Rodzaje klawiatur komputerowych. Jak znaleźć wśród nich sprzęt dla siebie?

Na rynku dostępne są różne rodzaje klawiatur komputerowych, dostosowane do gustu i potrzeb użytkowników. Nie chodzi tu nawet o układ klawiszy, co o samą budowę sprzętu, jego sposób działania czy zastosowane w nim technologie. Klawiatury membranowe sprawdzą się w przypadku innego typu działania niż np. klawiatury mechaniczne.

Co więcej, urządzenia te podzielić też można np. na klawiatury bezprzewodowe oraz przewodowe. Nie brak też rozwiązań oferujących dodatkowe funkcje, tak jak np. klawiatury elastyczne. W obliczu takiej różnorodności wybór narzędzia do pracy lub zabawy jest prawdziwym wyzwaniem. Aby się z nim uporać, dowiedz się, na jakie cechy klawiatur musisz zwrócić szczególną uwagę.

Rodzaje klawiatur komputerowych – dlaczego wybór klawiatury jest ważny?

Wybierając klawiatury komputerowe, musisz kierować się swoją wygodą. Urządzenia mają inne skoki klawiszy, rozmaite wymiary i wymagają różnego nacisku. Czasem do aktywacji klawisza wystarczy jego muśnięcie, podczas gdy klawiatura mechaniczna może potrzebować silniejszego uderzenia.

Niektóre urządzenia nie posiadają klawiatury numerycznej, a inne są dość duże i nie zawsze używanie ich będzie wygodne na małym biurku. Najczęściej spotykany układ klawiszy qwerty w europejskim sprzęcie sprawdza się doskonale, ale są klawiatury, przy zakupie których musisz zaznaczyć, o jaki typ urządzenia Ci chodzi.

Nie lekceważ też roli połączenia. Klawiatury przewodowe nie potrzebują ładowania, jeśli jednak często podróżujesz i chcesz zabierać je ze sobą, to plączący się kabel może być uciążliwy. Z drugiej strony klawiatura membranowa jest niższa od mechanicznej, dzięki czemu łatwiej ją spakować, choć oba modele można spotkać zarówno w wersji z Bluetooth, jak i podłączanych do komputera kablem.

Jak widzisz, zarówno klawiatury bezprzewodowe, na kablu, membranowe, jak i mechaniczne na pewno znajdą swoich zwolenników. Wszystkie mają szereg zalet, szczególnie jeśli są produkowane przez wiarygodne, sprawdzone firmy. Najważniejsze jednak jest znalezienie modelu, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb.

Dla kogo są klawiatury membranowe?

Klawiatury membranowe cieszą się ogromną popularnością, bo są atrakcyjne cenowo. Często mają subtelnie podświetlane klawisze, dzięki czemu wygodnie się na nich pracuje o każdej porze dnia i nocy. Dobre modele przystosowane do potrzeb osób, które stukają w klawisze wiele godzin dziennie, są wyprofilowane, a czasem nawet posiadają podstawki pod nadgarstki.

Dzięki temu można wygodnie na nich bawić się i pracować, bez uczucia nadmiernego zmęczenia. Minusem jest to, że tańsze rozwiązania miewają nieco niższe limity kliknięć, które są w stanie przyjąć. Są to zatem rozwiązania raczej dla osób, które nie zajmują się zawodowo pisaniem i nie poświęcają na to wielu godzin dziennie.

Ich zaletą są filigranowe rozmiary oraz niewielka waga. Często te klawiatury komputerowe występują w podróżnych wersjach, pozbawione np. klawiszy funkcyjnych czy klawiatury numerycznej. Decydując się na taką opcję, przemyśl, czy na pewno brak tego wszystkiego nie zaburzy Ci wykonywania codziennych obowiązków.

Kto powinien kupować klawiatury mechaniczne?

Dlaczego klawiatury mechaniczne w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością? Przede wszystkim ze względu na swoją budowę. Układy klawiatur są uniwersalne, a klawisze mogą mieć różną wysokość. Dzięki temu bez problemu znajdziesz wariant pasujący do wielkości Twoich dłoni oraz siły nacisku.

Klawiatury mechaniczne szczególnie polecane są graczom, dla których precyzyjne wyczucie skoku klawisza jest szczególnie ważne podczas rozgrywek. Te produkty są też bardzo trwałe i w wielu przypadkach wytrzymają o wiele więcej kliknięć niż ich membranowi kuzyni. Sprawia to, że na tzw. mechaniki decydują się także osoby zawodowo zajmujący się pisaniem dużej ilości znaków – redaktorzy, dziennikarze czy programiści.

Zaletą klawiatur mechanicznych jest również to, że są bardzo atrakcyjne wizualnie. Często wyposażone są w różnobarwne podświetlenie – bywa nawet, że podzielone na kilka stref. Nie brak też zestawów z dopasowaną myszką czy podkładką na biurko lub innymi akcesoriami gamerskimi.

Czy układ klawiszy, programowalne klawisze i dodatki są ważne?

Oglądając różne rodzaje klawiatur komputerowych, dokładnie przemyśl, do czego będziesz ich używał i jak wiele na nich zamierzasz pisać. Im więcej uderzeń dziennie robisz, tym bardziej wytrzymały i wygodny sprzęt Ci się przyda.

Weź też pod uwagę podróżowanie z nimi i mobilne wymiary, jeśli są dla Ciebie ważne. Nie ignoruj oczywiście też swojego zmysłu estetycznego – nie brak zarówno zwolenników różnokolorowych i krzykliwych produktów, jak i stonowanej, biznesowej elegancji.

Na koniec zwróć uwagę na opcje dodatkowe. Klawisze funkcyjne mogą Ci się przydać podczas wykonywania codziennych obowiązków, podobnie jak dobrej jakości podświetlenie lub łącze – na kabel czy bezprzewodowe. Dobra klawiatura to komfort pracy i zabawy, sięgaj więc zawsze wyłącznie po produkty renomowanych marek, oferowane przez popularnych sprzedawców.