Smartfony i tablety są wygodnymi opcjami, jeśli chcesz zrobić selfie lub śmieszne zdjęcie na Facebooka. Dla poważniejszych fotografów konieczny jest jednak zakup poważniejszego aparatu, na przykład cyfrowej lustrzanki.

Aparat tego typu, zwany również DSLR, oraz zestaw wymiennych soczewek, pozwoli na uzyskanie tak pożądanego efektu wyraźnego detalu na delikatnie rozmytym tle, co przyciągnie wzrok odbiorcy. Efekt ten można uzyskać poprzez ustawienie odpowiedniej, stosunkowo płytkiej głębi ostrości, wykorzystanie obiektywu z szerokim rozwarciem przesłony. Krótko mówiąc, cyfrowe lustrzanki oferują fotografom jakże pożądany wachlarz możliwości zrobienia niezapomnianego ujęcia. Przeprowadź prosty test: zrób zdjęcie tego samego obiektu za pomocą smartfona i DSLR, a następnie umieść je obok siebie. Widać różnicę, prawda? Owszem, nie upchniesz lustrzanki do kieszeni – chociaż opisywane w naszym teście modele spokojnie zmieszczą się w małej torbie lub plecaku – a nauka robienia naprawdę dobrych zdjęć będzie wymagała od ciebie zaangażowania. Nie tylko czasowego – lustrzanka to inwestycja, która prawdopodobnie będzie wymagała od ciebie dokupienia kolejnych obiektywów, przesłon, filtrów i zewnętrznych mikrofonów. Wszystkie kamery z naszego testu mają w zestawie niezłe obiektywy, więc możesz udać się na fotograficzne safari zaraz po ich zakupie. Zacznij fotografować z nami – im lepiej poznasz podstawy, tym łatwiej będzie ci później rozwinąć swoją kreatywność.

Pentax K-70



ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA: 24,2 Mpix

MATRYCA: APS-C 23,5×15,6 mm CMOS

WIZJER: optyczny, pokrycie kadru 100%

LCD: ekran dotykowy LCD 3 cale, ok. 921 tys. punktów

ŁĄCZNOŚĆ: USB, HDMI, złącze mikrofonowe

BATERIA: akumulator litowo-jonowy (ok. 480 zdjęć na jednym ładowaniu)

PAMIĘĆ: SD, SDHC, SDXC

WAGA: 688 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY: 125,5x93x74 mm

CENA: 4 300 PLN z obiektywem SMC DA 18-135 mm f/3.5-5.6 ED AL (IF) DC WR

NA PIERWSZY RZUT OKA: Reklamowany jako „aparat terenowy”, ten kompaktowy, profesjonalny DSLR jest odporny na zapylenie i niekorzystne warunki pogodowe.

Canon EOS 77D

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA: 24,2 Mpix

MATRYCA: APS-C 22,3×14,9 mm CMOS

WIZJER: optyczny, pokrycie kadru 95%

LCD: ruchomy ekran dotykowy LCD 3 cale vari-angle, ok. 1 040 tys. punktów

ŁĄCZNOŚĆ: USB, mini HDMI, złącze mikrofonowe, wejście słuchawkowe

BATERIA: akumulator litowo-jonowy (ok. 600 zdjęć na jednym ładowaniu)

PAMIĘĆ: SD

WAGA: 540 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY: 131×99,9×76,2 mm

CENA: 3 900 PLN z obiektywem EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM

NA PIERWSZY RZUT OKA: Propozycja Canona to rewelacyjna lustrzanka o rozdzielczości 24,2 megapikseli z wbudowanym Bluetoothem i lampą błyskową. Posiada ruchomy ekran podglądu.

Nikon D5600

ROZDZIELCZOŚĆ EFEKTYWNA: 24,2 Mpix

MATRYCA: APS-C 23,5×15,6 mm CMOS

WIZJER: optyczny, pokrycie kadru 95%

LCD: ruchomy ekran dotykowy LCD 3,2 cala vari-angle, ok. 1 037 tys. punktów

ŁĄCZNOŚĆ: USB, HDMI, złącze mikrofonowe

BATERIA: akumulator litowo-jonowy (około 970 zdjęć na jednym ładowaniu)

PAMIĘĆ: SD, SDHC, SDXC

WAGA: 465 g z baterią i kartą pamięci

WYMIARY: 124x97x70 mm

CENA: 3 050 PLN z obiektywem AF-P DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G VR

NA PIERWSZY RZUT OKA: Niedroga i przyjemna w użyciu propozycja od Nikona. Plusy sprzętu to 24,2 megapikseli, dotykowy ekran podglądu i filmy w jakości HD.

