TEST: Audioengine HD5

Audioengine HD5 to para aktywnych głośników, które wyróżniają się połączeniem nowoczesnych funkcji z klasycznym designem. Są one przeznaczone dla miłośników audio, którzy cenią sobie wysoką jakość dźwięku i oczekują wyjątkowego brzmienia oraz funkcjonalności. Propozycja Audioengine zadowoli zarówno audiofilów, jak i zwykłych użytkowników.

HD5 przyciąga wzrok swoim minimalistycznym, ale eleganckim wyglądem. Głośniki są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych, co pozwala na łatwe dopasowanie ich do wystroju wnętrza. Solidna obudowa z MDF, wykończona matowym lub połyskującym lakierem, podkreśla ich wysoką jakość wykonania. Głośniki wyposażone są w zdejmowalne maskownice, co pozwala na łatwe dostosowanie ich wyglądu do preferencji użytkownika.

Na przednim panelu głośnika znajdują się prostokątne maskownice, które można zdjąć, aby odsłonić 5-calowe przetworniki niskotonowe oraz 3/4-calowe przetworniki wysokotonowe z kopułkami z jedwabiu. Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie czystego i precyzyjnego dźwięku.

Audioengine HD5 oferuje wiele opcji łączności, co czyni je niezwykle wszechstronnymi. Głośniki mają zarówno analogowe, jak i cyfrowe wejścia, co umożliwia podłączenie różnych źródeł dźwięku. Z tyłu znajdują się złącza RCA, wejście mini-jack 3,5 mm, a także wejście optyczne, co pozwala na połączenie głośników z telewizorem, komputerem, konsolą czy odtwarzaczem CD.

Jedną z kluczowych funkcji jest wbudowany moduł Bluetooth z aptX (niestety bez HD), który umożliwia bezprzewodowe odbieranie dźwięku w wysokiej jakości. Dzięki temu możemy łatwo odtwarzać muzykę z dowolnego urządzenia mobilnego bez konieczności użycia przewodów.

Audioengine HD5 to głośniki, które potrafią dostarczyć wysokiej jakości dźwięk, niezależnie od gatunku muzycznego. Charakteryzują się one pełnym, bogatym brzmieniem, z dobrze zarysowanym basem, klarownymi średnimi tonami oraz detalicznymi wysokimi tonami. Bas jest mocny, ale nie przytłaczający, co pozwala na zachowanie równowagi w dźwięku.

Jednym z największych atutów HD5 jest ich zdolność do zachowania szczegółowości dźwięku nawet przy wysokich poziomach głośności. Wysokie tony są czyste, nie są zbyt ostre ani męczące, co sprawia, że słuchanie muzyki przez dłuższy czas jest przyjemnością. Średnica jest dobrze zbalansowana, a wokale brzmią naturalnie i są dobrze wyeksponowane.

HD5 radzi sobie świetnie w różnych ustawieniach akustycznych, od małych pomieszczeń po większe salony. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi klasy AB, głośniki są w stanie wypełnić dźwiękiem nawet duże przestrzenie bez utraty jakości.

Głośnikami sterować można za pomocą pokrętła od frontu (głośność), pilotem lub przez aplikację.

Audioengine HD5 to głośniki, które łączą w sobie elegancki design, wysoką jakość wykonania oraz solidne brzmienie. Choć mogłyby być trochę tańsze, są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują wszechstronnych głośników do domu, które sprawdzą się zarówno podczas codziennego słuchania muzyki, jak i oglądania filmów czy grania w gry.

Specyfikacja

CENA 2 999 PLN

2 999 PLN ŁĄCZNA MOC SZCZYTOWA 150 W

150 W WYKOŃCZENIE czarny satynowy, orzech, biały o wysokim połysku