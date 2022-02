Aktualizacja beta systemu PS5 i PS4 przynosi szereg nowości￼

Posiadaczy PS5 i PS4 czeka w przyszłych miesiącach wiele dobrego. Nadchodząca aktualizacja systemu operacyjnego konsol Sony, przynosi mnóstwo użytecznych nowości i ulepszeń, dzięki którym granie i czatowanie ze znajomymi będzie jeszcze przyjemniejsze. Na razie mogą wypróbować je wybrane osoby.

Najnowsza beta dodaje wstępną wersję systemu głosowej obsługi PS5 w języku angielskim. Należący do programu użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, od tej pory mogą wykorzystywać polecenia głosowe do znajdowania i otwierania gier oraz aplikacji, a także sterowania odtwarzaniem multimediów. Aby konsola wykonała komendę, należy zwrócić się do niej słowami „Hej, PlayStation!” i poprosić o uruchomienie konkretnej gry lub odpalenie filmu. Jak podkreśla Sony, funkcja ta znajduje się na etapie wczesnych testów, podczas których kluczową rolę będą pełniły opinie testerów beta.

Użytkownicy PS4 i PS5, będą mogli wypróbować nowe opcje czatu grupowego w ramach trybu imprezy. Do dyspozycji otrzymamy tryby imprezy otwartej lub zamkniętej – do tej pierwszej, mogą dołączyć wszystkie osoby z listy znajomych, zaś druga widoczna będzie jedynie dla zaproszonych osób. Użytkownicy PS5 otrzymają ponadto wygodny skrót do funkcji Share Play (na karcie czatu głosowego) i możliwość łatwego zgłaszania krzywdzących lub wulgarnych wypowiedzi użytkownika imprezy, zaś osoby na PS4 – opcję indywidualnego dostosowywania poziomu głośności każdego uczestnika, tak, jak na PS5.

Najnowsza aktualizacja upraszcza również menu Game Base, dzieląc je na trzy karty: Znajomi, Imprezy i Wiadomości. Będziemy mogli wyszukiwać w nim znajomych oraz tworzyć grupy, udostępniać znajomym wiadomości tekstowe, zdjęcia i nagrania wideo, jak również łatwiej wysyłać lub odrzucać prośby o dodanie do znajomych. Sam interfejs PS5, wzbogaci się również o funkcję filtrowania kolekcji gier według gatunków, zapisywania apek na ekranie głównym i udostępniania ekranu z menu Utwórz. Otrzymamy przy tym możliwość wyświetlania większej liczby gier i apek na ekranie głównym oraz odświeżony interfejs kart i listy trofeów.

Wśród nowości, znajdą się także ulepszone funkcje ułatwień dostępu. Czytnik ekranu, który na głos odczytuje tekst na ekranie, jest teraz dostępny w sześciu dodatkowych językach: polskim, rosyjskim, arabskim, niderlandzkim, brazylijskim portugalskim i koreańskim. Gracze będą mogli również odtwarzać w słuchawkach dźwięk mono, co ułatwi zabawę osobom z jednostronnym ubytkiem słuchu.

Na chwilę obecną, aktualizacja dostępna jest w formie bety dla wybranych uczestników w USA, Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Już za kilka miesięcy, wiele z tych funkcji trafi jednak także na nasze konsole – jest na co czekać.