Test 01: Design i poręczność



Kompaktowy, ale bardzo tradycyjnie wyglądający Canon 77D, wyposażony jest w uchwyt, pozwalający pewnie chwycić sprzęt. Jest on również bardzo ergonomiczny: palec wskazujący wygodnie spoczywa na migawce, zaś kciuk podtrzymuje aparat od tyłu. Dzięki temu dłoń nie męczy się nawet podczas długotrwałego użytkowania sprzętu.

77D umożliwia robienie tradycyjnych zdjęć za pomocą wizjera jedną dłonią, jednak w praktyce najwygodniej jest podtrzymać lewą dłonią obiektyw (jak np. dodany do aparatu obietyw 18-55 mm ze stabilizacją optyczną). Pentax K-70 wygląda niesamowicie masywnie, ale kiedy zestawisz go z podobnej wielkości Canonem, szybko docenisz kunszt projektantów. To prawdziwie terenowy sprzęt o doskonałej pogodo- i pyłoodporności.

77D WYPOSAŻONY JEST W UCHWYT, POZWALAJĄCY PEWNIE CHWYCIĆ SPRZĘT.

Znajdujący się w zestawie obiektyw 18-135 mm zapewnia dłuższą ogniskową, jednak modyfikacja ustawień aparatu jest stosunkowo trudna i mało intuicyjna. Na szczęście dostajemy ruchomy ekranik podglądu z tyłu, dzięki któremu poruszanie się po opcjach jest trochę ułatwione. Robienie zdjęć Pentaxem jest dość wygodne, chociaż osoby o małych dłoniach mogą mieć problem z jednoręczną obsługą aparatu.

Nikon D5600 oferuje natomiast kompletnie inne podejście do designu – aparat wygląda po prostu świetnie, jest lekki i wygodny. Dotykowego ekranu z możliwością ustawienia kąta nachylenia używa się z przyjemnością. Wszystkie aparaty kompaktowe posiadają jedną zaletę – dzięki ich niewielkim wymiarom, nie musimy przyciskać nosów do wielkich ekranów LCD. Canon 77D oferuje idealny balans pomiędzy wygodą użytkowania i stabilnością. Drugie miejsce zajmuje lekki i poręczny Nikon D5600. Nieco bardziej kanciasty i mniej ergonomiczny Pentax K-70 zdobywa brązowy medal.

Rundę wygrywa…

Canon EOS 77D

Pewny uchwyt i wygodne rozmieszczenie przycisków pozwala na komfortowe, długie sesje fotograficzne. Ciężki Pentax i malutki Nikon są nieco mniej wygodne.

Test 02: Funkcje

Wiesz już, jaki typ aparatu najlepiej pasuje do twoich preferencji pod względem zewnętrznych parametrów, pora więc zwrócić uwagę na ich funkcje. Wszystkie prezentowane w teście modele mają podobną matrycę typu APS-C i oferują efektywną rozdzielczość 24,2 Mpix. Zwróćmy zatem uwagę na nieco inny aspekt lustrzanek – to, jak sprawują się w teście autofokusowania. Autofokus (określany także skrótem AF) to bardzo ważny parametr określający jak szybko kamera może „nakierować się” na wybrany przez nas cel i ustawić ostrość.

Kolejną ważną cechą jest pokrycie kadru. Wskaźnik ten mówi nam, jaką część ostatecznego obrazu widzimy przez wizjer lub na podglądzie LCD. Najprościej rzecz ujmując, w przypadku wszystkich tych opcji zakłada się, że im więcej, tym lepiej. Podczas korzystania z wizjera, Canon 77D oferuje aż 45 punktów autofokusowania obrazu – oznacza to, że aż 45 fragmentów obrazu będzie ostre, co przydaje się np. podczas robienia dynamicznych ujęć.

W PRZYPADKU WSZYSTKICH TYCH OPCJI ZAKŁADA SIĘ, ŻE IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ.

Nikon oferuje 39 punktów AF a Pentax jedynie 11. Kolejną ważną opcją jest możliwość szybkiej zmiany ustawień aparatu tak, aby nie stracić żadnej okazji do zrobienia idealnych zdjęć. Dlatego właśnie tak spodobał nam się EOS 77D z dodatkowym ekranikiem LCD na górze obudowy. Dzięki niemu zmiana ustawień to kwestia szybkiego przyciśnięcia jednego przycisku i przekręcenia pokrętła ustawień. Nikon i Pentax nie posiadają tej opcji, która wciąż jest bardziej rozpowszechniona w profesjonalnych modelach, ale nie znaczy to, że są ubogie w funkcje i nie zrobisz za ich pomocą świetnych zdjęć.

Musisz jednak pamiętać, że wybór lustrzanki cyfrowej wiąże się z inwestycją – nie kupujesz samego aparatu, ale przepustkę do systemu. Gdy nabierzesz wprawy w robieniu zdjęć, sam będziesz mógł zdecydować, które obiektywy i akcesoria dokupić, dlatego przed wybraniem aparatu warto zapoznać się z dostępnymi na rynku możliwościami rozszerzenia aparatu o dodatkowe funkcjonalności.

