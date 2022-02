TEST: Amazon Echo Show 15

Urządzenia smart home ewoluują, nie tylko pod względem możliwości, ale także formy. Niektóre z nich chcą się wyróżniać i przykuwać wzrok, zaś inne – wtapiać w otoczenie. Echo Show 15 to przedstawiciel tej drugiej grupy: gdy nie korzystamy z Alexy, jest on właściwie nie do odróżnienia od cyfrowej ramki na zdjęcia. Czy jednak na pewno potrzebujesz aż tak dużego ekranu smart home?

Minimalistyczny i elegancki – tak najkrócej można określić design gadżetu od Amazona. To pierwszy produkt z serii Echo, który został przeznaczony do powieszenia na ścianie, dlatego producent zadbał o wysmuklenie konstrukcji, tak, aby nie odstawała ona zbytnio od powierzchni. Ekran otacza biała ramka, naśladująca passe-partout, w której znajduje się wycięcie na kamerkę oraz czarna obudowa. Wszystkie przyciski sterowania, w tym te służące do wyłączania mikrofonu i przełączania zaślepki, zlokalizowane są wzdłuż górnej krawędzi urządzenia.

Konfiguracja Echo Show 15 wymaga jedynie kilku minut: wystarczy podłączyć go do domowej sieci i zalogować się na konto Amazon, a sprzęt automatycznie wykona całą robotę. Jeśli mamy w domu inne sprzęty kompatybilne z Alexą, ekran skonfiguruje również połączenie z nimi. Jak w przypadku innych głośników Amazona, aby aktywować Echo Show, wystarczy przywołać wirtualną asystentkę.

W trakcie testów mikrofon nie miał problemów z wyłapaniem komendy z drugiego końca pokoju, gdy dookoła nas panował gwar. Wąski pasek błękitnego światła, rozbłyskujący wzdłuż dolnej krawędzi sprzętu, potwierdza zarejestrowanie polecenia. Echo Show 15 pełni wszystkie funkcje, których możemy oczekiwać od inteligentnego ekranu Amazona. Za pomocą komend głosowych sprawdzimy prognozę pogody, wyszukamy przepis lub film, czy będziemy zarządzać pracą innych kompatybilnych systemów smart home.

Ekran współgra z różnymi widżetami: jeden pozwala zostawiać domownikom krótkie notatki, inny – wyświetlać wiadomości, kalendarz czy prognozę pogody, zaś jeszcze inny – podsuwać nam nowe przepisy do wypróbowania. Każdy domownik może stworzyć własny profil ze spersonalizowanymi informacjami, przypomnieniami i powiadomieniami. To przydatna funkcja, acz Amazon nie zapewnił nam możliwości zmiany rozmiaru widżetów, a niektóre z nich zajmują nawet pół wyświetlacza. W ten sposób ekran bardzo szybko się zapełnia, co zmniejsza jego czytelność.

W trybie czuwania Echo Show 15 może natomiast zmienić się w ramkę na zdjęcia, wyświetlającą fotki z Amazon Photos lub albumów z Facebooka. Do wyboru mamy także obrazy dostępne na urządzeniu, wśród nich zdjęcia natury lub zabytków. Niestety, tej funkcji nie da się aktywować głosowo.

Inteligentny ekran został wyposażony w 15,6-calowy dotykowy panel o rozdzielczości Full HD. Pod względem jakości obrazu jest on porównywalny z większością high-endowych tabletów: krawędzie są ostre, kolory żywe i wesołe, kontrasty przejrzyste. Kiedy próbowaliśmy oglądać na nim seriale z Netflixa, mocno się zawiedliśmy – głośniki Echo Show 15 okazały się naprawdę słabe. Efekty dźwiękowe brzmiały płasko, a dialogi zlewały się z muzycznym tłem. Podobne odczucia wywołało w nas słuchanie muzyki oraz wideokonferencje; chociaż nasi rozmówcy nie mieli problemu z usłyszeniem tego, co mówiliśmy, zdarzało się, że ich głosy nie docierały do nas.

Umiejscowiona w rogu ekranu, kamerka 5 Mp okazała się przeciętna. W dobrym świetle daje ona kolorowy, wyrazisty obraz, na którym da się dostrzec większość szczegółów. To istotne, ponieważ Echo Show 15 może pełnić funkcję kamery bezpieczeństwa; obraz z niej możemy zdalnie podejrzeć w aplikacji mobilnej Alexa. Trochę brakowało nam funkcji śledzenia użytkownika podczas rozmów i dopasowywania kadru do jego pozycji, obecnej w innych urządzeniach z serii.

Echo Show 15 to najbardziej oryginalny spośród inteligentnych ekranów Amazona, ale czy na pewno jest on wart swojej ceny? Dla większości użytkowników nie – nietrudno znaleźć tańsze, lepiej brzmiące alternatywy dla tego urządzenia. Zakup warto rozważyć jedynie w sytuacji, jeśli twój inteligentny dom jest oparty na ekosystemie Alexy, i szukasz do niego odpowiedniego „centrum zarządzania”.

