganckiego wyglądu klasycznego zegarka. Metalowa obudowa Titan Chronos w połączeniu z masywną bransoletą ze szczotkowanej stali z matowym wykończeniem podkreśla klasyczny projekt zegarka. Do wyboru są trzy kolory zegarka – czarny, złoty i srebrny. Posiada on jednak certyfikat MIL-STD 810, który gwarantuje odporność na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, mocne opady, błoto, pył, słoną wodę, drgania, upadki z wysokości na twarde podłoże czy zanurzanie na dużej głębokości, a to czyni z Maxcom Titan Chronos ultraodporny smartwatch.

Smart charakter podkreśla łączność z naszym telefonem – z poziomu zegarka można odbierać połączenia, odczytywać wiadomości i powiadomienia z mediów społecznościowych. Możesz również synchronizować listy utworów i odtwarzać muzykę bezpośrednio ze smartwatcha. Informacje pochodzące ze smartfona będą wyświetlane na dotykowym ekranie AMOLED o średnicy 1,43”. Titan Chronos otrzymał także szkło Corning Gorilla Glass 3, które gwarantuje wyjątkową odporność uszkodzenia, a sam ekran wyróżnia się wysokim kontrastem, autentycznym nasyceniem barw i energooszczędnością. Wyświetlacz charakteryzuje się jasnością sięgającą 1000 nitów, co umożliwia odczytywanie powiadomień nawet w jasnym świetle, z kolei funkcja Always On Display pozwala na stałe wyświetlanie godziny przy bardzo

niskim zużyciu energii. I jeśli jesteśmy przy zużyciu energii warto zaznaczyć, że Titan Chronos ma potężną baterię o pojemności 450 mAh, która zapewnia nawet 15 dni ciągłej pracy.

Fani aktywnego trybu życia, sportów ekstremalnych oraz osoby chcące regularnie monitorować swój organizm ucieszy fakt śledzenia ponad 130 dyscyplin sportowych, od intensywnych jak snowboard, po spokojniejsze, np. joga. Zegarek automatycznie rozpoznaje 6 podstawowych aktywności sportowych – bieg, marsz czy jazdę na rowerze. Z kolei wodoszczelność na poziomie 5ATM i IP69 pozwala na nurkowanie z zegarkiem do głębokości 50 metrów. Titan Chronos został także wyposażony w zaawansowane czujniki optyczne, które mierzą tętno, natlenienie i ciśnienie krwi. Możemy zatem śledzić jakość snu – analizować fazy czuwania, snu płytkiego oraz głębokiego. Szczegółowe dane są dostępne w kompatybilnej aplikacji.

Odporność smartwatcha Maxcom Titan Chronos to nie tylko deklaracja producenta, ale praktyczne potwierdzenie jego właściwości. Zegarek przeszedł bowiem szereg testów wytrzymałości wojskowej przeprowadzonych na Poligonie 4×4 Offroad Park w Górze Kalwarii, gdzie urządzenie przeszło ekstremalne próby, m.in. zanurzania w błocie, rzucania z dużej wysokości i najeżdżania ciężkimi, offroadowymi autami. Nie mogło być inaczej – wszystkie zadania zaliczył na szóstkę.

Maxcom Titan Chronos dostępny jest w cenie 499 zł.