Rundę wygrywa…

Canon EOS 77D

Bogactwo opcji i możliwość superszybkiego dostosowywania ustawień aparatu do aktualnych potrzeb, sprawiają, że EOS 77D bezdyskusyjnie wygrywa drugą rundę.

Test 03: Osiągi

Jeśli doczytałeś do tego momentu i wciąż jesteś zdecydowany na zakup cyfrowej lustrzanki, prawdopodobnie twoim marzeniem jest robienie zdjęć o jakości zbliżonej do tego, co oferują profesjonaliści, które będą świetnie prezentowały się zarówno w druku, jak i na ekranie komputera. Na szczęście wszystkie z przedstawionych w teście aparatów robią rewelacyjne fotki. Nam najbardziej przypadł do gustu Nikon, który nawet przy standardowych ustawieniach potrafi zrobić rewelacyjnie wyglądajace, naturalne zdjęcie.

Jeśli nie sprzyjają nam warunki atmosferyczne i oświetlenie jest dość kiepskie, możemy wybrać opcję filtra kolorystycznego Vivid, który podkręci nieco balans barw na fotce. Drugie miejsce zajmuje Pentax, który rewelacyjnie sprawdza się w robieniu zdjęć wielobarwnych krajobrazów, szczególnie głębokich zieleni. To świetny towarzysz zarówno do amazońskiej dżungli, jak i na jesienny wypad na bieszczadzkie połoniny.

NIKON POSIADA FILTR VIVID, KTÓRY PODKRĘCI NIECO BALANS BARW NA FOTCE.

Canon oferuje bardzo dobry balans barw – kolory są ciepłe, wyważone i wyglądają naturalnie. Wszystkie z przedstawionych aparatów oferują wysoką jakość obrazu wzbogaconego o ładnie ujęte detale. Pamiętaj, że obiektyw Pentaxa z zoomem 18-135 mm to narzędzie przeznaczone głównie do robienia ujęć krajobrazów, podczas gdy standardowe obiektywy 18-55 mm Canona i Nikona najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach portretowych.

Jeśli zatem planujesz robienie głównie zdjęć swojej rodziny/znajomych/zwierząt domowych, obiektyw z takim zoomem to bardzo dobry wybór. Jeśli sytuacja finansowa ci na to pozwala, dobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie przynajmniej dwóch-trzech dodatkowych obiektywów, dzięki którym lepiej poznasz podstawy pracowania z ogniskową i metody dobierania głębi ostrości. Jeśli nie planujesz rozpoczynać swojej przygody z fotografią od studyjnych zdjęć portretowych, wszystkie trzy aparaty wyposażone są w małą lampę błyskową oraz możliwość zastosowania dodatkowych lamp błyskowych dla uzyskania profesjonalnego rezultatu.

Rundę wygrywa…

Nikon D5600

Nikon oferuje świetną jakość zdjęć i ładne, naturalne barwy. Konkurencja nie pozostaje jednak w tyle – zarówno Pentax K-70, jak i Canon 77D, zrobią dobrej jakości zdjęcia.

Werdykt

#1 Canon EOS 77D 4/5

LUBIMY Aparat Canon EOS 77D oferuje praktycznie wszystko, czego możesz pragnąć od kompaktowej lustrzanki: doskonałą jakość i wybarwienie zdjęć, szybkość reakcji, ergonomię i wygodę codziennego użytkowania.

ALE 600 zdjęć na jednym ładowaniu nie zachwyca, standardowy profil barw jest nieco bez wyrazu.

ZDANIEM T3 Zwycięzca testu będzie doskonałym kompanem na wycieczki terenowe, koncerty, wydarzenia sportowe i rodzinne spotkania. Niezależnie od okazji, zrobisz nim wiele niezapomnianych ujęć.

#2 Nikon D5600 4 /5

LUBIMY Stylowy wygląd, lekki i poręczny design, naturalne zdjęcia, filtry barwne, wygodę korzystania, baterię o świetnej pojemności i przystępną cenę.

ALE Osoby o większych dłoniach mogą nie polubić kompaktowych wymiarów aparatu.

ZDANIEM T3 Ten przyjazny dla początkujących, leciutki i poręczny aparat oferuje mnóstwo funkcji i świetną jakość robionych zdjęć za dobrą cenę.

#3 Pentax K-70 3,5/5

LUBIMY: Odporność na niekorzystne warunki pogodowe, wyrazistą i żywą paletę barw, szybkość fokusowania, długą ogniskową obiektywu.

ZDANIEM T3: Najdroższy w zestawieniu Pentax K-70 to raczej specjalistyczny sprzęt, przeznaczony bardziej dla podróżników niż turystów.