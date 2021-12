TEST: Columbia Labyrinth Loop Omni-Heat Infinity

W naszych szerokościach geograficznych zima potrafi być zarówno najpiękniejszą porą roku, jak i tą najgorszą. Śnieżne, malownicze dni przeplatają się z koszmarną szarugą, podczas której wilgoć i chłód przenikają do samych kości. Sprawdźmy, czy najnowsza odsłona technologii Omni-Heat od Columbii okaże się złotym środkiem na te problemy.

Model Labyrinth Loop to pikowana, elegancka kurtka wykonana z błyszczącej, wodoodpornej tkaniny nylonowej. Do testów otrzymaliśmy model bez kaptura, ale w sprzedaży znajdziemy także wersję z dodatkową osłoną głowy. Przy pierwszym założeniu, naszą uwagę zwróciło przede wszystkim wykończenie kołnierza i mankietów – rękawy zostały zwieńczone wiązaniami, które zapobiegają dostaniu się do środka chłodnego powietrza, a szyja chroniona jest przed zimnem po sam podbródek.

Z przyjemnością zauważyliśmy także, że suwak był wyposażony w specjalne zakończenie, uniemożliwiające przypadkowe przycięcie skóry podczas jego zapinania. Do dyspozycji otrzymujemy dwie zapinane na suwak kieszenie zewnętrzne i jedną wewnętrzną – szkoda, że i ona nie została zabezpieczona, na przykład guzikiem.

Labyrinth Loop został wypełniony syntetyczną, miękką ociepliną pochodzącą w 100% z recyklingu. Izolacja jest jednak tylko jednym spośród elementów, które dbają o nasz komfort termiczny: podszewka została wykonana w technologii Omni Heat Infinity. Łatwo ją rozpoznać na pierwszy rzut oka – wnętrze kurtki ozdobione było ściśle ułożonymi, złotymi kropkami, tworzącymi połyskliwą (i obłędnie wyglądającą) powłokę. Rozwiązanie to odbija i zatrzymuje ciepło wydzielane przez organizm, dzięki czemu łatwo jest uzyskać komfort termiczny. Z drugiej strony Omni Heat Infinity nie pozwala ciału się przegrzać – gdy zaczynamy się pocić, aluminiowe kropki i poliestrowa podszewka odprowadzają nadmiar ciepła i wilgoć na zewnątrz.

W praktyce oznaczało to, że kurtka równie dobrze sprawdziła się i w cieplejsze dni, i wtedy, gdy na dworze panowały naprawdę nieprzyjemne warunki. Miękkie wypełnienie doskonale chroni przed zacinającym wiatrem, a zewnętrzna warstwa wodoodporna – przed deszczem. Działanie podszewki najlepiej mogliśmy zaobserwować podczas wycieczki rowerowej: na początku kurtka mocno „trzymała” ciepło, ale gdy po pokonaniu kilku kilometrów zaczęliśmy się rozgrzewać, stała się ona zauważalnie bardziej przewiewna.

Wypełnienie okazało się na tyle skuteczne, że w cieplejsze dni mogliśmy nosić Labyrinth Loop bez dodatkowych warstw, ale warto pamiętać, że zimą sama kurtka nie wystarczy do ogrzania ciała – przy ujemnych temperaturach nie obejdzie się bez ciepłej bluzy.

Najnowsza kolekcja Columbii powinna usatysfakcjonować każdego miłośnika zimowych aktywności, który szuka komfortu termicznego i wygody podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

SPECYFIKACJA