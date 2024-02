TEST: Astell&Kern HB1

Jeden z liderów w dziedzinie cyfrowych odtwarzaczy muzycznych, firma Astell&Kern, wkroczył głębiej w świat urządzeń Bluetooth Hi-Fi, wprowadzając na rynek przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz Bluetooth AK HB1. Urządzenie to może odtwarzać dźwięk przewodowo i bezprzewodowo dla tych, którzy chcą cieszyć się ulubioną muzyką w podróży w lepszej jakości.

Podejście projektowe firmy Astell&Kern w przypadku AK HB1 różni się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nowy przetwornik ma lekką i bardzo kompaktową obudowę z poliwęglanu. Jest na tyle mała, że zmieści się np. w tylnej kieszeni spodni i waży około 40 g.

Na spodzie HB1 znajdziesz port ładowania/wejście USB-C i mikrofon. Na górze znajduje się niezbalansowane wyjście słuchawkowe 3,5 mm i zbalansowane 4,4 mm. Trzy przyciski z boku stanowią siłę napędową całego urządzenia. Każdy przycisk ma wiele funkcji, które można aktywować poprzez szybkie dotknięcie lub długie naciśnięcie.

AK HB1 wykorzystuje przetwornik cyfrowo-analogowy ESS ES9281AC PRO. Czip zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu wyjątkowej kontroli szumów i wysokiej jakości dźwięku Hi-Fi. Sygnatura dźwiękowa HB1 jest neutralna, z niesamowitą muzykalnością i przejrzystością. Dźwięk jest czysty i rozdzielczy, bez nadmiernej analizy i ma wystarczającą ilość szczegółów. Nie uzyskasz przytłaczającej ilości basu — jest przyjemny i niemęczący dla uszu, w sam raz na tyle, aby utwory były dynamiczne.

AK HB1 obsługuje Bluetooth w wersji 5.0. Po sparowaniu ze smartfonem nie zauważyłem żadnego pogorszenia jakości dźwięku, które zniechęciłoby mnie do bezprzewodowego korzystania z urządzenia. Jeśli ktoś chce używać HB1 wyłącznie w trybie Bluetooth z przenośnymi słuchawkami, nie będzie zawiedziony.

Tryb samochodowy był jedną z rzeczy, którą chciałem przetestować, kiedy otrzymałem AK HB1. Zawsze poszukuję nowych sposobów na wzmocnienie konfiguracji audio w autach i nie zawiodłem się na wydajności HB1. W aplikacji AK Control możesz włączać i wyłączać tryb samochodowy, który synchronizuje HB1 i zapłon samochodu. Niestety urządzenie może być podłączone wyłączenie poprzez wejście AUX, więc jeśli nie masz takiego portu, ta funkcja nie będzie dla ciebie istotna. Natychmiast zauważyłem różnicę w poziomie głośności – teraz ustawiając ją na połowę dotychczasowej wartości, by uzyskać podobny poziom, a jednocześnie znacząco bardziej wyraziste brzmienie.

AK HB1 obsługuje UAC 1.0 i 2.0 w grach. Jakość dźwięku i w tej konfiguracji robi wrażenie. Drobne szczegóły, takie jak kroki, dźwięki przeładowywania broni itp. zostały podkreślone, zapewniając rozpoznawanie przestrzeni, które stanowi przewagę w grach online’owych. Możesz spodziewać się niewiarygodnie szerokiej sceny dźwiękowej z niskim opóźnieniem, wzmocnionymi efektami dźwiękowymi i doskonałym odwzorowaniem szczegółów.

AK HB1 ma żywotność baterii 6 godzin, choć klasycznie to, ile czasu pracy uzyskasz po pełnym naładowaniu, zależy od tego, jakich opcji używasz.

Nie da się ukryć, że układ DAC ESS ES9281AC PRO zapewnia dźwięk klasy audiofilskiej, który jest muzykalny, przejrzysty i pełen szczegółów. Funkcjonalność AK HB1 nie ogranicza się do użytku przenośnego, w którym możesz sterować większością IEM-ów i słuchawek o niskiej impedancji, które do niego podłączysz. Możesz dodać go do aktualnej konfiguracji domowego komputera stacjonarnego i cieszyć się wyższą jakością doznań audio.

Specyfikacja

CENA 1 100 PLN

1 100 PLN KODEKI LDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC

LDAC, aptX HD, aptX, AAC, SBC MAKS. MOC WYJŚCIOWA niezbalansowane: 0,51 Vrms, zbalansowane: 0,61 Vrms

niezbalansowane: 0,51 Vrms, zbalansowane: 0,61 Vrms ZAKRES IMPEDANCJI niezbalansowane wyjście 16 ~ 150 Ω, zbalansowane wyjście 16 ~ 150 Ω

niezbalansowane wyjście 16 ~ 150 Ω, zbalansowane wyjście 16 ~ 150 Ω WYMIARY 33 (39,8 z pokrętłem głośności) x 68,4 x 16,5 mm