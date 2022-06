PlayStation Plus: Rewolucje

PlayStation przygotowało prawdziwą bombę dla fanów gamingu, dzięki której w ciągu jednej chwili otrzymają dostęp do kosmicznej biblioteki gier.

PS Plus Essential

Każdego miesiąca w ramach abonamentu Plusa gracze otrzymują dostęp do rotującego się pakietu gier. W tym momencie mogą je dodać do swojej prywatnej biblioteki i grać w nie bez ograniczeń. Jeśli zrezygnują z abonamentu, nie mogą już w nie grać, ale ponieważ dodali je do biblioteki, mogą do nich wrócić po przywróceniu abonamentu. Oczywiście gry, które były dostępne w ramach Plusa w czasie, gdy gracz nie miał abonamentu i nie dodał ich do swojej biblioteki, nie są już możliwe do pozyskania.

W ubiegłym roku w ramach Plusa udostępnionych zostało łącznie 46 gier (z paroma wyjątkami regionalnymi). Większość z nich na platformę PS4, w tym część ze specjalnymi, ulepszonymi wersjami na PS5. 9 gier było dostępnych tylko na PS5, a trzy tylko w wersji VR. Wśród udostępnionych tytułów warto wymienić m.in. Shadow of the Tomb Raider, Final Fantasy VII Remake, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4, Hitman 2, Mortal Kombat X czy LEGO DC Super-Villains.

Co miesiąc publikacja tytułów, które będą dostępne w ramach usługi budzi liczne komentarze. W związku z tym, że udostępniane są 3-4 gry, dyskusja dzieli graczy na zadowolonych z wyboru i tych, którzy życzyliby sobie innych pozycji na liście. Ci rozczarowani często nie wiedzą, że główną rolą Plusa nigdy nie było udostępnianie darmowych gier. Te były tylko miłym dodatkiem do głównej funkcjonalności, czyli możliwości grania po Sieci (poza kilkoma tytułami free-to-play, które jej nie wymagają). Dostęp do darmowych gier, opcja robienia backupu save’ów w chmurze czy specjalne rabaty w sklepie PSN to tylko bonus do funkcji multiplayer’owej.

Pod tym względem wizja graczy wyprzedziła działania firmy. To bowiem, w jaki sposób rozwija się Plus w dodawanych obecnie, wyższych pakietach, jest w pewnym sensie kształtem, w jakim wielu graczy widziało usługę od początku. Zarazem pierwszy, podstawowy poziom Plusa o nazwie Essential, pozostanie bez zmian i nadal będzie pozwalał na to samo co dotychczas. Możemy więc wciąż grać po Sieci, korzystać z paru udogodnień i dostawać co miesiąc możliwość dodania do biblioteki za darmo paru tytułów. W tym roku były to już m.in. Persona 5 Strikers, Dirt 5, Team Sonic Racing, Ghostrunner, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure, Slay the Spire czy FIFA 22.

Dostęp można wykupić za pośrednictwem PlayStation Network, logując się do swojego konta i płacąc kartą. Możliwe jest też ustawienie, by płatność pobierana była za każdym razem, gdy ważność usługi będzie ulegała zakończeniu. Kto nie chce używać karty lub pragnie komuś podarować dostęp, może to zrobić, kupując kartę z kodem do wpisania w PlayStation Network. Takie karty pre-paid dostępne są np. w sklepach RTV/AGD, a nawet małych sklepach i kioskach. Kody można również kupić w internecie, ale warto uważać i robić to jedynie w zaufanych miejscach, gdzie mamy pewność, że nie zostaniemy oszukani. Ceny PS Plusa często ulegają różnym promocjom w sklepie PlayStation Network, jednak oficjalnie PS Plus Essential kosztuje 37 PLN za miesiąc, 100 PLN za trzy miesiące lub 240 PLN za dostęp na 12 miesięcy.

PS Plus Extra

12 lat po premierze i z 47 milionami subskrybentów na pokładzie, PS Plus doczekuje pierwszej rewolucji właśnie w tym pakiecie. Extra gwarantować będzie bowiem dostęp do ściągnięcia około 400 gier, które będą dostępne w ciągle poszerzanej ofercie. W przeciwieństwie do Essential, w którym zawsze dostępne są 3-4 gry, tutaj za jednym zamachem otrzymujemy dostęp do prawdziwej skarbnicy tytułów, do której w połowie każdego miesiąca mają być dodawane kolejne (rotacja w Essential będzie jak do tej pory następowała na początku miesiąca).

Zasada używania licencji na gry jest podobna jak w podstawowym pakiecie — dopóki mamy abonament, możemy grać do woli. Nie musimy się natomiast obawiać o to, że z katalogu przepadną jakieś pozycje jak w przypadku Essential. Owszem, nie można tego wykluczyć, tak jak w przypadku muzycznych serwisów subskrypcyjnych, gdzie czasami jakaś płyta potrafi zniknąć z katalogu, jednak na pewno Sony będzie dążyło do tego, by zachować bazę w jak najbardziej stabilnej formie, ciągle ją poszerzając.

Jest to niewątpliwie świetna opcja dla graczy, którzy wchodzą dopiero w świat PlayStation, by nadrobić dotychczasowe zaległości, ale również tych, którzy nie byli do tej pory przekonani, by kupić dany tytuł. PS Plus Extra nie tylko pozwoli im na sprawdzenie, czy coś stracili, ale także na swobodne przejście całych gier! A jest w czym wybierać. W katalogu są takie marki PlayStation jak Naughty Dog (The Last of Us Remastered wraz z DLC czy wszystkich pięć części Uncharted), Santa Monica Studio (ostatni God of War), Kojima Productions (Death Stranding wraz z wersją Director’s Cut), Japan Studio (obie części Gravity Rush, LocoRoco i Patapona, Knack, Shadow of the Colossus czy The Last Guardian) i wiele innych. Nie zabrakło tu również takich exclusive’ów jak Bloodborne i obie części Marvel’s Spider-Man.

