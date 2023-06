Nanoleaf z nowymi produktami inteligentnego oświetlenia

Nanoleaf, znany producent inteligentnych technologii oświetleniowych i innowacji, wprowadził do przedsprzedaży dwa nowe produkty oświetleniowe, integrację z platformą do gier Overwolf i zapowiedział nadchodzącąj modułową oprawę sufitową Skylight.

Unikalna modułowa linia Ultra Black Shapes firmy zostaje uzupełniona o nowy kształt: Ultra Black Shapes Hexagons. Limitowana edycja Ultra Black Shapes Triangles została wprowadzona na rynek z okazji 10-lecia firmy Nanoleaf w 2022 roku. Czarne trójkąty odniosły natychmiastowy sukces. Nowa edycja limitowana z eleganckim wykończeniem i wszystkimi czarnymi akcesoriami, które tworzą ultranowoczesną estetykę w połączeniu z żywymi kolorowymi wyświetlaczami RGB, jest początkiem nowej rodziny produktów Ultra Black Shapes ze wszystkimi cechami typowymi dla (białej) linii Shapes, takimi jak Modularity, Music Visualiser i Touch Reaction. Połącz ze sobą ultraczarne sześciokąty i trójkąty, aby przesunąć granice kreatywności i ustawić animacje chromatyczne, wzmocnione kontrastowym czarnym wykończeniem. Ultra Black Shapes Hexagons współpracują z nowym Nanoleaf 4D za pośrednictwem Sync +, aby rozszerzyć lustrzane odbicie ekranu w całej przestrzeni.

Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip Kit na nowo definiuje sposób, w jaki oglądasz ulubione filmy, programy telewizyjne i grasz w gry. Zestaw zawiera kamerę, która rejestruje kolory na ekranie w czasie rzeczywistym i synchronizuje je z zamontowanym za nią, gradientowym paskiem świetlnym LED. Rezultatem jest prawdziwy efekt 4D, który rozszerza zawartość poza ekran, wypełniając przestrzeń jaskrawymi i dynamicznymi odcieniami. Korzystając z wyjątkowej technologii Nanoleaf Sync+ rozszerz lustrzane odbicie ekranu na wszystkie urządzenia oświetleniowe Nanoleaf RGB w pokoju, aby stworzyć wszechogarniające wrażenia wizualne. Podłącz jednocześnie ponad 50 urządzeń Nanoleaf RGB, aby naprawdę przenieść swoją rozrywkę poza granice ekranu i na panele, listwy świetlne i nie tylko.

Zobacz, jak twoja gra ożywa w konfiguracji Nanoleaf RGB, korzystając z nowej integracji Overwolf. Overwolf to platforma oprogramowania do gier, która przechwytuje zdarzenia i działania w grze i synchronizuje je z twoimi urządzeniami, aby tworzyć reakcje w czasie rzeczywistym, które zmienią twoje wrażenia z gry. Każda reakcja jest specjalnie zaprojektowana dla każdej konkretnej gry, aby pasowała do jej stylu i wydarzeń powiązanych z fabułą i postaciami, tworząc specjalnie wyselekcjonowane doświadczenie, aby ulepszyć rozgrywkę. Overwolf jest kompatybilny z setkami gier, w tym z najpopularniejszymi tytułami na świecie, takimi jak Apex Legends, Call of Duty i Dota. Z łatwością wybieraj gotowe animacje lub korzystaj z zaawansowanych ustawień dla niestandardowych kolorów, aby stworzyć wyjątkowe wrażenia z gry. Overwolf może być używany ze Screen Mirror, odzwierciedlając twoją rozgrywkę pomiędzy reakcjami na wydarzenia, aby uzyskać najbardziej wciągający sposób na wejście do swojego ulubionego świata. Overwolf można skonfigurować za pomocą aplikacji komputerowej Nanoleaf i jest on dostępny już dziś.

Nanoleaf Ultra Black Shapes Hexagons i Nanoleaf 4D Screen Mirror & Lightstrip Kit są dostępne w przedsprzedaży już dziś na shop.nanoleaf.me. Zestaw startowy Nanoleaf Ultra Black Shapes Hexagons 9PK będzie dostępny za 200 EUR, a pakiety rozszerzeń 3PK za 60 EUR. Zestaw Nanoleaf 4D jest dostępny w cenie 100 EUR dla telewizorów o przekątnej 65” i 130 EUR dla telewizorów o przekątnej 85”. Kamerę Screen Mirror można również kupić osobno (wymaga oświetlenia Nanoleaf RGB do tworzenia kopii lustrzanych ekranu) w cenie 80 EUR.