RECENZJA: Chants of Sennaar

Każda kultura ma swój język i istnieją między nimi różnice – niektóre subtelne, niektóre ekstremalne. Znalezienie podobieństw między różnymi językami może być trudne, ale satysfakcjonujące, co potwierdzi każdy, kto nauczył się innego języka lub podróżował po świecie. Chants of Sennaar od francuskiego niezależnego studia Rundisc wykorzystuje pomysł nauki języka i przekształca go w łamigłówkę, która steruje całością doświadczenia. To gra, która kawałek po kawałku zmusza cię do nauki. Choć koncepcja ta jest potencjalnie zniechęcająca, Chants of Sennaar sprawia, że proces ten jest wciągający i satysfakcjonujący.

Przygodowa gra logiczna oparta jest na micie Babel, w której twój bezimienny i pozbawiony twarzy bohater odkryje gigantyczną wieżę z różnymi społecznościami, które już ze sobą nie rozmawiają. Twoim celem jest poznanie każdego z ich unikalnych dialektów, przełamanie barier komunikacyjnych i przywrócenie równowagi w wieży. Nie jest to łatwe zadanie. Można to zrobić, rozmawiając z nieznajomymi w każdej społeczności lub podsłuchując, a także inwentaryzując znaki w otoczeniu za pomocą symboli. Znaki te będą się powtarzać w różnych scenariuszach, dzięki czemu będziesz mógł poskładać w całość treść zdania.

To całkowicie wyjątkowa koncepcja i deweloperom udało się ją zaimplementować naprawdę dobrze. Musisz rozszyfrować pięć starożytnych języków. W pewnych momentach, gdy zaobserwujesz wystarczającą liczbę symboli, będziesz miał możliwość sprawdzenia wiedzy w bazgrołach w swoim dzienniku, co zweryfikuje twój sposób myślenia. Jeśli zrobisz to dobrze, słowa te zostaną odblokowane gdziekolwiek się udasz, dzięki czemu zrozumiesz, jak rozwiązać różne zagadki i przejść do następnego obszaru.

Pięć różnych społeczności, z którymi będziesz mieć kontakt, różni się od siebie sposobem, w jaki działają i tym, o czym mówią. Wielbiciele są pierwszymi, których spotkasz, zajmującymi się oddawaniem czci, podczas gdy głównym zajęciem Bardów jest oczywiście tworzenie muzyki. Wojownicy to jeden z trudniejszych obszarów, ponieważ musisz znaleźć sposób, aby się w nich wtopić, chyba że chcesz zostać schwytany i zabity. Alchemicy w swoich strojach w stylu szamanów ostatecznie potrzebują rozwiązania na wzór eksperymentu naukowego. Wygnańcy z kolei bardzo przypominają nasze współczesne uzależnienie od technologii…

Chants of Sennaar to efektowna wizualnie gra, z mocnymi, żywymi kolorami podkreślającymi każdą społeczność. Ścieżka dźwiękowa jest również uspokajająca i urocza, pasująca do każdego miejsca, z nieco ciemniejszym tonem, gdy jest to wymagane, jak w przypadku Wojowników. Całość sprawia wrażenie poetyckiej, dźwiękowo-wizualnej uczty, która wciąga, a łamigłówki odpowiednio pobudzają myślenie.

Znacznie mniej ekscytujące są sekcje skradankowe, które naprawdę frustrują. W niektórych momentach będziesz przemieszczać się między punktami, aby uniknąć wykrycia, co kończy się często irytującą porażką, która odsyła cię z powrotem do początku. Te sceny wydają się kłócić z resztą doświadczenia. Samo poznanie symboli i rozwiązywanie sprytnych łamigłówek byłoby więcej niż wystarczające.

W Chants of Sennaar trzeba też sporo cofać się, co może sprawić, że poczujesz się nieco zagubiony, biorąc pod uwagę, że nie jest dostępna żadna mapa. Musisz fizycznie zidentyfikować oznakowanie i porozmawiać z wieloma osobami, aby mieć pewność, że nie przeoczysz żadnego symbolu, ponieważ w przeciwnym razie możesz nie być w stanie rozwiązać kluczowych momentów zagadki. Utknięcie i konieczność ciągłego biegania tam i z powrotem do różnych obszarów może okazać się nużące.

Pomimo potknięć, Chants of Sennaar dobrze oddaje mit Babel, w dużej mierze dzięki radości odkrywania każdej nowej społeczności, którą spotykasz. Czuć, że wieża i wszyscy jej mieszkańcy żyją i oddychają, co jest szczególnie wzruszające, gdy przez połowę czasu nie wiadomo, co właściwie mówią.