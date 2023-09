TEST: Jabra Elite 4

Kolejna para słuchawek dousznych, Jabra Elite 4, ma na celu obniżenie kosztów redukcji szumów przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej jakości dźwięku. Czy to idealny gadżet do pracy zdalnej, który przy okazji przyda się przy konsumpcji multimediów?

Małe i stosunkowo niepozorne, Elite 4 są bardzo podobne do każdej innej pary słuchawek wyprodukowanej przez tę markę, ale z jedną główną różnicą: zostały stworzone, aby sprowadzić aktywną redukcję szumów do bardziej ekonomicznej ceny. A w dzisiejszych czasach to ma znaczenie.

Słuchawki dostępne są w kolorach: ciemnoszarym, granatowym, liliowym i jasnobeżowym. Dyskretnie chowając się w uszach po lekkim przekręceniu z jedną z trzech wkładek różnych rozmiarów, słuchawki nie mają przyciągających wzrok łodyg.

Mamy tu więc 6-milimetrowy przetwornik i 2 mikrofony z każdej strony, obsługę aktywnej redukcji szumów (ANC) i do 5,5 godziny pracy na baterii z włączonym ANC (około 7 z wyłączonym), z dodatkowymi trzema ładowaniami w etui, co daje maksymalnie 22 godziny działania. Etui można naładować za pomocą kabla USB-C. Model nie obsługuje ładowania bezprzewodowego.

Na każdej ze słuchawek znajduje się jeden przycisk. Prawa wkładka zatrzymuje i wznawia odtwarzanie jednym naciśnięciem, podczas gdy dwa zmieniają kawałek na następny, a trzy powtarzają bieżący. Lewa wkładka to z kolei kontrola ANC i asystenta głosowego smartfona. Regulacja głośności znajduje się również na każdej słuchawce, przy użyciu starej metody przytrzymywania prawego przycisku słuchawki przez sekundę, aby głośność wzrosła o jeden punkt, podczas gdy lewa słuchawka obniża ją o punkt. Elite 4 nie oferują możliwości zmiany tych ustawień w aplikacji towarzyszącej. Za to funkcja Bluetooth Multipoint pozwala na połączenie dwóch urządzeń (np. laptopa i smartfona) i łatwe przełączanie się między nimi.

Jabra zapewnia przyzwoitą scenę dźwiękową, ze stosunkowo zrównoważonym dźwiękiem i pewnym uderzeniem. Redukcja szumów działa dobrze przy małej ilości dźwięków z otoczenia. To jednak, że gubi się przy większej nie jest zaskoczeniem – to typowe w słuchawkach w tej klasie cenowej. Rozmowy odbywają się w akceptowalnej jakości, dopóki nie ma się do czynienia z wyższą głośnością otoczenia, np. w pociągu.

Jabra Elite 4 to całkowicie akceptowalne niedrogie słuchawki z redukcją szumów, ale konkurują również o miejsce na rynku zatłoczonym wieloma graczami budżetowymi. Co ciekawe, niektóre z nich są również tworzone przez firmę Jabra. Różnice cenowe dla klientów nie będą bez znaczenia, bo Elite 4 kupić można za 350 PLN, a Elite 5 za 500 PLN, ale różnica w jakości ANC może spowodować, że dla wielu może to być lepszy wybór. Warto obserwować te ceny, gdyż sklepowe różnią się od tych oficjalnych.

Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli pracujesz zdalnie lub hybrydowo i cenisz sobie neutralność dźwięku, dyskretny wygląd i ogólny rozsądek, Jabra Elite 4 to model słuchawek, któremu po prostu możesz zaufać.

Specyfikacja

CENA 349 PLN

349 PLN ROZMIAR PRZETWORNIKA 6 mm

6 mm ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 CZAS DZIAŁANIA 5,5 godziny + 22 z etui (z wł. ANC); 7 godzin + 28 z etui (z wył. ANC)

5,5 godziny + 22 z etui (z wł. ANC); 7 godzin + 28 z etui (z wył. ANC) CZAS ŁADOWANIA do 3,5 godziny

do 3,5 godziny SZYBKIE ŁADOWANIE do 1 godziny użytkowania po ładowaniu 10 minut w etui

do 1 godziny użytkowania po ładowaniu 10 minut w etui WAGA SŁUCHAWKI 4,6 g

4,6 g WAGA ETUI 33,4 g