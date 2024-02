Corsair z nowymi myszkami do gier FPS

Firma Corsair ogłosiła premierę dwóch przyciągających uwagę myszy gamingowych z rodziny M75: M75 i M75 Wireless. Nowe, lekkie myszy imponują takim samym kształtem i wydajnością co M75 Air, zapewniają maksymalny komfort i kontrolę podczas gry i podkreślają styl podświetleniem RGB. M75 i M75 Wireless to myszy do najbardziej wyczynowej gry.

Myszy z serii M75 są formowane od podstaw w wyjątkowy sposób, łącząc w sobie zalety najbardziej przemyślanych myszy gamingowych. Ważące odpowiednio 74 g i 89 g M75 i M75 Wireless są lekkie i wystarczająco zwinne, by umożliwiać wprawne manewry i mikrokorekty.

Obie myszy mają prawdziwie oburęczny kształt i wymienne, magnetyczne przyciski boczne umożliwiające granie prawą lub lewą ręką, co można skonfigurować w oprogramowaniu Corsair iCUE. W iCUE można też dostosować eleganckie, dwustrefowe podświetlenie RGB, aby każdy gracz mógł uzyskać indywidualny wygląd i styl myszy.

Dostępna w wersji białej lub czarnej mysz M75 Wireless oferuje graczom bezprzewodową swobodę gry bez zwiększania opóźnień nawet o nanosekundę. Wykonywane działania są przesyłane z niemal zerowym opóźnieniem (poniżej 1 ms) przy użyciu ultraszybkiej i niezawodnej łączności Slipstream Wireless. Bateria o długim czasie działania umożliwia rywalizację przez nawet 210 godzin przez Bluetooth, a podczas ładowania myszy można nadal grać w trybie przewodowym przez USB.

Ślizgacze myszy wykonane w 100% z PTFE umożliwiają łatwe wykonywanie płynnych ruchów i manewrów. Czujnik optyczny 26 000 DPI Corsair Marksman z laserową precyzją śledzi nawet najdrobniejsze ruchy. Przyciski Corsair Quickstrike bez odstępów błyskawicznie aktywują prawy i lewy przycisk klikania, co umożliwia natychmiastowe przesyłanie sygnałów do gry.

Myszy są już dostępne sprzedaży.