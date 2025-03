TEST: Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Może gigantyczny tablet, taki jak Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, niektórym wydaje się szalony, ale dla pewnej grupy użytkowników ma sens. Wbrew pozorom jest sporo osób, które uwielbiają ogromne ekrany – im większe, tym lepiej. Dla nich tablet ma być powierzchnią roboczą, miejscem do rysowania, odpowiednikiem gazety, a nawet zastępować tymczasowo czy nawet na stałe telewizor – ten główny bądź drugi w domu. Podobnie jak wszystkie urządzenia „Ultra” Samsunga, Tab S10 Ultra to wszystko to i wiele więcej.

O ile więcej? Jest tu oczywiście rysik S Pen, który luźno przylega do tylnej części Tab S10 Ultra, więc na pewno będziesz chciał kupić przynajmniej etui Smart Book Cover firmy Samsung. Ponadto Tab S10 Ultra jest wystarczająco wodoodporny, aby wytrzymać zanurzenie, co może wydawać się zbędne przy takich wymiarach, ale świadczy o trwałości modelu. Możesz używać go w wannie, basenie lub w wilgotnym środowisku, a następnie umyć go w zlewie. Do tego jest oczywiście Galaxy AI, ale nikt nie powinien kupować tabletu z Androidem premium dla takich funkcji jak Sketch to Image czy Circle to Search. Może kiedyś AI stanie się „sprzedawcą systemu”, ale na razie to zaledwie funkcja bonusowa.

Poza tym jest to prawie dokładnie to samo urządzenie co zeszłoroczny Tab S9 Ultra. Galaxy Tab S10 Ultra jest tak podobny do niego, że wszystkie akcesoria Galaxy Tab S9 Ultra działają z tym tabletem. Ale ostrzeżenie – jeśli chcesz klawiaturę, nie kupuj propozycji Samsunga. Zwykle nie krytykowałbym akcesoriów tak bardzo, ale jest to ważny element tabletu zastępującego laptopa. Samsung potrzebuje znacznie lepszej klawiatury do serii Tab S. Klawiatura Samsunga jest cienka i nieprzyjemna. Za niższą cenę miłośnicy Apple otrzymują sztywną i wysokiej jakości klawiaturę Magic Keyboard. Do tego możesz podnieść iPada za krawędź klawiatury, ale nie próbuj tego z tą Samsunga.

Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie etui i pokrowce innych firm do Tab S9 Ultra pasują do S10 Ultra. To gwarantuje chociażby szeroką gamę opcji zakupowych z Amazona.

Zazwyczaj, gdy produkt nie zmienia się zbytnio wizualnie z roku na rok, albo mocno różni się sprzętowo, albo następuje spadek ceny dla nowych nabywców. Niestety, żadna z tych rzeczy nie ma miejsca w przypadku tabletu Samsunga.

To gigantyczny tablet średniej klasy, a nie flagowy model premium

Tablet stał się nieco droższy, a napędzany jest… MediaTek Dimensity 6989. Tak, Samsung używa procesora MediaTek. Zamiast Qualcomm. Zamiast Samsung Semiconductor. Wyniki tego wyboru są takie, jakich można się spodziewać. To dobry układ do tabletu uniwersalnego, ale nie jest to Snapdragon. Zeszłoroczny Galaxy Tab S9 Ultra został wyposażony w ten sam chipset Snapdragon 8 Gen 2, który można znaleźć w rodzinie Galaxy S23. Tegoroczny Galaxy S24 wykorzystuje Snapdragon 8 Gen 3. MediaTek 6989 może w części zadań dotrzymać kroku Snapdragonowi 8 Gen 3, ale nie zawsze.

Dlaczego w tym flagowym tablecie Samsunga znajduje się czip MediaTek? Trudno powiedzieć. Na pewno jakimś aspektem dla producenta mogła być niższa cena. Czip ten koncentruje się bardziej na wydajności graficznej niż na ogólnej mocy, technicznie sprawiając, że Tab S10 Ultra może mieć nieco lepsze możliwości graficzne niż telefon Galaxy S24, ale to ma być najlepszy tablet Samsunga i tutaj zaczynają się schody.

Apple instaluje w swoim porównywalnym cenowo iPadzie Pro czip Apple M4, który jest mocniejszy niż większość laptopów z systemem Windows i zmiata z powierzchni planety wszystkie tablety z Androidem. Samsung oferuje większy wyświetlacz w Tab S10 Ultra, ale tak dużym kosztem wydajności, że Ultra zasługuje na przeniesienie do niższej kategorii sprzętu. To zatem gigantyczny tablet średniej klasy, a nie flagowy model premium.

Nie znajdziesz większego wyświetlacza w tablecie niż ogromny, 14,6-calowy ekran OLED w Galaxy Tab S10 Ultra. Jeśli rozważasz tablet jako zamiennik laptopa, Tab S10 Ultra zapewnia więcej miejsca na ekranie niż 14-calowy MacBook Pro, chociaż znalezienie odpowiedniej klawiatury może być trudne. Galaxy Tab zapewnia znacznie więcej miejsca na ekranie niż podobnie wyceniony iPad, ale czy nadal jest to lepszy wyświetlacz? Najnowszy iPad Pro wykorzystuje ekran OLED, który jest ostrzejszy, o gęstości 264 pikseli na cal, w porównaniu do 239 ppi na wyświetlaczu Samsunga. Czy to wystarczy, aby to zauważyć? Niekoniecznie, ale prawa do przechwałek są ważne w tej cenie. Najnowszy iPad Pro firmy Apple jest również znacznie jaśniejszy niż Galaxy Tab S10 Ultra, co robi różnicę, jeśli pracujesz na zewnątrz. Samsung nadal odmawia obsługi Dolby Vision na swoich wyświetlaczach, a różnicę można dostrzec, porównując filmy Netflix na iPadzie Pro i Galaxy Tab S10 Ultra. Jest za to obsługa HDR10+.

Żywotność baterii w Galaxy Tab S10 Ultra jest natomiast słaba, wypadając gorzej w testach niż Galaxy Tab S9 Ultra. Oba znalazły się za iPadem Pro, ale Tab S9 Ultra wytrzymał około 9,5 godziny, a Tab S10 nieco ponad 9 godzin. Dla porównania, 13-calowy iPad Pro da ci prawie 15 godzin w tym samym teście. To ogromna strata dla Samsunga, a żywotność baterii musi być priorytetem w następnej generacji urządzeń Galaxy Tab S. Bez wątpienia tablet ze Snapdragonem 8 Gen 3 oferowałby lepszą żywotność baterii.

Jeśli chcesz uruchomić oprogramowanie na poziomie profesjonalnym, powinieneś kupić tablet Apple – bez względu na swoje upodobania dotyczące systemu operacyjnego. Jeśli chcesz mieć największy wyświetlacz, aby uruchomić wszystkie aplikacje i gry na Androida oraz oglądać ulubione treści, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra to wybór z ekranem, który powali cię na kolana. Jednak wszyscy wiemy, że powinien być znacznie, znacznie tańszy.

Specyfikacja

CENA 6 299 PLN

6 299 PLN EKRAN 14,6” Dynamic AMOLED 2X, 2960×1848 px

14,6” Dynamic AMOLED 2X, 2960×1848 px RAM 12 GB

12 GB ROM 512 GB

512 GB WYMIARY 326 x 208 x 5,4 mm

326 x 208 x 5,4 mm WAGA 723 g