Cieszy też dostęp do gier zewnętrznych twórców, który jest naprawdę bardzo szeroki gatunkowo. Są tutaj wielkie hity pokroju Red Dead Redemption 2, najnowsze części kultowych bijatyk, czyli Mortal Kombat 11 i Soulcalibur VI, ale też mniejsze tytuły indie, które zyskały ogromny rozgłos dzięki swojej grywalności: Dead Cells, Hollow Knight czy Celeste.

W ramach PS Plus Extra gracze otrzymują także dostęp do największych hitów Ubisoftu, tzw. Ubisoft+ Classics. Na początku będzie to 27 gier, a do końca roku 50. Miłośnicy takich serii jak Far Cry, Assassin’s Creed czy tytułów spod szyldu Toma Clancy’ego na pewno będą ukontentowani.

Co ciekawe, do gier z katalogu PS Plus Extra można dokupować DLC i zawartość dodatkową, tak jak do klasycznie kupionych tytułów. Jeśli członkostwo wygaśnie lub jeśli zawartość opuści usługę, traci się również dostęp do DLC i zawartości dodatkowej powiązanej z tą grą. Jednak gdy ponownie zasubskrybuje się usługę lub zdecyduje na zakup tytułu, będzie można ponownie korzystać z zakupionego DLC i zawartości dodatkowej.

Osoby, których konsola nie zawsze jest podłączona do Sieci, powinny wiedzieć, że nie musi ona być online, by grać w ściągnięte tytuły. Jedynym warunkiem jest, by co siedem dni łączyć się z PSN, aby zweryfikować członkostwo PlayStation Plus i zachować dostęp do gry.

Koszt dostępu do PS Plus Extra to kolejno: 58 PLN za miesiąc, 165 PLN za trzy miesiące lub kuszące 400 PLN za 12 miesięcy. To niewiele więcej niż kosztuje obecnie jedna gra na premierę.

PS Plus Premium

To, czego brakowało wielu posiadaczom konsol PlayStation 4 i 5 to możliwość grania w tytuły z poprzednich konsol PlayStation. Owszem, część z nich doczekała się remasterów, ale niedosyt pozostał. W związku z tym oczekiwaniem, Sony postanowiło zacząć udostępniać klasyczne gry ze swoich konsol, oryginalnego PlayStation i PSP. Można je ściągnąć na konsolę PS4 i PS5 tak jak wszystkie inne gry z pakietu Extra. Część z nich dostępna będzie w swojej oryginalnej wersji, a część otrzyma udoskonalenia. Będą się one charakteryzowały większą liczbą klatek na sekundę, wyższą rozdzielczością, nowym interfejsem użytkownika, a nawet opcją zapisania gry w dowolnym momencie, czy też przewinięciem gry! W przypadku niektórych z nich z archaicznym na dzisiejsze czasy gameplayem, będzie to prawdziwa rewolucja.

Osoby, które już kiedyś kupiły te tytuły na PlayStation i PSP cyfrowo, nie będą musiały mieć wykupionego Plusa, by móc grać w te gry. Przygotowane przez Sony nowe wersje, trafią do nich za darmo. Bycie abonentem PS Plus Premium nie będzie zresztą jedyną możliwością, by móc zagrać w klasyki. Mają one być także dostępne do indywidualnego zakupu, jeśli ktoś woli tę opcję.

Na razie lista jest ograniczona, ale już teraz znajduje się na niej sporo perełek pokroju kultowego Tekkena 2, Worms Armageddon, Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Bioshock Remastered czy Borderlands The Handsome Collection.

A co z grami z PS3? Tutaj co prawda nie jest możliwe ich ściągnięcie, ale można grać w nie w chmurze. By zapewnić płynność rozgrywki wystarczy już prędkość od 5 do 15 Mbps dla maksymalnej rozdzielczości 1080p. Gry z PS3 nie są remasterami, a oryginalnymi produkcjami. Wolisz zagrać w oryginalne Demon’s Souls zamiast w remake? Proszę bardzo! Uwielbiasz ostatnią przygodę Ratcheta i Clanka, ale nie miałeś nigdy okazji pograć w ich przygody dostępne tylko na PS3? Tutaj dostaniesz trzy z nich. Jest tu też Ico, dwie części Infamous, trylogia Devil May Cry w wersji HD czy Ninja Gaiden Sigma 2.

Czy Sony zdąży z obietnicą dostępu do 700 gier w ramach Plusa do końca czerwca? To ambitny plan, ale nawet jeśli nie zdoła go zrealizować, ma jeszcze w zanadrzu ostatni trik. Udostępnia bowiem deweloperom możliwość zaoferowania graczom czasowego dostępu do swoich gier. Dzięki temu w wybrane tytuły będzie można pograć przez jakiś czas (domyślnie przez dwie godziny), a następnie podjąć decyzję o zakupie. Co więcej, ewentualne zapisane stany gry będą przenosić się z wersji testowej do pełnej po zakupie. Wiadomo już, że na pewno będzie można w ten sposób pograć w Cyberpunka 2077 czy Horizon Forbidden West.

PS Plus Premium kosztuje 70 PLN za miesiąc dostępu, 200 PLN za trzy miesiące lub 480 PLN za cały rok subksypcji!