TEST: Audeze LCD-2 Classic

Swego czasu słuchawki Audeze LCD-2 zawojowały świat urządzeń audio. Były nie tylko pięknie wykonane, ozdobione kunsztownymi drewnianymi wstawkami i wyposażone w wygodną opaskę, ale również zachwycały nietypowym, ciepłym brzmieniem. Po wielu zmianach profilu dźwiękowego i konstrukcji konsz, Audeze postanowiło wrócić do korzeni i zaprezentować odświeżoną wersję LCD-2 nazwaną Classic – lżejszą i jeszcze przyjaźniejszą dla użytkownika, ale zachowującą ducha oryginału.

Pod względem designu nowe LCD-2 nie różnią się zbytnio od starszych słuchawek. Mamy tutaj tę samą konstrukcję otwartych, ogromnych muszli z piankami pokrytymi ekologiczną skórą. Z LCD-2 Classic zniknęły charakterystyczne dla poprzedniego modelu drewniane wstawki, zmieniona została również konstrukcja pałąka. Zamiast wyściełanej skórą opaski mamy tutaj konstrukcję podwieszoną, w moim odczuciu bardziej komfortową niż w pierwszych LCD-2. Dzięki niej słuchawki są lżejsze i wygodniejsze, a duże konsze łatwiejsze do ułożenia na uszach. Mięciutkie poduszki dokładnie otulają małżowiny, blokując dźwięki otoczenia lepiej niż wiele innych słuchawek o otwartej konstrukcji. Plusem jest również jakość wykonania LCD-2 Classic – na pierwszy rzut oka nie prezentują się one zbyt wytrzymale, ale dzięki zastosowaniu trwałych materiałów, przetrwają one niejeden przypadkowy upadek.

Pod względem profilu dźwiękowego słuchawki przypominają pierwszy dostępny na rynku model LCD-2, z charakterystycznym aksamitnym, ciepłym brzmieniem. To zasługa przetworników planarnych, które zostały zaprojektowane w sposób eliminujący powstawanie zakłóceń. Zastosowana w nich membrana jest nie tylko bardzo duża, ale i dodatkowo „odchudzona”, co sprawia, że odtwarzana muzyka brzmi przestrzennie i bogato. Dźwięk LCD-2 Classic jest precyzyjny, jednocześnie mocny i subtelny, z miękkimi tonami średnimi i wyraźnie rozbrzmiewającymi basami. To zresztą bardzo unikalne rozwiązanie jak na słuchawki otwarte, które przeważnie charakteryzują się średnio wyeksponowanymi tonami niskimi. LCD-2 Classic szczególnie dobrze brzmią w gatunkach muzyki, które eksponują basy – dobrze sprawdziły się w muzyce elektronicznej i w hip-hopie, a wręcz doskonale w popie. Tony wysokie są oddzielone od ciepłego tła, brzmią bardzo wyraziście i wyróżniają się w miksie.

Audeze LCD-2 Classic to słuchawki do użytku domowego – mimo lżejszej konstrukcji i możliwości odpięcia kabla, bardzo trudno będzie umieścić je w walizce w taki sposób, żeby nie zajęły połowy dostępnego miejsca. Ich cena może wydawać się wygórowana, ale jest jak najbardziej uzasadniona wysoką jakością słuchawek. Audeze LCD-2 Classic to przyjazny, rozsądnie wyceniony i doskonale brzmiący sprzęt dla początkujących (i nie tylko) audiofilów.

