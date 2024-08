Fostex T50RP MK4 – czwarta generacja słuchawekplanarnych dla każdego

Fostex jest niezwykle charakterystyczną i ciekawą marką. Przykładem niech będą chociażby wprowadzone w 1974 roku pierwsze słuchawki T50 z serii RP (Regular Phase). Zostały one szybko uznane za świetne narzędzie wszędzie tam, gdzie oczekiwano wysokiej wierności reprodukcji połączonej z wygodą oraz walorami praktycznymi. Nic zatem dziwnego, że Fostex produkuje te słuchawki aż do dzisiaj, co jakiś czas dokonując istotnych zmian, lecz wciąż bazując na bardzo dobrych, sprawdzonych podstawach. Nie inaczej jest i tym razem, bo na rynek wchodzą właśnie T50RP MK4, czyli czwarta wersja popularnych słuchawek planarnych. To nie lada gratka dla wszystkich oczekujących doskonałych słuchawek zarówno do słuchania muzyki, jak i jej produkcji.

Nazwa całej serii RP pochodzi od określenia Regular Phase i oznacza w przypadku japońskich słuchawek to, że są one w stanie odtworzyć całe pasmo audio zachowując przy tym liniową fazę w pełnym zakresie reprodukowanych częstotliwości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przetworników planarnych, które nie posiadają zdecydowanej większości wad swoich dynamicznych odpowiedników. To między innymi dzięki temu pierwsza wersja słuchawek T50RP zyskała bardzo szybko popularność.

Bo planarna technologia marki Fostex miała wiele do zaoferowania oferując nie tylko liniową fazę, ale też szeroki zakres dynamiki oraz znakomity bas. Wszystkie te cechy wynikały bezpośrednio ze sposobu działania przetworników planarnych, gdzie na całą powierzchnię membrany siła układu magnetycznego działa w podobny sposób, dzięki czemu .

Stworzona ponad 50 lat temu technologia planarna jest przez markę Fostex nieustannie rozwijana. A dzięki połączeniu doświadczenia z ogromnym zapleczem badawczym oraz japońskiej dbałości o detale po raz kolejny ulepszono coś, co już wcześniej było bardzo dobrą technologią. W nowej, czwartej wersji przetworników, jakie zastosowano w T50RP MK4 mamy nowy wzór cewki napylonej na membranę oraz znacząco zwiększoną ilość magnesów, jakie tę cewkę napędzają.

Także rozkład pola magnetycznego został zoptymalizowany tak, aby uzyskać jeszcze lepszą kontrolę nad ruchem membrany. A to z kolei spowodowało wytłumienie szkodliwych rezonansów, a także dało lepszą reakcję na szybkie impulsy często występujące w muzyce. Poprawiła się także charakterystyka przenoszenia i takie cechy reprodukcji, jak scena czy lokalizacja źródeł pozornych. Sprawia to, że nowe słuchawki będą zarówno znakomitym wyborem do słuchania muzyki, jak i także dla wszystkich zajmujących się nią zawodowo.

W najnowszej wersji zadbano o to, żeby każda z muszli była wewnętrznie taka sama. A to z kolei przekłada się na zachowanie symetrii między nimi, dając idealnie zrównoważenie i dokładnie taką samą charakterystykę pomiędzy kanałami. Co więcej, w najnowszym modelu gniazda na odłączany kabel znajdują się po obu stronach słuchawek. Sprawia to, że zyskujemy zarówno na elastyczności, jak i wygodzie w codziennym użytkowaniu.

Standardowo ze słuchawkami dostarczany jest kabel z wtykiem 3,5 mm akceptujący połączenia zbalansowane, jednakże dostępne są także przewody posiadające konektory 2.5 mm, 4.4 mm oraz XLR.

Producent postanowił w nowej wersji swoich słuchawek planarnych zaoferować nam także nowe pady. Są one grubsze i mniej podatne na odkształcanie, co sprawia, że będą one niezwykle wygodne także przy dłuższych odsłuchach. Pod uwagę wzięto także ich właściwości soniczne, co sprawia, że nowe Fostexy są znakomitą propozycją dla wszystkich oczekujących świetnie brzmiących a przy tym uniwersalnych i dopracowanych w każdym detalu słuchawek.

Słuchawki planarne Fostex T50RP MK4 dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 1 100 PLN.